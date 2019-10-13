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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18006) оружие (3775) Нацполиция (10224)

 Полиция ночью задержала мужчин с арсеналом оружия, устроивших стрельбу в Голосеевском районе Киева. ФОТОрепортаж

Этой ночью столичные патрульные задержали четырех мужчин, в автомобиле которых нашли оружие и взрывчатку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера около 21:40 в полицию поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Пироговский путь неизвестные устроили стрельбу, а потом уехали на автомобиле в неизвестном направлении. 

Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что в результате происшествия никто не пострадал. Во время отработки прилегающей территории возле остановки общественного транспорта обнаружили 9 предметов, похожих на гильзы, которые были изъяты и отправлены на экспертизу.

Полиция ночью задержала мужчин с арсеналом оружия, устроивших стрельбу в Голосеевском районе Киева 01

"Вскоре на улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее. В салоне находилось четверо мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2. Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области - 1961, 1974, 1986, 1994 годов рождения. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Во время неотложного обыска по месту его проживания правоохранители обнаружили и изъяли около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, 5 магазинов от пистолета Макарова, 3 магазина от пистолета Марголина, а также стартовый пистолет.

Полиция ночью задержала мужчин с арсеналом оружия, устроивших стрельбу в Голосеевском районе Киева 02
Полиция ночью задержала мужчин с арсеналом оружия, устроивших стрельбу в Голосеевском районе Киева 03
Полиция ночью задержала мужчин с арсеналом оружия, устроивших стрельбу в Голосеевском районе Киева 04
Полиция ночью задержала мужчин с арсеналом оружия, устроивших стрельбу в Голосеевском районе Киева 05
Полиция ночью задержала мужчин с арсеналом оружия, устроивших стрельбу в Голосеевском районе Киева 06
Полиция ночью задержала мужчин с арсеналом оружия, устроивших стрельбу в Голосеевском районе Киева 07

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Главного фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а с другими участниками события сейчас проводятся следственные действия. Все вещественные доказательства изъяты и отправлены на экспертизу.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3153679
 
   
 Топ комментарии
 
"обнаружили 9 предметов, похожих на гильзы",- что настоящих гильз не видели??? нашли предмет похожий на автомобиль ))))))
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ага.. понятно.. слюна Богдана токсична, и вызывает у тебя приступ сарказма...
мой экзальтированный друг..
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Заключения такого рода делает эксперт, а не патрульная полиция.
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"обнаружили 9 предметов, похожих на гильзы",- что настоящих гильз не видели??? нашли предмет похожий на автомобиль ))))))
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Заключения такого рода делает эксперт, а не патрульная полиция.
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а полиция настолько тупая , что не может отличить гильзы от пустых банок из под пива? )))))
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а ты грамотей)))
от чего тогда эти гильзы??
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разговор не о том от чего эти гильзы, разговор о том , что это вообще гильзы)))))
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Бараев - ты баран? Тебе ясно сказали: заключение о том, гильза это или нет делает специальный ЭКСПЕРТ.

Если, к примеру, у человека игрушечный пистолет, внешне очень похожий на настоящий, а они бы задержали - то были бы виноваты, что незакорнно задержали безоружного. Поэтому они ИМЕЮТ ПРАВО задерживать человека, если у него в руках например в руках ПРЕДМЕТ ПОХОЖИЙ НА ПИСТОЛЕТ. Если экспертиза установит, что это таки пистолет - задержанный будет отвечать по закону. А если окажется что это игрушка или реплика - то задержанного отпустят, но ПОЛИЦЕЙСКИХ НАКАЗЫВАТЬ НЕ БУДУТ, и.к. это не их ответственность - делать такие выводы.
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а якщо виявиться, що не гільзи, а паперові чи пластикові муляжи, то хто буде тупий, ти чи поліція, я думаю, що ти. Що то таке, пістолет, гільзи, гранати, має встановлювати експерт, бо інакше справа в суді розвалиться.
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тупость крепчает- МУЛЯЖИ ГИЛЬЗ!!! а в авто нашли муляжи гранат и муляжи автоматов, а выстрелы прозвучали из аккустических систем )))
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Норма закона. Пока нет заключения эксперта это не гильзы, а предметы похожие на гильзы. Тоже и с оружием. Пока нет заключения пистолет только похож на пистолет.
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Это и есть работа.За такие результаты будут уважать!
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Извини, зеб, не обратил внимание на твой ник и поставил лайк. :D
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в дупу себе лайкни мусор бульбашный ...
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Виноват Зеленский! Рояль! 4000! капитуляция!
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тебя что, Богдан с утра покусал?!.. ты какой-то экзальтированный..
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Сарказм, знаешь что это такое, мой недалекий друг-шрекобот?
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ага.. понятно.. слюна Богдана токсична, и вызывает у тебя приступ сарказма...
мой экзальтированный друг..
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ЗЕдрот,перестань умничать,ты себя на выборах показал ...
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Тебе уже в зебилаторий на лечение пора Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва - Цензор.НЕТ 3669
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Вот оно эхо кацапской войны, долго придётся бороться с боеприпасами после капитуляции кацапов.
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всем по 100 лет лагерей, без права освобождения, ибо это полные дебилы раз ездят с таким арсеналом по городу миллионнику, или они чисто для коллекции возят. и исправить их мозг дебила уже никто не в состоянии - нужно оградить общество от такого рода личностей, да и другим будет пример... а то совсем уже обнаглели от безнаказанности, пример на лицо , один из ни ранее привлекался к ответственности за подобное, не исправился! Или аваков на поруки возьмет!?
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Никто их не будет ограждать, у нас европейский подход, бандитов попросту выпускают.
Да и тюрьмы закрывают с целью экономии или оптимизации, как они говорят.
Так что, то, что творится сейчас, это надолго и на улицу по ночам лучше не выходить.
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согласен с вами.. Аваков сам бандит и преступник высшей категории, в принципе и его окружение в основном такое же, ворон ворону глаз не выклюет.. и это печально!
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субъекты отдалённо напоминающие людей и похожие на полицию обнаружили предметы похожие на гранаты и оружие.
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В транспортном средстве похожем на автомобиль, а не, еще в объекте похожем на транспортное средство, тут без экпертов никак, слишком все запутано.
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Единственное, что может свидетельствовать полиция это то, что данные предметы были изъяты с соблюдением закона.
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субъекты отдалённо напоминающие людей и похожие на полицию

Вся суть реформи в одному реченні Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва - Цензор.НЕТ 7935
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Срочно запретить короткоствол! Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва - Цензор.НЕТ 3693
А. Ну да. Поліція вночі затримала чоловіків з арсеналом зброї, які влаштували стрілянину в Голосіївському районі Києва - Цензор.НЕТ 550
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А если бы не устроил стрельбу то и не задержали бы, реформа по Авакяновски
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А если бы не устроили стрельбу или чего-нибудь не выкинули иного, то проехали бы спокойно, как и десятки тысяч автомобилей...
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Не сказали причину перестрелки. В кого они стреляли то? В воздух что-ли?
Все это похоже на очередной пиар МВД накануне майдана.
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Как вы думаете ПОЧЕМУ Зеленский не уволил Авакова с такого важного силового блока как МВД? Ведь все понимают, что именно начальник МВД может или защитить власть или помочь ее скинуть.
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все не так однозначно, как кажется, агентами путена теперь становятся жители куйовской области и стреляют, шобы продемонстрировать ежеминутную агрессию рашки, призываю, громадяне, будьте бдительны!
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На весіллі в сім'ї кримінального авторитета Олега Бакінського вбили "злодія в законі" Андрія Недзельського в Києві.
Замовниками вбивства стали 3 головні "злодії в законі". Про це повідомив колишній заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, пише segodnya.ua.
"Щойно в Києві на "урочистостях" з нагоди весілля в сім'ї Олега "Бакінського", три "злодія в законі" позбавили статусу "злодій в законі" Андрія відомого по кличці "Нєдєля",/"Львівський". Після чого цього вже недозлодія сильно побили та викинули за межі території.
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"... виявили предмет, схожий на автомат, шість предметів, схожих на гранати Ф-1, РГД- 5 і УЗРГМ-2. Правопорушниками виявилися..."

тогда уже пишите: " Схожими на правопорушників виявилися ..."

*********© ГовСивыйМерин

всё больше убеждаюсь в правоте Лаврова...
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