 Полиция ночью задержала мужчин с арсеналом оружия, устроивших стрельбу в Голосеевском районе Киева. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Вчера около 21:40 в полицию поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Пироговский путь неизвестные устроили стрельбу, а потом уехали на автомобиле в неизвестном направлении.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что в результате происшествия никто не пострадал. Во время отработки прилегающей территории возле остановки общественного транспорта обнаружили 9 предметов, похожих на гильзы, которые были изъяты и отправлены на экспертизу.
"Вскоре на улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее. В салоне находилось четверо мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2. Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области - 1961, 1974, 1986, 1994 годов рождения. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.
Во время неотложного обыска по месту его проживания правоохранители обнаружили и изъяли около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, 5 магазинов от пистолета Макарова, 3 магазина от пистолета Марголина, а также стартовый пистолет.
Главного фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а с другими участниками события сейчас проводятся следственные действия. Все вещественные доказательства изъяты и отправлены на экспертизу.
Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
от чего тогда эти гильзы??
Если, к примеру, у человека игрушечный пистолет, внешне очень похожий на настоящий, а они бы задержали - то были бы виноваты, что незакорнно задержали безоружного. Поэтому они ИМЕЮТ ПРАВО задерживать человека, если у него в руках например в руках ПРЕДМЕТ ПОХОЖИЙ НА ПИСТОЛЕТ. Если экспертиза установит, что это таки пистолет - задержанный будет отвечать по закону. А если окажется что это игрушка или реплика - то задержанного отпустят, но ПОЛИЦЕЙСКИХ НАКАЗЫВАТЬ НЕ БУДУТ, и.к. это не их ответственность - делать такие выводы.
мой экзальтированный друг..
Да и тюрьмы закрывают с целью экономии или оптимизации, как они говорят.
Так что, то, что творится сейчас, это надолго и на улицу по ночам лучше не выходить.
Вся суть реформи в одному реченні
А. Ну да.
Все это похоже на очередной пиар МВД накануне майдана.
Замовниками вбивства стали 3 головні "злодії в законі". Про це повідомив колишній заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, пише segodnya.ua.
"Щойно в Києві на "урочистостях" з нагоди весілля в сім'ї Олега "Бакінського", три "злодія в законі" позбавили статусу "злодій в законі" Андрія відомого по кличці "Нєдєля",/"Львівський". Після чого цього вже недозлодія сильно побили та викинули за межі території.
тогда уже пишите: " Схожими на правопорушників виявилися ..."
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всё больше убеждаюсь в правоте Лаврова...