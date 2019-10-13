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Все про:взятка (4734) Винницкая область (579) Госпогранслужба (3492) прокуратура (3691)

 Инспектор ГПСУ на Виннитчине брал взятки с нарушителей границы и рыбаков. ФОТО

Военная прокуратура Винницкого гарнизона совместно с управлением внутренней и собственной безопасности "Юг" Государственной пограничной службой и Государственным бюро расследований в Хмельницком задержали участкового инспектора погранслужбы во время получения неправомерной выгоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины, установлено, что участковый инспектор отдела пограничной службы "Ямполь" Могилев-Подольского пограничного отряда наладил преступную схему систематических поборов.

За "вознаграждение" он способствовал гражданам в нарушении пограничного режима на государственной границе и правил рыболовства на пограничной реке Днестр. В обмен на взятки он не привлекал нарушителей к административной ответственности.

Инспектор ГПСУ на Виннитчине брал взятки с нарушителей границы и рыбаков 01
Инспектор ГПСУ на Виннитчине брал взятки с нарушителей границы и рыбаков 02

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"Задержанному сержанту-пограничнику планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В настоящее время предмет преступления изъяли.

Источник: https://censor.net.ua/p3153675
 
 
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бояться писати, що сума хабаря 2500 гривень... Бо піпл вже не хаває...
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взяточник-ценитель "чорного юмора".. любил брать взятки на кладбище..
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Пришел "передать привет" и появилась возможность моментально закончить эпоху нищеты...
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Очередную крупную рыбу поймала прокуратура только теперь под орудою рябошапки.
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Брал взятки? Покажите мне инспектора, который не брал и не берет взяток.
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То, что брал взятки- понятно, а какой погранец или таможенник, в Украине, их не берёт? Только ленивый или в не доходном месте , поставленный...А вот по чину ли брал? Цифирь где? Інспектор ДПСУ на Вінниччині брав хабарі з порушників кордону та рибалок - Цензор.НЕТ 4836
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