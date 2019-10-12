 Волонтерке и художнице Татьяне Думан нужна помощь в лечении онкозаболевания. ФОТОрепортаж

Об этом написала украинская поэтесса, краевед, журналист и общественный деятель Галина Фесюк, передает Цензор.НЕТ.

"Лев Скоп - невероятный художник, искусствовед, иконописец и просто замечательный человек, как и его жена Татьяна Думан, которой сейчас, как никогда, нужна наша с вами поддержка, ведь болезнь не выбирает...

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Лев Скоп с женой, вероятно, единственные, кто от майдановской событий до сегодняшнего времени войны являются самыми большими волонтерами украинских защитников и активными участниками событий. Супруги собрали более 3 млн гривен на нужды нашей армии.

Но в их семью пришла беда. Татьяна тяжело больна. Вчера на концерте совместными усилиями удалось собрать около 600 тысяч гривен. На лечение же Татьяне необходимо 35 тысяч долларов, но мы верим, что все получится, ведь мы вместе можем творить великие дела", - отметила Фесюк.

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Как пишет сестра Татьяны Василина Думан, подходит к концу первый этап лечения - комбинированные радио- и химиотерапия в Ну-Меде.

"Пока удалось собрать 1130720 грн. Это 41505 евро, если я хорошо посчитала.

По потребностям - 7000 злотых доплатить здесь, в Ну-Меде, а также должны сделать еще некоторые исследования опухолевого препарата относительно молекулярного анализа и эффективности иммунотерапии. Параллельно докупаем ряд лекарств, необходимых сейчас как сопроводительные к химии.

Ведем переговоры с клиникой в ​​Кельне (IOZK) - они предлагают виротерапию. И активно рассматривают другие варианты. Если Кельн, то нас ждут расходы в 150 000 евро. Точнее будем знать после консультации (нам ее назначили на 12 ноября)", - отметила она.

Карта Приватбанка для сбора средств на лечение: 4149 4991 1705 3445

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