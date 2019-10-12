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 Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу. ФОТОрепортаж

Полмиллиона пачек сигарет из ОАЭ везли на судне по Дунаю. Оформлено все было на украинскую компанию по поддельным документам.

Об успешной операции написал в Facebook первый замглавы ГФС Сергей Белан, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе работы оперативниками и аналитиками налоговой милиции получены данные о намерениях дельцов теневого бизнеса переместить большую партию сигарет в Украину. В частности, из ОАЭ через Сербию и Румынию (рекой Дунай), в адрес украинской компании", - написал он.

Дальнейший мониторинг показал, что украинская компания не имеет к этой партии сигарет ни малейшего отношения. Документы были подделаны, а сигареты контрабандисты собирались выгрузить в Румынии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички

Сотрудники ГФС передали полученную информацию румынским коллегам и Европейскому офису по борьбе с мошенничеством.

"В ходе проведения дальнейшей совместной с иностранными партнерами операции, сегодня ночью румынской полицией на судне, которое следовало по реке Дунай, изъято полмиллиона пачек сигарет марок "Ashima Luksory" и "Marble"", - подытожил Белан.

Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 01

Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 02Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 03
Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 04
Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 05
Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 06
Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 07
Украинские силовики помогли румынским коллегам ликвидировать крупнейший канал контрабанды сигарет в Европу 08

Источник: https://censor.net.ua/p3153652
 
   
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Перекрили один з найбільших каналів поступання євро в Україну. А чим румуни нам допомагають? Занепокоєнністю?
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румыны еще гитлеру служили
хотели земельки откусить
но то такое
и не помогли - а помешали)))
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избавилась конкурентов и возможно цену заставила поднять(на чёрном рынке)для украины. Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи - Цензор.НЕТ 7320
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гы!!нет бы правду написать!!,,подстава" конкурентов.(все нынешние ,,спецслужбы" в бывшем совке работают либо в бизнесе как вариант на бизнес) Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи - Цензор.НЕТ 7624 Українські силовики допомогли румунським колегам ліквідувати найбільший канал контрабанди сигарет до Європи - Цензор.НЕТ 1754
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Ой молодцы,нах бегать за свинарчуками,ахметками и цуркисами,вот где нужно тратить ресурсы и средства налогоплательщика,там где можно поживиться ликвидным товаром.
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