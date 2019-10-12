 ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который по пьяни устроил смертельное ДТП. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки Skoda Octavia, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Audi 80. В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.
2. Ему хотелось очень выпить,
Ему хотелось закусить.
И оба глаза лейтенанту
Одним ударом погасить.
3. Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.
4. Деревня старая Ольховка
Ему приснилась в эту ночь:
Сметана, яйца и морковка,
И председателева дочь…
5. Затем он выпил на дежурстве
И лейтенанту саданул.
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.
1. У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Ну, вышел и упал на снег.
есть же нюансы, что и должно учитываться:
\\\\\В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Источник: https://censor.net.ua/p3153639\\\
Это как: Убил человека - че тут доказывать то?
А если чел террорист и в тебя целился из РПГ, а ты его убил с рогатки, а?