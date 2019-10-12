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 ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который по пьяни устроил смертельное ДТП. ФОТО

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП полицейскому-водителю сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве, который в пьяном состоянии устроил ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки Skoda Octavia, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Audi 80. В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который по пьяни устроил смертельное ДТП 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3153639
 
 
 Топ комментарии
 
Человек из народа писал - " по пьяни " ))
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1. У павильона «Пиво-воды»
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.

2. Ему хотелось очень выпить,
Ему хотелось закусить.
И оба глаза лейтенанту
Одним ударом погасить.

3. Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.

4. Деревня старая Ольховка
Ему приснилась в эту ночь:
Сметана, яйца и морковка,
И председателева дочь…

5. Затем он выпил на дежурстве
И лейтенанту саданул.
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.

1. У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Ну, вышел и упал на снег.
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В Украине должны быть машины с алкодатчиками, напился, сел за руль, а машина не заводится и вызывает полицию. И отсутствие такой штуки должно караться по закону. Мечты конечно, но хорошо бы такое было, скотов пьяных за рулём не стало бы.
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В Украине должны быть машины с алкодатчиками, напился, сел за руль, а машина не заводится и вызывает полицию. И отсутствие такой штуки должно караться по закону. Мечты конечно, но хорошо бы такое было, скотов пьяных за рулём не стало бы.
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Будут на алкотестер одевать презерватив...."Мозги" менять нужно, в первую очередь, а не алкотестеры устанавливать...
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Это на факультетах журналистики учат так писать?
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там таджики сидят - а так видимо цензор напрямую перегоняет новости с раисянии ))
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1. У павильона «Пиво-воды»
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.

2. Ему хотелось очень выпить,
Ему хотелось закусить.
И оба глаза лейтенанту
Одним ударом погасить.

3. Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.

4. Деревня старая Ольховка
Ему приснилась в эту ночь:
Сметана, яйца и морковка,
И председателева дочь…

5. Затем он выпил на дежурстве
И лейтенанту саданул.
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.

1. У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Ну, вышел и упал на снег.
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Если выехал на встречку, какие нахер доказательства нужны!?
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б*же, не дай Зевс тебе так чтобы кто-то спровоцировал(бросился под колеса малыш), а ты так выехал и потом кто-то высрал такой же комент как ты сейчас.

есть же нюансы, что и должно учитываться:

\\\\\В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Источник: https://censor.net.ua/p3153639\\\

Это как: Убил человека - че тут доказывать то?
А если чел террорист и в тебя целился из РПГ, а ты его убил с рогатки, а?

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Узбагойся! Выпей таблеточку, проспись наконец... Террорист на встречке!
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А как ты оправдаешь алкогольное опьянение?
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