 "Литва, спасибо за поддержку", - десантники 25 бригады развернули плакат на отборочном матче Евро-2020. ФОТО ДНЯ

Бойцы 25 отдельной воздушно-десантной бригады пришли на вчерашний матч Украина-Литва с плакатом, чтобы выразить слова благодарности в адрес литовцев за их поддержку Украины в войне с РФ.
Соответствующее фото опубликовала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.
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Вчера сборная Украины в рамках седьмого тура квалификации Евро-2020 в Харькове принимала аутсайдера группы В сборную Литвы. Матч завершился победой украинцев со счетом 2-0.Источник: https://censor.net.ua/p3153636
Православна Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру у сім'ї помісних православних церков.