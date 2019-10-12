 "Литва, спасибо за поддержку", - десантники 25 бригады развернули плакат на отборочном матче Евро-2020. ФОТО ДНЯ

Соответствующее фото опубликовала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

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Вчера сборная Украины в рамках седьмого тура квалификации Евро-2020 в Харькове принимала аутсайдера группы В сборную Литвы. Матч завершился победой украинцев со счетом 2-0.