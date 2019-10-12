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Все про:Литва (1341) футбол (3132) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (38)

 "Литва, спасибо за поддержку", - десантники 25 бригады развернули плакат на отборочном матче Евро-2020. ФОТО ДНЯ

Бойцы 25 отдельной воздушно-десантной бригады пришли на вчерашний матч Украина-Литва с плакатом, чтобы выразить слова благодарности в адрес литовцев за их поддержку Украины в войне с РФ.

Соответствующее фото опубликовала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

Литва, спасибо за поддержку, - десантники 25 бригады развернули плакат на отборочном матче Евро-2020 01

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Вчера сборная Украины в рамках седьмого тура квалификации Евро-2020 в Харькове принимала аутсайдера группы В сборную Литвы. Матч завершился победой украинцев со счетом 2-0.

Источник: https://censor.net.ua/p3153636
 
   
 Топ комментарии
 
футбол - футболом, а боевое партнёрство - святое
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Литва, спасибо за поддержку, вынимайте два мяча! )) Шучу, конечно, спасибо Литве за поддержку, их политическая позиция неизменна
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Литва, спасибо за поддержку, вынимайте два мяча! )) Шучу, конечно, спасибо Литве за поддержку, их политическая позиция неизменна
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футбол - футболом, а боевое партнёрство - святое
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Желаем сборной Литвы в последних двух матчах отбора обыграть сборную Португалии ( если повезет) и особенно сборную рашенбратушек из Белгорода ( пардон Белграда), хотя какая хр- разница. Спасибо странам Балтии за помощь и поддержку ( Литве, Швеции, Дании, Латвии, Эстонии и Финляндии) это на ряду с Канадой самые надежные партнеры.
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респект хлопцям та й литовцям особливо!
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Молодцы,шо помогли Украине практически выйти из руппы
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Цензор! Есть ещё одна очень хорошая новость:
Православна Церква Еллади визнала Православну Церкву України як незалежну, рівноправну сестру у сім'ї помісних православних церков.
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Ну не зря несколько веков это было одно государство - Великое Княжество Литовское, и от татар Киев отбивали.
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