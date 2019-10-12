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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18002) минирование (852) мост (553) Нацполиция (10223)

 Пьяный киевлянин "заминировал" мост Патона: хулигану светит 6 лет тюрьмы. ФОТО

Ночью в полицию поступило сообщение о заминировании моста Патона в Киеве.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

На место сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, скорая и спасатели. Специалисты тщательно обследовали объект и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов.

Начальник отдела уголовного розыска Святошинского управления полиции Роман Даценко рассказал, что после комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире.

"Фигурант был пьян, когда сообщил о ложную информацию о заминировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом у него не было", - отметил он.

Пьяный киевлянин заминировал мост Патона: хулигану светит 6 лет тюрьмы 01

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3153628
 
 
 Топ комментарии
 
нада брать авакову на поруки, ну парень выпил трохи , с девушкой поссорился, подумал что аваков на поруки возьмет...............
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Он не стрелял на мосту и это в данном случае - отягощающее обстоятельство. Т. е. как прошлый захват моста, с угрозами взорвать, этот случай не сравнимы.
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То вообще постановка была для населения, ну своего рода пиар компания за счет налогоплательщика! Вешанье лапши нам на уши...
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По заголовку подумалось, что хулиган там кучу навалил.
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нада брать авакову на поруки, ну парень выпил трохи , с девушкой поссорился, подумал что аваков на поруки возьмет...............
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Он не стрелял на мосту и это в данном случае - отягощающее обстоятельство. Т. е. как прошлый захват моста, с угрозами взорвать, этот случай не сравнимы.
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То вообще постановка была для населения, ну своего рода пиар компания за счет налогоплательщика! Вешанье лапши нам на уши...
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хорошо населеньице, раз ему мона такую туфту навесить на уши.....
хотя..... только шо посмотрел шапошникова - Аваков - это "солнцевский"(бандюган).... б*же, тут так и будет перманентная жёппа(дупа)
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Надо ему влиться в ряды орков - получит амнистию.
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А чому ж не посадили того виродка, що із зброєю в руках був захопив міст і стріляв в сторону правоохоронців?! Та ще і збив поліцейського дрона.
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Из какого тухума этот "местный житель" жи есть? Того труба шатал, Рафик неуиновэн.

Если с собаками, то получается шо можно по всему городу рассыпать ВВ, ну, килограмм 10 - и тогда собаки с ума сойдут, указывая буквально под каждый куст(шо нашли взрывчатку). Пьяный киевлянин "заминировал" мост Патона: хулигану светит 6 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 6770
Вот бы в Москве так сделать - Путин бы обосрался, сразу свалив в свой бункер под Ямантау и осталось бы только заварить дверь за ним
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Звідки той "киянин" в Київ приїхав?

Як якась гадощь - то одразу пишуть киянин. Всі інші подаються як "житель города А, Б, В..." Жаба?
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Жизнь была скучна и решил разнообразить ее тюрьмой. Идиот.
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Среди киевлян полно дебилов )) А вы еще на донецких пеняете. К тому же один кличко, чего стоит - король интэлэкта )) Короче больных на голову везде хватает. А государство их усиленно выращивает - выжигает мозги телевизором и пропагандой от олигархов. Уже ничего не понятно. Кто враг,если ахметов заварил кашу в Донбассе и теперь уважаемый человек в Киеве. Пинчук обелется покупкой квартир солдатам. Портнов,яныка слуга, угрожает власти. Как тут крыше не сорваться ?
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