 Пьяный киевлянин "заминировал" мост Патона: хулигану светит 6 лет тюрьмы. ФОТО

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
На место сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, скорая и спасатели. Специалисты тщательно обследовали объект и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов.
Начальник отдела уголовного розыска Святошинского управления полиции Роман Даценко рассказал, что после комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире.
"Фигурант был пьян, когда сообщил о ложную информацию о заминировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом у него не было", - отметил он.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
хотя..... только шо посмотрел шапошникова - Аваков - это "солнцевский"(бандюган).... б*же, тут так и будет перманентная жёппа(дупа)
Если с собаками, то получается шо можно по всему городу рассыпать ВВ, ну, килограмм 10 - и тогда собаки с ума сойдут, указывая буквально под каждый куст(шо нашли взрывчатку).
Вот бы в Москве так сделать - Путин бы обосрался, сразу свалив в свой бункер под Ямантау и осталось бы только заварить дверь за ним
Як якась гадощь - то одразу пишуть киянин. Всі інші подаються як "житель города А, Б, В..." Жаба?
https://www.youtube.com/watch?v=3aAOSUcV5n8 на всяк случай, если не откроется