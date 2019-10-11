 Военнослужащие Канады провели в Украине ротацию. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на сообщение Вооруженных сил Канады в Украине в Facebook.

"Миссия неизменна, лица новые в операции UNIFIER. Подполковник Джефри Туп принял командование Объединенной оперативно-тактической группы-Украина от подполковника Фредерика Коты в пятницу в Международном центре миротворчества и безопасности вблизи с. Старычи. Около 200 новых военнослужащих Объединенной оперативно-тактической группы-Украина рады продолжить плодотворную работу своих предшественников", - сказано в сообщении.

В Вооруженных силах Канады пообещали продолжать работу по усилению украинского войска.

"Все мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с многонациональными партнерами, с которыми мы работаем вместе над поддержкой программ по развитию возможностей силовых структур Украины", - отметили канадские военные.

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Они также поздравили своих коллег, которые возвращаются домой, "с прекрасными воспоминаниями о невероятной стране и замечательных многонациональных отношениях".

В рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За 4 года обучение у канадцев прошли более 10 тыс. украинских воинов.

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