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 Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь. ФОТОрепортаж

В столице Эквадора Кито тысячи демонстрантов вступают в столкновения с полицией, протестуя против политики экономии президента страны Ленина Морено.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

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Протесты, которые начались с недовольства общин индейцев отменой субсидий на топливо и мерами жесткой экономии, превратились в масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Ленина Морено.

Морено отмечает, что страна больше не может позволить себе субсидии на топливо, которые были введены в 1970-х годах и стоят сейчас 1,3 млрд долларов. Уменьшение государственных расходов является одним из условий соглашения, которое Эквадор подписал с МВФ в марте и которое предусматривает кредит в 4,2 млрд долларов.

Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 02
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Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 08
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 09

Демонстранты бросают коктейли Молотова и камни в спецотряды полиции, полицейские отвечают слезоточивым газом и избиением людей. За время протестов меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения. В среду демонстранты попытались штурмовать парламент страны в Кито. В четверг демонстранты захватили восемь полицейских заставили их снять защитное снаряжение и маршировать перед толпой. В то же время физического насилия к ним не применяли и позже передали представителям ООН.

Вследствие протестов президент Морено вынужден был покинуть столицу Эквадора и перенести работу правительства в Гуаякиль на берегу Тихого океана.

Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 10

Также читайте: С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну. ФОТОрепортаж

Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 11
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 12
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 13
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 14
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 15
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 16
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 17

Ленин Морено был избран президентом Эквадора весной 2017 года. Он известен как единственный лидер государства в мире, который передвигается на инвалидной коляске, является автором нескольких книг по смехотерапии и теории юмора, основателем фонда для поддержки юмора как стиля жизни в стране.

Морено приходил к власти как кандидат левых сил и под левыми лозунгами. Его поддерживал президент Рафаэль Корреа, который руководил страной в 2007-2017 годах и был союзником Уго Чавеса в регионе. В правление Корреа Ленин Морено шесть лет занимал должность вице-президента Эквадора.

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Через несколько месяцев после избрания на пост президента Ленин Морено полностью изменил курс предшественника, стал союзником США в регионе, поссорился с Корреа и Венесуэлой, а 2019 выдал правоохранителям Джулиана Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 18
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 19
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 20
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 21
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 22
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 23
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 24
Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь 25

На прошлой неделе Ленин Морено объявил чрезвычайное положение в стране. Хотя президент Эквадора говорит, что готов к диалогу с демонстрантами, в интервью BBC Mundo он отметил, что за протестами якобы стоит Венесуэла и экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа. Корреа причастность к протестам возразил, отметив, что стабильность могут вернуть только досрочные выборы. ООН и католическая церковь пытаются выступать посредниками в кризисе, охватившем страну.

Источник: https://censor.net.ua/p3153595
 
 
 Топ комментарии
 
Господи, президент комик Ленин Морено...
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Вот что бывает в странах, где граждане сдуру выбирают скоморохов.
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- Изя, а ведь Януковичу повезло. - Почему это? - Он ведь успел доехать до Ростова.
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Слова чемпиона пресс-марафона: "Я готов удовлетворять, но я не могу каждый день удовлетворять..." (дословно).
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Порохоботы фас ,ето новость специально для вас!!! Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь - Цензор.НЕТ 8076
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ВСУ записали весь пресс-марафон Зе чтобы пытать пленных. За пол часа раскалываются даже самые стойкие.
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Перестати стріляти має той, хто нападає, а не той, хто захищається і боронить свою рідну землю!!!
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В принципе, тогда первым должен быть Зеленский
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Мда... ось так вибирати в президенти всяких дешевих акторів... ((
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Чувак, УКРАЇНСЬКОЮ НЕ БатькА, а БатькО.
Палишся.
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Почему Запад ни одного Майдана кроме украинского не поддерживает? Там же людей убивают. А они опять воды в рот набрали.
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Потому что у русских свино-********* уже нет флота- чтобы вторгнуться в Эквадор. Международная помощь будет- но не прямая- не интервенция. Гуманитарка, советы. Может санкции. А сейчас они пока что всё крушат- и что- им туда хрустальные вазы посылать?
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Почему нет? На Евромайдане(сейчас даже смешно от этой приставки "Евро") сама Нуланд с американским послом булочки раздавала. Потом вообще толпой приехали, речи толкали.
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Это не Нулланд раздавала- а простой официант. А гроза Индийского и Тихого океанов схватил- и СЪЕЛ!
Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров - Цензор.НЕТ 1123
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В пи*аре жирике победила таки кровинушка. Сьел американскую печеньку. На халяву и хлорка-творог
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Потому что украинцы майданили против Рашки. Это был джек-пот для Запада. Правда особой выгоды они из этого не извлекли, пока, да и украинцы продешевили, ничего за это от Запада не получили.
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Ось що буває,коли епоха бідності закінчуєтся,а заробіток вчителів досяг 4000$. Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь - Цензор.НЕТ 2508
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Индейцы в понимании МВФ продвинулись дальше, чем украинцы.
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В Ираке тоже снайперы протестующих расстреливают, правительственная артиллерия бьет по жилым кварталам, а Запад опять притворяется что ничего не происходит.
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Теперь не будет ни субсидий ни страны.
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Якщо хтось адекватний хоче подивитися марафон зе, не рекомендую! Ви втратите останнє здоров'я. Це день відкритих дверей в дурдомі.
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Эквадор - союзник Венесуэлы и братья навек. На очереди Венесуэла, Иран и КНДР.
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Посмотрел 15 минут Зеленского. Боже, какой типаж!!! Голохвастов, Хлестаков и Дуремар - 3 в одном.
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Вот что бывает когда страной начинают юмористы управлять. Зеля от судьбы не убежишь. Самое умное что ты можешь сделать, это сглотнуть все что накопилось и выступить перед народом, осознать что ты не прав и отменить все эти договорняки с кремлем. Иначе украинцы тебе повторят еще раз, разожгут прям под задницей горящие шины!
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Сильный пост. Нихрена нового... Отвыли коричневые, ну..немногко ты подвыл..
А так .... Начитамся по самое немогу вас, чоколатль в серебристой упаковке.
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От що буває, коли блазні керувати починають.
Мадуро, Венесуєла (50,61%) - керуваві 4,8 роки
Морено, Еквадор, (51%) - керував 2,5 роки
Зеленський, Україна (73%) - керував ....

Чим менша буде цифра - тим краще, бо менше крові проллється.
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Мадуро никуда не подевался, да и Морено пока не скинули.
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янукович очень быстро собрался. путю когда табакеркой обрадуете?
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І що, вони (Мадуро з Мореною) продовжують керувати?
Не плутайте керувати чи бути (номінально). Овоч, он номінально залишався президентом до переобрання, а фактично перестав керувати тоді, коли застосував силу проти народу.
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С Мадуро майдан не прошел. А Морено походу уже не вернется.
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Говорят протестующие обзывают Ленина "западным империалистом". Правда смешно?
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Шо саме смішне, цей ленін не комуняка, а проамериканський. А всі двіжняки почали їхні комуняки.
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Где Ленин там революция. Где революция, там Ленин?
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у них народ вышел из-за цен, а у нас за идею: ассоциация с ЕС и побитые студенты. Так что параллелей с нами у них мало.
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Клоунам клоуново! Самое умное,что он может сделать это уйти в отставку, пока не поздно. Если человек не справляется он уходит и это нормально, и чем раньше он это сделает,тем лучше это будет для него и для людей, для всего народа. Народ имеет право на ошибку-президент не имеет. такого права. Любое цепляние за власть неизбежно приводит к трагедии, к гибели людей. Возможно для такого ублюдка, как Путин жизнь человеческая ничего не стоит, но я думаю все-таки Зеленский не Путин, раз он артист.
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Моника Зеленски сможет безопасно перенести резиденцию только в Донбабве. Тихого Океана у нас нет.
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Имя-то какое! Ленин! Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров - Цензор.НЕТ 284
Как минимум у половины козломордых эякуляция Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров - Цензор.НЕТ 4389 Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров - Цензор.НЕТ 4389 Масові протести проти президента-коміка в Еквадорі. Ллється кров - Цензор.НЕТ 4389
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Семь стран заподозрили Мадуро в дестабилизации эквадорской демократии.

Несколько латиноамериканских государств объявили о поддержке президента Эквадора Ленина Морено. В совместном заявлении Аргентины, Бразилии, Колумбии, Перу, Сальвадора, Гватемалы и Парагвая говорится о «недопустимости шагов, направленных на дестабилизацию демократии», сообщает агентство Reuters. При этом прямо указывается, что ответственность за происходящее в Эквадоре лежит на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро.

О влиянии внешних сил на ситуацию в стране ранее говорило и правительство Эквадора, направившее соответствующее заявление в ООН. Президент Морено прямо указывал, что за организацией беспорядков стоит как Мадуро, так и бывший глава государства Рафаэль Корреа.
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Можно считать них получилось скинуть клоуна и вернуть предыдущего президента. Это вас не вдохновляет?
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А бутусівські редактори відважні. Принаймні у заголовках.
Про те, що поштовхом для протестів сталии погоджені президентом Леніном Морено з МВФ "прискорені реформи", якими передбачено ліквідацію субсидій, вони також не забули?
Цікаво, чи наважаться вони написати про те, що у Штатах любі друзі півдвели під імпічмент президента-баригу?
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