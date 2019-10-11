 Массовые протесты против президента-комика в Эквадоре. Льётся кровь. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.
Протесты, которые начались с недовольства общин индейцев отменой субсидий на топливо и мерами жесткой экономии, превратились в масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Ленина Морено.
Морено отмечает, что страна больше не может позволить себе субсидии на топливо, которые были введены в 1970-х годах и стоят сейчас 1,3 млрд долларов. Уменьшение государственных расходов является одним из условий соглашения, которое Эквадор подписал с МВФ в марте и которое предусматривает кредит в 4,2 млрд долларов.
Демонстранты бросают коктейли Молотова и камни в спецотряды полиции, полицейские отвечают слезоточивым газом и избиением людей. За время протестов меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения. В среду демонстранты попытались штурмовать парламент страны в Кито. В четверг демонстранты захватили восемь полицейских заставили их снять защитное снаряжение и маршировать перед толпой. В то же время физического насилия к ним не применяли и позже передали представителям ООН.
Вследствие протестов президент Морено вынужден был покинуть столицу Эквадора и перенести работу правительства в Гуаякиль на берегу Тихого океана.
Ленин Морено был избран президентом Эквадора весной 2017 года. Он известен как единственный лидер государства в мире, который передвигается на инвалидной коляске, является автором нескольких книг по смехотерапии и теории юмора, основателем фонда для поддержки юмора как стиля жизни в стране.
Морено приходил к власти как кандидат левых сил и под левыми лозунгами. Его поддерживал президент Рафаэль Корреа, который руководил страной в 2007-2017 годах и был союзником Уго Чавеса в регионе. В правление Корреа Ленин Морено шесть лет занимал должность вице-президента Эквадора.
Через несколько месяцев после избрания на пост президента Ленин Морено полностью изменил курс предшественника, стал союзником США в регионе, поссорился с Корреа и Венесуэлой, а 2019 выдал правоохранителям Джулиана Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.
На прошлой неделе Ленин Морено объявил чрезвычайное положение в стране. Хотя президент Эквадора говорит, что готов к диалогу с демонстрантами, в интервью BBC Mundo он отметил, что за протестами якобы стоит Венесуэла и экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа. Корреа причастность к протестам возразил, отметив, что стабильность могут вернуть только досрочные выборы. ООН и католическая церковь пытаются выступать посредниками в кризисе, охватившем страну.
Палишся.
А так .... Начитамся по самое немогу вас, чоколатль в серебристой упаковке.
Мадуро, Венесуєла (50,61%) - керуваві 4,8 роки
Морено, Еквадор, (51%) - керував 2,5 роки
Зеленський, Україна (73%) - керував ....
Чим менша буде цифра - тим краще, бо менше крові проллється.
Не плутайте керувати чи бути (номінально). Овоч, он номінально залишався президентом до переобрання, а фактично перестав керувати тоді, коли застосував силу проти народу.
Как минимум у половины козломордых эякуляция
Несколько латиноамериканских государств объявили о поддержке президента Эквадора Ленина Морено. В совместном заявлении Аргентины, Бразилии, Колумбии, Перу, Сальвадора, Гватемалы и Парагвая говорится о «недопустимости шагов, направленных на дестабилизацию демократии», сообщает агентство Reuters. При этом прямо указывается, что ответственность за происходящее в Эквадоре лежит на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро.
О влиянии внешних сил на ситуацию в стране ранее говорило и правительство Эквадора, направившее соответствующее заявление в ООН. Президент Морено прямо указывал, что за организацией беспорядков стоит как Мадуро, так и бывший глава государства Рафаэль Корреа.
Про те, що поштовхом для протестів сталии погоджені президентом Леніном Морено з МВФ "прискорені реформи", якими передбачено ліквідацію субсидій, вони також не забули?
Цікаво, чи наважаться вони написати про те, що у Штатах любі друзі півдвели під імпічмент президента-баригу?