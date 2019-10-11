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 Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь. ФОТОрепортаж

В столице Эквадора Кито тысячи демонстрантов вступают в столкновения с полицией, протестуя против политики экономии президента страны Ленина Морено.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 01

Протесты, которые начались с недовольства общин индейцев отменой субсидий на топливо и мерами жесткой экономии, превратились в масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Ленина Морено.

Морено отмечает, что страна больше не может позволить себе субсидии на топливо, которые были введены в 1970-х годах и стоят сейчас 1,3 млрд долларов. Уменьшение государственных расходов является одним из условий соглашения, которое Эквадор подписал с МВФ в марте и которое предусматривает кредит в 4,2 млрд долларов.

Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 02
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 03
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 04
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором

Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 06
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 07
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 08
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 09

Демонстранты бросают коктейли Молотова и камни в спецотряды полиции, полицейские отвечают слезоточивым газом и избиением людей. За время протестов меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения. В среду демонстранты попытались штурмовать парламент страны в Кито. В четверг демонстранты захватили восемь полицейских заставили их снять защитное снаряжение и маршировать перед толпой. В то же время физического насилия к ним не применяли и позже передали представителям ООН.

Вследствие протестов президент Морено вынужден был покинуть столицу Эквадора и перенести работу правительства в Гуаякиль на берегу Тихого океана.

Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 10

Также читайте: С начала протестов в Ираке уже погибло 94 человека. МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну. ФОТОрепортаж

Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 11
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 12
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 13
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 14
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 15
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 16
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 17

Ленин Морено был избран президентом Эквадора весной 2017 года. Он известен как единственный лидер государства в мире, который передвигается на инвалидной коляске, является автором нескольких книг по смехотерапии и теории юмора, основателем фонда для поддержки юмора как стиля жизни в стране.

Морено приходил к власти как кандидат левых сил и под левыми лозунгами. Его поддерживал президент Рафаэль Корреа, который руководил страной в 2007-2017 годах и был союзником Уго Чавеса в регионе. В правление Корреа Ленин Морено шесть лет занимал должность вице-президента Эквадора.

Читайте также: Протесты в Гонконге: Власти отзывают законопроект об экстрадиции в Китай. Митингующие считают это недостаточным

Через несколько месяцев после избрания на пост президента Ленин Морено полностью изменил курс предшественника, стал союзником США в регионе, поссорился с Корреа и Венесуэлой, а 2019 выдал правоохранителям Джулиана Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

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Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 19
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Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 21
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 22
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 23
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 24
Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь 25

На прошлой неделе Ленин Морено объявил чрезвычайное положение в стране. Хотя президент Эквадора говорит, что готов к диалогу с демонстрантами, в интервью BBC Mundo он отметил, что за протестами якобы стоит Венесуэла и экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа. Корреа причастность к протестам возразил, отметив, что стабильность могут вернуть только досрочные выборы. ООН и католическая церковь пытаются выступать посредниками в кризисе, охватившем страну.

Источник: https://censor.net.ua/p3153595
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля - смотри внимательно. История движется по спирали.
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Господи, президент комик Ленин Морено...
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Прикинулся леваком на выборах, начал проводить реформы, населению не понравилось - хотят превратиться в Венесуэлу. Не удивлюсь, если за протестами кремлёвские уши торчат...
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Не заважайте соєвим мріять про комунізм
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Політтехнологію "клоун-президент-маріонетка" британці спочатку обкатали в кінематографі (див. фільм "Алі-джи").
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В Ираке тоже полыхает, уже неделю. Но там нет президента комика, поэтому Цензор не сподобился сообщить.)
В ходе начавшихся неделю назад протестов во многих городах Ирака, по официальным данным, уже погибли более 100 человек, 6000 получили ранения.

Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь - Цензор.НЕТ 7904
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не уходили бы оттуда штаты хоть пяток лет бы ещё, так глядишь и стали бы цивилизованной страной, а так, снова к азиатчине вернутся.
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Якщо в Україні візьмуть владу націоналісти буде повний капець, гірше чім таліби в Афганістані.', тому, що радікали нічого доброго не приносять.
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Націоналісти візьмуть владу? Вони не знають, шо з нею робити. Вони всі зашкварені після вбивства Сашка.
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слово "націоналісти" тут треба брати в дужки , оскільки всі вони по суті фейкові ...
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Кому хочеться такого, як там - вперед на Майдан. А не сидіть і не давіть клопів на своїх диванах. Тільки потім не дорахуєтесь ще пару областей.
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Уменьшение государственных расходов является одним из условий соглашения, которое Эквадор подписал с МВФ в марте и которое предусматривает кредит в 4,2 млрд долларов.
Правильно делают, нужно уничтожать всех тех, кто сотрудничает с этой фашистско-капиталистической организацией.

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Тем не менее МВФ никого не заставляет брать деньги.
Всегда есть выбор, или просить деньги или поднять попу, тяжело работать и платить налоги, чтобы государству не пришлось просить деньги под жесткие условия.
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шо, вместо Ленина Морено придет Сталин Полено ?
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не надо путать комиков с клоунами,тока клоуны могут работать в турборежиме
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та за одно тока имя ему нужно торжественно вручить медаль за неосвобождение пензы от тараканов.
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Эквадор поднялся до Украины или Украина опустилась до Эквадора?
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а кацапы как были тварями так и остались!
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Ніхто не проти щоб Україна піднялась до Еквадора за запасами нафти
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Порошенко из президента в арестанты.
Так будет иначе Украине не быть.
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Казламордый а ты отцюда и сразу в гроб скот мордовский!
Едь нахер на свою даунбасню!
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Покажите кто нибудь эту новость нашей Монике))
Ппц) Что-то клоуны стали популярные в последнее время в США,Италии,Эквадоре, а сейчас еще и в Украине )))
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а вище вона писала , що перед цим вона ..опу рвала за Офшоренка - тільки соєві це соромляться викладати ..))
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такого акку саме з таким написанням імені та прізвища немає ані на фб, ані в інстаграмі. Навіщо постити фейкові дописи?
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не скажу З таким ім'ям є аккаун.Так що,дійсно людина рвала зад.
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Посмотрел ради интереса данные за 2017 год. 16 миллионов граждан Эквадора генерируют экспорт страны на $19 миллиардов, из этого более 60% нефть и бананы.
Так что да, здесь не комик нужен, а диктатор...
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Там за 16 лет сменилось 11 президентов. Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь - Цензор.НЕТ 8700
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И 10 лет правил один социалист, который сумел организовать продажу нефти и бананов ))
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Банани скоро всьо, тому доводиться шару з пальним прикривати Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь - Цензор.НЕТ 4021
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Это уже наше ближайшее будущее
Благодаря конечным даунам в лице 73% граждан Украины к власти пришли олигархи, которые уже начали отхапывать стратегические предприятия формирующее ВВП и производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Через время от этих предприятий не останется ничего.
После чего население страны сократиться до 16 миллионов, а вместо 130 миллиардов наше ВВП будет 19 миллиардов.
Мы будем экспортировать лишь зерно, а каждому 73 процентоному дауну выдадут по банану, бусы и трубочку на член как у папуасов, чтобы прыгали у костра и радовались своему вождю племени Зе
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прочитал, - Украина подписала безвиз с Эквадором. в чем то Эквадор похож на Украину. прям тянет несчастие к несчастию...
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Ваня в Украине все будет хорошо!,Главное верните нагло украденное!
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Украина и Эквадор, удачное сравнение
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Абдала Хайме Букарам Ортис президент Эквадора в 1996-1997. За время президентства получил прозвище «Эль Локо» (исп. El Loco, букв. сумасшедший); в 1997 подвергнут импичменту Эквадорским национальным конгрессом по обвинению в «умственной неполноценности»

В Украине ещё пока до такого не докатились. Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь - Цензор.НЕТ 5843
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Ключове " ещё пока".
Скоро буде, не поспішай.
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Это Вы вчерашнее шоу-конференцию не смотрели.
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Все набросились на то, что президент Эквадора - комик. А ничего, что он за дружбу с США, порвал с Венесуэлой, а значит, движется против РФ, выдал Ассанжа, налаживает сотрудничество с МВФ... Если вы на стороне протестующих, значит ли это, что вы против дружбы Эквадора с США и за возобновление отношений с Венесуэлой? Или в этом намек Зеленскому: смотри, не заигрывай с США, не договаривайся с МВФ, если это ведет к уменьшению субсидий и росту цен?
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это не важно. населению насрать на внешнюю политику если в стране внутри бардак. люди протест уют не против сотрудничества с США а против беспредела внутри.
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Да, но кто придет, если Ленина свергнут? Его противоположность, тот, кто скажет - в топку сотрудничество с США и МВФ, возвращаемся к тому, что было, завтра же звоню в Москву и Каракас.
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блин я же вроде ясно сказал. протесты всегда порождаются не внешней а внутренней политикой
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Не "если", а "когда"
"кто придет, когда Ленина свергнут" - подивимось.
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Как приятно смотреть на восставший народ.
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17жовтня Зеленський планує 24-годинний прес-марафон, щоб пояснити, про що говорив під час 14-годинного...
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приЗЕденту -передають привіт із Бабиного Яру . Кажуть що його ждуть ,не дождуться . Не затримуйся Вовочка
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Парадоксально,але бидло збунтувалось,коли той комік почав робити правильні кроки в політиці і економічній стабілізації.Халяву дармоїдам урізали.
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Основной лозунг восставших-"Верните халяву!"
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Мы не знаем их дел. Мало ли что они говорят, и мало ли что взбрело в голову написать вашей газете.
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Слова чемпиона пресс-марафона: "Я готов удовлетворять, но я не могу каждый день удовлетворять..." (дословно).
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Порохоботы фас ,ето новость специально для вас!!! Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь - Цензор.НЕТ 8076
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ВСУ записали весь пресс-марафон Зе чтобы пытать пленных. За пол часа раскалываются даже самые стойкие.
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Перестати стріляти має той, хто нападає, а не той, хто захищається і боронить свою рідну землю!!!
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Мда... ось так вибирати в президенти всяких дешевих акторів... ((
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Почему Запад ни одного Майдана кроме украинского не поддерживает? Там же людей убивают. А они опять воды в рот набрали.
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Потому что у русских свино-********* уже нет флота- чтобы вторгнуться в Эквадор. Международная помощь будет- но не прямая- не интервенция. Гуманитарка, советы. Может санкции. А сейчас они пока что всё крушат- и что- им туда хрустальные вазы посылать?
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Почему нет? На Евромайдане(сейчас даже смешно от этой приставки "Евро") сама Нуланд с американским послом булочки раздавала. Потом вообще толпой приехали, речи толкали.
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Ось що буває,коли епоха бідності закінчуєтся,а заробіток вчителів досяг 4000$. Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь - Цензор.НЕТ 2508
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Индейцы в понимании МВФ продвинулись дальше, чем украинцы.
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В Ираке тоже снайперы протестующих расстреливают, правительственная артиллерия бьет по жилым кварталам, а Запад опять притворяется что ничего не происходит.
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Теперь не будет ни субсидий ни страны.
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Якщо хтось адекватний хоче подивитися марафон зе, не рекомендую! Ви втратите останнє здоров'я. Це день відкритих дверей в дурдомі.
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