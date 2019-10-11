 Массовые протесты против президента- комика в Эквадоре. Льётся кровь. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.
Протесты, которые начались с недовольства общин индейцев отменой субсидий на топливо и мерами жесткой экономии, превратились в масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Ленина Морено.
Морено отмечает, что страна больше не может позволить себе субсидии на топливо, которые были введены в 1970-х годах и стоят сейчас 1,3 млрд долларов. Уменьшение государственных расходов является одним из условий соглашения, которое Эквадор подписал с МВФ в марте и которое предусматривает кредит в 4,2 млрд долларов.
Демонстранты бросают коктейли Молотова и камни в спецотряды полиции, полицейские отвечают слезоточивым газом и избиением людей. За время протестов меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения. В среду демонстранты попытались штурмовать парламент страны в Кито. В четверг демонстранты захватили восемь полицейских заставили их снять защитное снаряжение и маршировать перед толпой. В то же время физического насилия к ним не применяли и позже передали представителям ООН.
Вследствие протестов президент Морено вынужден был покинуть столицу Эквадора и перенести работу правительства в Гуаякиль на берегу Тихого океана.
Ленин Морено был избран президентом Эквадора весной 2017 года. Он известен как единственный лидер государства в мире, который передвигается на инвалидной коляске, является автором нескольких книг по смехотерапии и теории юмора, основателем фонда для поддержки юмора как стиля жизни в стране.
Морено приходил к власти как кандидат левых сил и под левыми лозунгами. Его поддерживал президент Рафаэль Корреа, который руководил страной в 2007-2017 годах и был союзником Уго Чавеса в регионе. В правление Корреа Ленин Морено шесть лет занимал должность вице-президента Эквадора.
Через несколько месяцев после избрания на пост президента Ленин Морено полностью изменил курс предшественника, стал союзником США в регионе, поссорился с Корреа и Венесуэлой, а 2019 выдал правоохранителям Джулиана Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.
На прошлой неделе Ленин Морено объявил чрезвычайное положение в стране. Хотя президент Эквадора говорит, что готов к диалогу с демонстрантами, в интервью BBC Mundo он отметил, что за протестами якобы стоит Венесуэла и экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа. Корреа причастность к протестам возразил, отметив, что стабильность могут вернуть только досрочные выборы. ООН и католическая церковь пытаются выступать посредниками в кризисе, охватившем страну.
В ходе начавшихся неделю назад протестов во многих городах Ирака, по официальным данным, уже погибли более 100 человек, 6000 получили ранения.
Правильно делают, нужно уничтожать всех тех, кто сотрудничает с этой фашистско-капиталистической организацией.
Всегда есть выбор, или просить деньги или поднять попу, тяжело работать и платить налоги, чтобы государству не пришлось просить деньги под жесткие условия.
Так будет иначе Украине не быть.
Едь нахер на свою даунбасню!
Ппц) Что-то клоуны стали популярные в последнее время в США,Италии,Эквадоре, а сейчас еще и в Украине )))
Так что да, здесь не комик нужен, а диктатор...
Благодаря конечным даунам в лице 73% граждан Украины к власти пришли олигархи, которые уже начали отхапывать стратегические предприятия формирующее ВВП и производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Через время от этих предприятий не останется ничего.
После чего население страны сократиться до 16 миллионов, а вместо 130 миллиардов наше ВВП будет 19 миллиардов.
Мы будем экспортировать лишь зерно, а каждому 73 процентоному дауну выдадут по банану, бусы и трубочку на член как у папуасов, чтобы прыгали у костра и радовались своему вождю племени Зе
В Украине ещё пока до такого не докатились.
Скоро буде, не поспішай.
"кто придет, когда Ленина свергнут" - подивимось.