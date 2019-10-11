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Все про:Полтавщина (514) мемориальная доска (113) Азов (231) Ян Осока (830) 72 отдельная механизированная бригада (85)

 Мемориальную доску погибшему украинскому бойцу Андрею Корне открыли в Хороле на Полтавщине. ФОТО

11 октября, в городе Хорол Полтавской области, на здании Хорольской гимназии состоялось торжественное открытие мемориальной доски Андрею Николаевичу Корне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом сообщает официальный сайт Хорольского горсовета. 

Андрей Корна, 1991 года рождения, сержант, старшина 8-й роты роты 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 12 октября 2018 года во время выполнения боевого задания в районе поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

"Страшная трагедия произошла накануне празднования Дня защитника Украины и Дня казачества Украины. Год назад церемония торжественного празднования символически значимого и важного для военнослужащих праздника на центральной площади Хорла прервалась затяжной паузой, стихли голоса и музыка. С главной сцены руководители района сообщили потрясающую для всей общины новость - погиб выпускник Хорольской гимназии, сын, брат, одноклассник, сосед, надежный друг и товарищ, любимый, боевой побратим, простой и жизнерадостный Андрей Корни. Всего два месяца оставалось до завершения контракта и он должен был вернуться домой, в родной Хорол, должен жить, творить, любить ... Но и злосчастная минута оборвала молодую жизнь.

Прошел целый год, но не стихает боль горькой утраты. В память о нашем Герое, 11 октября 2019, посмертно открыта мемориальная доска в стенах его родной школы - "Хорольской гимназии ", - отмечается в сообщении.

Андрей Корна родился 30.07.1991 года в Хороле. Учился в Хорольский гимназии, которую окончил в 2008 году. В 2011 году окончил Полтавский университет экономики и торговли (бывший университет потребительской кооперации).

В июле 2014 года пришел в ряды батальона "Азов", впоследствии нес службу в батальоне полиции специального назначения "Полтава". 28.12.2016 года подписал с ВСУ контракт.

Похоронен Андрей Корна в Хороле. У него остались родители и брат".

Мемориальную доску погибшему украинскому бойцу Андрею Корне открыли в Хороле на Полтавщине 01

Мемориальную доску погибшему украинскому бойцу Андрею Корне открыли в Хороле на Полтавщине 02
Мемориальную доску погибшему украинскому бойцу Андрею Корне открыли в Хороле на Полтавщине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3153588
 
   
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