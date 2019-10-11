 Мемориальную доску погибшему украинскому бойцу Андрею Корне открыли в Хороле на Полтавщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом сообщает официальный сайт Хорольского горсовета.

Андрей Корна, 1991 года рождения, сержант, старшина 8-й роты роты 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 12 октября 2018 года во время выполнения боевого задания в районе поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

"Страшная трагедия произошла накануне празднования Дня защитника Украины и Дня казачества Украины. Год назад церемония торжественного празднования символически значимого и важного для военнослужащих праздника на центральной площади Хорла прервалась затяжной паузой, стихли голоса и музыка. С главной сцены руководители района сообщили потрясающую для всей общины новость - погиб выпускник Хорольской гимназии, сын, брат, одноклассник, сосед, надежный друг и товарищ, любимый, боевой побратим, простой и жизнерадостный Андрей Корни. Всего два месяца оставалось до завершения контракта и он должен был вернуться домой, в родной Хорол, должен жить, творить, любить ... Но и злосчастная минута оборвала молодую жизнь.

Прошел целый год, но не стихает боль горькой утраты. В память о нашем Герое, 11 октября 2019, посмертно открыта мемориальная доска в стенах его родной школы - "Хорольской гимназии ", - отмечается в сообщении.

Андрей Корна родился 30.07.1991 года в Хороле. Учился в Хорольский гимназии, которую окончил в 2008 году. В 2011 году окончил Полтавский университет экономики и торговли (бывший университет потребительской кооперации).

В июле 2014 года пришел в ряды батальона "Азов", впоследствии нес службу в батальоне полиции специального назначения "Полтава". 28.12.2016 года подписал с ВСУ контракт.

Похоронен Андрей Корна в Хороле. У него остались родители и брат".



