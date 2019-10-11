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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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 Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ "Майорское". ФОТОрепортаж

Делегация Вооруженных Сил Словацкой Республики во главе с начальником Генерального штаба генералом Даниэлем Змеко с официальным визитом посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ Майорское 01

Сопровождали иностранных партнеров заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев и Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Во время брифинга Кравченко ознакомил словацких коллег с текущей обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил, отметив постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Также, более подробно охарактеризовал обстановку на наиболее сложных участках линии соприкосновения.

Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ Майорское 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко. ФОТО

Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ Майорское 03

Словацкая делегация побывала неподалеку передовых позиций одного из батальонов ВСУ, где пообщалась с военнослужащими Объединенных сил. 

Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ Майорское 04
Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ Майорское 05

Также читайте: Военные все прекрасно понимают. Они готовятся, они отводят, - Зеленский об отношении защитников Украины к разведению войск на Донбассе

В завершение официального визита иностранные партнеры ознакомились с особенностями пересечения линии разграничения, посетив КПВВ "Майорское", где обсудили вопросы с украинскими пограничниками.

Источник: https://censor.net.ua/p3153573
 
   
 Топ комментарии
 
Еквадор охопило повстання проти президента, який був коміком. Ллється кров
https://www.bbc.com/ukrainian/news-50000292
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«Хіти тижня. "Бо підписувати міждержавні угоди Вам, а хоронити своїх друзів і рідних - нам": Косів звернувся до Зеленського з приводу "формули Штайнмаєра"»
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Как бы кто на триколор не среагировал, поди разбери какие там полоски...
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Еквадор охопило повстання проти президента, який був коміком. Ллється кров
https://www.bbc.com/ukrainian/news-50000292
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....и это КИПИШ из-за субсидий на топливо ????!! а у нас КАПИТУЛЯЦИЯ и все нормально ((((
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«Хіти тижня. "Бо підписувати міждержавні угоди Вам, а хоронити своїх друзів і рідних - нам": Косів звернувся до Зеленського з приводу "формули Штайнмаєра"»
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Президент Владимир Зеленский считает, что отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно Украине, но для его возобновления должны прекратиться боевые действия на Донбассе.
"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал Зеленский во время пресс-марафона.
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Рейсы МАУ Коломойского являются дотационными, наверно...
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Как бы кто на триколор не среагировал, поди разбери какие там полоски...
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полоски точно росийские , только у них еще ГЕРБ присутствует , а так 100 % индентичен !!!
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4 х звездный маршал адмирал звездных войск..та шо там той словакии я вас умоляю.. Делегація Збройних Сил Словаччини відвідала район проведення ООС і КПВВ "Майорське" - Цензор.НЕТ 8267
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это прикол наев же депутат с прической панка...или то не тот
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Да всех желающих приглашайте на сафари по оккупантам, а не на планерку .
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цікаво, вдалося їм постріли рогатих почути??
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