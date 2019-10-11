 Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ "Майорское". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Сопровождали иностранных партнеров заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев и Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Во время брифинга Кравченко ознакомил словацких коллег с текущей обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил, отметив постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Также, более подробно охарактеризовал обстановку на наиболее сложных участках линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко. ФОТО

Словацкая делегация побывала неподалеку передовых позиций одного из батальонов ВСУ, где пообщалась с военнослужащими Объединенных сил.





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В завершение официального визита иностранные партнеры ознакомились с особенностями пересечения линии разграничения, посетив КПВВ "Майорское", где обсудили вопросы с украинскими пограничниками.