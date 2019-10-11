 Делегация Вооруженных Сил Словакии посетила район проведения ООС и КПВВ "Майорское". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Сопровождали иностранных партнеров заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев и Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
Во время брифинга Кравченко ознакомил словацких коллег с текущей обстановкой в районе проведения операции Объединенных сил, отметив постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Также, более подробно охарактеризовал обстановку на наиболее сложных участках линии соприкосновения.
Словацкая делегация побывала неподалеку передовых позиций одного из батальонов ВСУ, где пообщалась с военнослужащими Объединенных сил.
В завершение официального визита иностранные партнеры ознакомились с особенностями пересечения линии разграничения, посетив КПВВ "Майорское", где обсудили вопросы с украинскими пограничниками.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-50000292
"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал Зеленский во время пресс-марафона.