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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Фоторепортаж
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 Зазеркалье, мировой рекорд, качели "русского мира" Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Опять бандеровцы мешают!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за националистов, - Путин

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Мировой рекорд

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Хіба не все одно, про що питати, якщо відповіді все одно не отримаєш?

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Кто следующий?

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Классический сюжет

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Анонс

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Зазеркалье

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы просто "подарили" Украину своим соперникам. За это США и НАТО должны нас благодарить, - Лукашенко

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Топор войны по-путински

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Вова, я вернулся...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина встреч с Зеленским будет известна позже, - Хорошковский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром Порохняком, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Ладонь болит за Украину

Зазеркалье, мировой рекорд, качели русского мира Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Качели "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3153562
 
   
 Топ комментарии
 
17 жовтня Зеленський планує 24-годинний прес-марафон, щоб пояснити, про що говорив під час 14-годинного...
и - Отключите Зеленскому Т9 в настройках. Нихера не понятно что он говоритЗазеркалье, мировой рекорд, качели "русского мира" Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1040
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Лучше Бы Кива был президентом.Все бы радостно ожидали его встречи с хуйлом,он бы его задёргал Зазеркалье, мировой рекорд, качели "русского мира" Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1446
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Уморили уже этими фото-жабами... тут в Украине вся жизнь проходит в зазеркалье..
- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот.
- Мне все равно - сказала Алиса.
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.
- только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот.- Нужно только достаточно долго идти.
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17 жовтня Зеленський планує 24-годинний прес-марафон, щоб пояснити, про що говорив під час 14-годинного...
и - Отключите Зеленскому Т9 в настройках. Нихера не понятно что он говоритЗазеркалье, мировой рекорд, качели "русского мира" Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1040
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Отключи себе левое полушарие, оно у тебя всё равно не работает.
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а, так это у моники зе отключено "левое полушарие" - оттого оно и трындит "генератором слов"?)) браво, зебилы!
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Вчера Зе намекал, что работает целая фабрика фотошоперов, за большие деньги. Это сделано в Paint за пару минут (с поиском нужного кадра).
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Лучше Бы Кива был президентом.Все бы радостно ожидали его встречи с ******,он бы его задёргал Зазеркалье, мировой рекорд, качели "русского мира" Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1446
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Пипец, некоторые жабы просто апофеоз идиотизму...Цензор пробил очередное дно днища)). Что-то я не припомню, чтоб он постил такой маразм на свыночолого мыролюбца.
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Позорище. Цензор, становится выгребной ямой. Мерзость.
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та вам балдой по роялю - верх смешного,,, знаем, плавали...
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Два Вовы это, конечно, 5!
Но "ладонь болит за Украину" это 5 с плюсом!
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за сивочелого гетьмана знов нічого? - кое хто в Днепре абиделся....
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посиди на холодненьком, каца, уж больно тебя пучит)
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их рвет в лохмотья почему то от етих жаб, от и славно...
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Ох уже ети украинские патриоты. То с Петькой мешали договориться и торговать, теперь с Зештанмаером мешают.
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Все так и есть - особенно первая картинка.
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"Як ви прокоментуете узаконення членом вашої команди Герпесом купівлі електоренергії у Російських окупантів. " ... " Якщо в результаті електроенергія стала дешевшою- то добре. ".... "Та ні в минулому році цього контракту не було , енергія була не дорожчою"... Вирячені очі та гнусаве мовчання Президента ...
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Я допускаю, что такие жабы здесь могут размещать порохоботы.
Админы, просто, обязаны были их удалить.
Но когда вот это - "Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"....
Это уже - целенаправленная политика сайта и ответственность на главном редакторе!
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