 Зазеркалье, мировой рекорд, качели "русского мира" Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Опять бандеровцы мешают!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за националистов, - Путин
Мировой рекорд
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов
Хіба не все одно, про що питати, якщо відповіді все одно не отримаєш?
Кто следующий?
Классический сюжет
Анонс
Зазеркалье
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы просто "подарили" Украину своим соперникам. За это США и НАТО должны нас благодарить, - Лукашенко
Топор войны по-путински
Вова, я вернулся...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина встреч с Зеленским будет известна позже, - Хорошковский
Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром Порохняком, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ладонь болит за Украину
Качели "русского мира"
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- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот.
- Мне все равно - сказала Алиса.
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот.
- только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса.
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот.- Нужно только достаточно долго идти.
и - Отключите Зеленскому Т9 в настройках. Нихера не понятно что он говорит
все тупее и тупее...
Но "ладонь болит за Украину" это 5 с плюсом!
Особенно первая картинка
Админы, просто, обязаны были их удалить.
Но когда вот это - "Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"....
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