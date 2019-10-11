 Зазеркалье, мировой рекорд, качели "русского мира" Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Опять бандеровцы мешают!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за националистов, - Путин

Мировой рекорд

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов

Хіба не все одно, про що питати, якщо відповіді все одно не отримаєш?

Кто следующий?

Классический сюжет

Анонс

Зазеркалье

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы просто "подарили" Украину своим соперникам. За это США и НАТО должны нас благодарить, - Лукашенко

Топор войны по-путински

Вова, я вернулся...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причина встреч с Зеленским будет известна позже, - Хорошковский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром Порохняком, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ладонь болит за Украину

Качели "русского мира"

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