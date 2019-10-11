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 Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 октября, во время торжественного собрания по случаю Дня защитника Украины, министр обороны Андрей Загороднюк наградил группу военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины ведомственными наградами и ценными подарками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 01

Руководитель военного ведомства поблагодарил личный состав и гражданский персонал за добросовестную службу Родине, мужество и героизм, пожелал воинам крепкого здоровья и воли к победе.

Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 02
Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 03

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Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 04

"Поздравляю каждого из вас с Днем защитника Украины. Как министр обороны и как гражданин Украины благодарю всех за проявленные в непростое для государства время мужество и доблесть. Выражаю благодарность вашим родителям, которые воспитали таких сыновей и дочерей, а также вашим родным, которые ждут вас дома", - сказал Загороднюк.

Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 05
Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 06

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Загороднюк наградил военнослужащих и работников Вооруженных Сил ведомственными наградами по случаю Дня защитника Украины 07

Завершились торжества праздничным концертом.

Источник: https://censor.net.ua/p3153559
 
 
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опять значки на грудь? лучше бы ты загороднюк пацанам денежные премии дал , чтобы они хороший вискарь купили и помянули побратимов! а еще лучше - какое-никакое жилье, хоть служебное, хоть гостинки, хоть комнаты в общагах... ведь многие имнно из-за этого служить не хотят. у меня такой дальний родственник есть, дослужился до капитана ВСУ, ничего не заработал, хотя в АТо 2 раза был... в итоге - жена бросила, запил, потом одумался, написал рапорт на увольнение и сказал начальникам идите вы на фиг. вы о пидлеглых вообще не заботитесь только о себе!!! сейчас в банке зам нач службы охраны или безпеки (точно не знаю) работает... зарабатывает вроде бы неплохо, деньги копит, хочет квартиру купить. вот и вся карьера со значками на груди!
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Поки молоді - за значки маму рідну продадуть, а як постаршають і стануть розумнішими - то почнуть задумуватись, нащо їм ті значки від дурепи на грудь - то треба буде міняти.
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