EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  625  20
Все про:Крым (21952) мечеть (57) Россия (74031) силовики (167)

 Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы "проверить счетчики", - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж

Российские силовики с оружием и в масках приехали в мечеть села Курцы в оккупированном Крыму во время пятничной молитвы, чтобы проверить электросчетчики.

Об этом сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность" на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По сообщению от местных жителей, к мечети с. Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур, которые на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву. По данным местных жителей, с работниками мечети работают индивидуально", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле здания мечети сейчас находятся 2 Газели, бронеавтомобиль "Тигр" и "Патриоты".

Прихожане мечети сообщают, что силовики покидают территорию мечети. По словам силовиков, визит был связан с "проверкой электрических счетчиков и документов мечети".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России в квартиру к оппозиционеру Яшину пришла полиция

Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы проверить счетчики, - Крымская солидарность 01
Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы проверить счетчики, - Крымская солидарность 02
Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы проверить счетчики, - Крымская солидарность 03
Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы проверить счетчики, - Крымская солидарность 04

Источник: https://censor.net.ua/p3153553
 
 
 Топ комментарии
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Хуйло: "Зеленский хороший мальчик, но националисты мешают ему сливать Украину"


Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы "проверить счетчики", - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 3531
 показать весь комментарий
 
Ето и есть окупация, кто еще не понял. Не понимаю чему вы возмущаетесь? Окупанты всегда имели право врываться куда хотят, насиловать и убивать кого хотят и отбирать имущество у кого захотят. Ето еще цветочки. Скоро Хуйло разрулит с делами, подружится опять с Европой через последника Зештанмаера, и начнет в вагоны грузить всех кого поймает для вывоза под китайскую границу и Сибирь. А вы думали что окупация ето весело? Скоро Зештанмаер еще отдаст кацапам пару городов для веселихы развлечений.
 показать весь комментарий
 
Боксери у Усіка не тріснуть? То як, коли москалі і їх прихвостні ввалюються в чужий храм це нормально?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А в счетчиках были закладки наркотиков, которые переправили колумбийские наркобароны для подрыва могущества...ГЫ! - Украины!
 показать весь комментарий
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

<*******: "Зеленский хороший мальчик, но националисты мешают ему сливать Украину"


Оккупанты в Крыму ворвались в мечеть, чтобы "проверить счетчики", - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 3531
 показать весь комментарий
 
 
Как раз в пятницу и надо было "счётчики проверять".
 показать весь комментарий
 
 
Да это они для виду крестики носят или богу молятся. А дадут команду и церкви и мечети крушить будут почище 1917.
 показать весь комментарий
 
 
и бох о5 без молитвочек останется Окупанти в Криму увірвалися до мечеті, щоб "перевірити лічильники", - "Кримська солідарність" - Цензор.НЕТ 6698 как бы не подох от скуки то)
 показать весь комментарий
 
Млять,если врёте-врите правдиво!
Где на фото окупанты в масках и с оружием?
 показать весь комментарий
 
Уявіть собі що говорили би російські пропагандони, якщо українські силовики увірвуться в Києво-Печерську Лавру?
 показать весь комментарий
 
 
Усик даст звезды,всем кто протянет руки к Лавре...
 показать весь комментарий
 
Боксери у Усіка не тріснуть? То як, коли москалі і їх прихвостні ввалюються в чужий храм це нормально?
 показать весь комментарий
 
 
Почему украинцы такие слабые? Почему украинцам так важно что говорит ******** и делают все чтобы врагу понравиться? ********* одними пропагандонами выиграла войну, правильными речами управляла украинской армией и всей страной. А все начиналось с Гиркина которому боялись дать по морде потому что все смотрели кремлевское ТВ где ***** говорил что не одобряет сопротивление Гиркину.
 показать весь комментарий
 
 
Тому, що спочатку були януки, які тепер перефарбувалася у зебілів. Якщо керівники
гнилі, то гниле все навколо.
 показать весь комментарий
 
Только не забывай что 54% зебилов ето бывшие порохоскоты.
 показать весь комментарий
 
Це не так. Тепер їжте свого Зе, якого ви привели до влади. За все будете відповідати.
 показать весь комментарий
 
Как ето нетак? Ну давай доставай счеты и посчитай откуда в стране взялось 73% зебилов если до етого было 54% порохоскотов.
 показать весь комментарий
 
Не було 54%. А ідіоти всі тепер ваші. Відповідати тепер вам.
 показать весь комментарий
 
якщо гниле навколо - гнилі й керівники, так точніше
 показать весь комментарий
 
 
Ето и есть окупация, кто еще не понял. Не понимаю чему вы возмущаетесь? Окупанты всегда имели право врываться куда хотят, насиловать и убивать кого хотят и отбирать имущество у кого захотят. Ето еще цветочки. Скоро ***** разрулит с делами, подружится опять с Европой через последника Зештанмаера, и начнет в вагоны грузить всех кого поймает для вывоза под китайскую границу и Сибирь. А вы думали что окупация ето весело? Скоро Зештанмаер еще отдаст кацапам пару городов для веселихы развлечений.
 показать весь комментарий
 
 
Не силовики, а оккупанты.
А че Аллах их не накажет то? Ах да, потому что они православные, а вот если бы ворвались мусульмане, то тут же бы упали замертво и потом "жарились с гуриями в смоле", или как "там написано" то?

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх