 Полиция освободила около 30 человек, удерживаемых в рабстве на территории заброшенной женской колонии на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Люди жили в бараках на территории бывшей женской колонии за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак.

Правоохранители задержали двоих человек: 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Они искали и вербовали людей для дальнейшей трудовой эксплуатации. Кроме того, подозреваемые следили за содержанием людей и контролировали их работу.

Установлено, что для вербовки члены группы выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении, обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области. Вместо этого заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов. За любую оплошность жестоко наказывали - били или лишали пищи.

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