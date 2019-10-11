 Полиция освободила около 30 человек, удерживаемых в рабстве на территории заброшенной женской колонии на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Люди жили в бараках на территории бывшей женской колонии за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак.
Правоохранители задержали двоих человек: 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Они искали и вербовали людей для дальнейшей трудовой эксплуатации. Кроме того, подозреваемые следили за содержанием людей и контролировали их работу.
Установлено, что для вербовки члены группы выбирали людей, которые находились в трудном материальном положении, обещали им высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области. Вместо этого заставляли тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов. За любую оплошность жестоко наказывали - били или лишали пищи.
Думаю, что они даже вообще не знают о том, что когда-то существовала римская цивилизация.
9. Теперь главный негатив. Зеленский очень некомпетентный. Уровень дискуссии - на уровне трусов. Теперь я понимаю, повесу он прячется от журналистов - он просто не разбирается в вопросах. И только низкий уровень журналистов не позволяет вскрыть президента как пустую жестянку. Сам Зеленский, наверное, знает об этом. Вернее, знал. Сейчас, наверное, он уже думает, что стал компетентен. Но это далеко не так. Это значит, что он не сможет остановить схематоз и коррупцию. Он их просто не видит. Он просто не знает, что со всем этим делать.
10. Еще один минус - жесточайший кадровый голод. У Зе нет людей, которые способны схемы вскрыть. Причём, сам же он этот голод и создал. С одной стороны, Зе говорит о том, что люстрированы были тысячи классных специалистов. С другой, этих специалисте он к себе не подпустит на пушечный выстрел. Боится. Доверять знающим людям Зе не будет, потому что думает, что те его обманут. Снаружи эта мысль оформлена в изящный постулат о том, что старые люди насквозь испорчены коррупцией. Да, но не в этом вопрос. Новые - тоже испорчены, но они хитрее. Рядятся под честных. Поэтому Зе не видит, что его обманывают эти, которых он считает чистыми. И это неприятно. Старые тырили для себя, для дома, для лужайки в Монако. Для кого работают новые - большой и сложный вопрос. Их действия выгодны кому-то. Кому? Разбирай-те-сь. А самое парадоксальное, что становится все меньше профи, готовых протянуть Зе руку помощи. Никто не любит, когда с ними обращаются как с помоями.
Поэтому нас в ЕС не попросят даже не пытайтесь
домастраны почетной культуры и быта!..." (С.) Печально...
Это деграданство, вырожденство и позор, участковые оказывается не знали, просто на голову не налазит, что дальше?! мясные лавки с человечиной?!
и убивает душу
Просто если бомжу какой-то чудак с чувихой обещают хорошую зарплату, "соцпакет" и почти ничего не делать, то у бомжа в голове "боярка". или вата. или вообще ничего нету.