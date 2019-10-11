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 Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область принял участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Украины, и вручил военным государственные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 01

Выступая перед военнослужащими и ветеранами АТО / ООС в Одессе, глава государства подчеркнул, что праздник Дня защитника Украины объединяет профессиональных военных, добровольцев, медиков, волонтеров, активистов и журналистов, работающих в зоне боевых действий.

Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 02
Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 03

Зеленский от имени всего украинского народа поблагодарил каждого за высокий профессионализм, за мужественное и героическое выполнение задач, направленных на защиту Украины.

Президент и присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память погибших защитников.

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После этого глава государства вручил государственные награды за личное мужество и самоотверженность во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 04
Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 05
Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 06

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Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 07

"Каждый раз это для меня очень важный момент: когда происходит награждение, ко мне подходят разные люди, герои. Но всех объединяет то, что они говорят: "Служу народу Украины!". И мы благодарны вам за это", - отметил Зеленский.

Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 08
Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 09
Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 10

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Зеленский в Одессе ко Дню защитника Украины вручил государственные награды военнослужащим 11

Источник: https://censor.net.ua/p3153520
 
 
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А що там робив серед воїнів якийсь сцикливий уклоніст і просто збоченець?😕
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мудрий український наріт обрав барана керувати левами Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям - Цензор.НЕТ 4769
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Ортодоксальный уклонист вручает награды Героям!
Это, как дважды судимый вручает награды Судьям....
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наверное единственное что зе правильно делает
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Да не перестанут эти "орки" стрелять. Им по любому договору тюрьма. Но что-то же надо делать? Или Абхазия или Приднестровье. Или сойтись один на один с атомными придурками *****?
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Дурень перепуганный,никто никакого яо применять не будет это раз,а во вторых мы кацапов и таких как ты убивать уже научились и довольно нехило,и предугадывая твой вопрос и я тоже Так что не разводи панику кацабыдло,твои бредни оставь для зебилов и путинососов,коим ты и являешься мразь.
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С Придурками не дискутирую. Сходи к ветеринару и подай заявку на бан от админа. Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям - Цензор.НЕТ 9154
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Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/ Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое / награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать... Любит наш гидрант это дело.
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А що там робив серед воїнів якийсь сцикливий уклоніст і просто збоченець?😕
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мудрий український наріт обрав барана керувати левами
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І всі говорять - служу народу України.
а не президентові. Зеленський в Одесі до Дня захисника України вручив державні нагороди військовослужбовцям - Цензор.НЕТ 2728
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Ортодоксальный уклонист вручает награды Героям!
Это, как дважды судимый вручает награды Судьям....
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