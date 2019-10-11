 Морпех 36-й ОБрМП Вячеслав Кубрак умер в больнице от ранений, полученных 8 октября в зоне ООС. ФОТО

Об этом говорится на официальной странице бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня не стало воина... нашего побратима...
В результате полученного минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в ходе операции Объединенных сил, сегодня в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич - командир инженерно-саперного взвода.
Трое суток врачи боролись за его жизнь, однако смерть оказалась сильнее...
покойся с Богом брат-морпех...
Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибшего.
Помним, скорбим, отомстим", - отмечается в сообщении.
О дате и времени прощаний будет сообщено дополнительно