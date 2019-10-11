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 Политика Украины
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Все про:прожиточный минимум (142) реформы (3412) Юлия Соколовская (10)

 Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская. ИНФОГРАФИКА

Министр социальной политики Юлия Соколовская предлагает отвязать прожиточный минимум от всех выплат, кроме пенсии и помощи малообеспеченным семьям.

"Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума в Украине! Сегодня прожиточный минимум не является критерием бедности и используется как фискальный индикатор. Он "привязан" к более 150 видам выплат и финансовых показателей, среди которых: туристический сбор, алименты, плата за выдачу лицензии, админуслуги, госпошлина, судебный сбор, штрафы, заработная плата, должностные оклады, стипендии, суточные в командировках и т.д., кроме социальных выплат, льгот и пенсии", - написала Соколовская на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее мнению, такая "привязка" лишает государство возможности помогать тем, кто в этом действительно нуждается, а именно адресно бороться с преодолением бедности.

"Поэтому предложение, с которым я выступила сегодня на комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - отменить "привязку" к прожиточному минимуму всех видов выплат кроме двух: пенсии и помощь малообеспеченным семьям", - отметила Соколовская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый Трудовой кодекс будет направлен на либерализацию трудовых отношений, - министр Соколовская

Она подчеркнула, что при этом размер всех других выплат предлагается устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета.

"Такая реформа отвязки от прожиточного минимума не приведет к уменьшению размера соцпособий! Для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", - заверила министр.

В то же время, по ее словам, это позволит реально помочь семьям - чтобы они жили не ниже уровня бедности (прожиточного минимума), а государственная социальная помощь станет более эффективной.

Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская 01
Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская 02
Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская 03
Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская 04
Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская 05

Источник: https://censor.net.ua/p3153447
 
   
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РОЗУМНИЙ ПОГЛЯД. Незважаючи що автор із СН. Залишається дрібниця, втілити ідею у життя.
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Либертарианство социальных выплат не предполагает. Или мы строим уже что-то другое? Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская - Цензор.НЕТ 1540
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Зеленая шпана усматривает "реформы" в том,чтобы залезть нам в карман и поглубже.
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І чим тобі шпана залізе у карман. Зменшить судовий збір?
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Отмените субсидии . Это утопия , за которую платит вся Украина .
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та не... страшновато как-то... малоимущие могут того... навалять по иблету Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская - Цензор.НЕТ 1037
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шо там привязывать?
Предлагается развязаться... по-полной Пришло время осуществить реформу прожиточного минимума, - Соколовская - Цензор.НЕТ 9910
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Не люблю я эту Соколовскую, **************** баба.
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Цифра фигурирует в законах, кодексах, штрафах, начислениях. Работа не для зелденого ума и на десятилетия.
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прив'язка до ПМ висить тягарем на посадових окладах - шо ж то 60 тищ для дірєктора ДБР???
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другими словами сколько останется каждий год в бюджете на вас то и будет прожиточный минимум......
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якшо у людини є кілька соток землі, вона вже забезпечена, а тому нуждающимся не являєця
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