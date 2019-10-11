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 Чиновник Госмиграции на Закарпатье собирал c иностранцев по $400 за выдачу вида на жительство. ФОТО

Руководитель сектора Главного управления Государственной миграционной службы в Закарпатской области получал взятки от граждан стран ЕС за выдачу вида на временное пребывание в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что за 400 долларов чиновник предлагал иностранцам "ускорить процедуру" получения документов с 2 месяцев, предусмотренных законом, до 2 недель. Сотрудники СБУ задержали взяточника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины рядом с рабочим местом после получения аванса от очередного клиента.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. 

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Чиновник Госмиграции на Закарпатье собирал c иностранцев по $400 за выдачу вида на жительство 01
Чиновник Госмиграции на Закарпатье собирал c иностранцев по $400 за выдачу вида на жительство 02

Источник: https://censor.net.ua/p3153443
 
 
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