 Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по контролю за СБУ. ФОТО

Соответствующий указ №744 / 2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

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Известно, что Семенченко руководил управлением СБУ в Житомирской области с сентября 2013 по март 2014 года. До назначения в Житомирскую занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.