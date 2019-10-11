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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по контролю за СБУ. ФОТО

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №744 / 2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

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Известно, что Семенченко руководил управлением СБУ в Житомирской области с сентября 2013 по март 2014 года. До назначения в Житомирскую занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по контролю за СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3153434
 
 
 Топ комментарии
 
При овоще руководил СБУ в Житомирской области - слуга народа и новое лицо по конкурсу. Ой зебилы....🤦🏼‍♂️
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Чем известны все в команде Зе ?
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Хм...все считают, что свиней надо резать, правильно?
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Кто про что а поехавший цап про свиней...
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Санитары вчера, в праздник, напились и не за всеми уследили...
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При овоще руководил СБУ в Житомирской области - слуга народа и новое лицо по конкурсу. Ой зебилы....🤦🏼‍♂️
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Походу крыса, смылся сразу после майдана. Главное что из Днепропетровска, в этом селе все друг друга знают, свяжутся веревочки.
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Где грузины? Те брилльятовых на х.ю вертели . А да , не выгодно .
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Не удивлюсь если на срашке. По «спецзаданию» патриот!
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ПОРОСЯ НАЗНАЧЬ ! КИВАЛОВА , дОПУ С ГЕПОЙ ( НАРИКОВ КОНЧЕННЫХ )
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Таке було, чи створено новеньке, тепленьке містечко для хАрошего челАвека?
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Семенченко Роман Юрійович 2016, м. Київ, непрацюючий, той, що перебував в розпорядженні голови СБУ, Після звільнення,

Декларация: подана 25.03.2017
Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): непрацюючий

Похоже, что в примаках у жены...
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