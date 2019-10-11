 Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным по контролю за СБУ. ФОТО

Соответствующий указ №744 / 2019 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
Известно, что Семенченко руководил управлением СБУ в Житомирской области с сентября 2013 по март 2014 года. До назначения в Житомирскую занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.
Декларация: подана 25.03.2017
Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): непрацюючий
Похоже, что в примаках у жены...