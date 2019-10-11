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 Разумков и глава МИД Нидерландов Блок обсудили расследование трагедии MH17. ФОТО

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Размуков встретился с министом иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком и обсудил с ним, в частности, вопросы расследования авиакатастрофы самолета рейса МН17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады.

Разумков выразил свои соболезнования родственникам погибших и подтвердил позицию Украины о необходимости привлечения виновных лиц к ответственности.

"Украина открыта к диалогу и готова всесторонне содействовать в расследовании этой трагедии. Мы приложим максимум усилий, чтобы виновные были наказаны", - отметил Разумков.

Спикер поблагодарил Нидерланды за поддержку в осуществлении реформ, особенно учитывая быстрый темп их внедрения. Он также выразил надежду на развитие и углубление двусторонних отношений между государствами.

"Парламент нового созыва настроен на продолжение и развитие конструктивного диалога с нашими голландскими коллегами", - отметил Разумков.

Со своей стороны Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок поблагодарил Украину за ту поддержку, которая предоставляется в расследовании дела по авиакатастрофе МН17. Он также отметил, что Нидерланды как мощный инвестор в экономику Украины готовы к расширению сотрудничества, если для этого будут созданы надлежащие условия.

Министр отметил, что реформы, которые сейчас проводят в Украине, должны положительно повлиять на ее инвестиционную привлекательность.

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Разумков и глава МИД Нидерландов Блок обсудили расследование трагедии MH17 01
Разумков и глава МИД Нидерландов Блок обсудили расследование трагедии MH17 02

Источник: https://censor.net.ua/p3153433
 
   
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Он когда молчит , как-то спокойнее .
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Окремо Блок подякував за передачу Цемаха в росію.
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коли хлороцебуси признають що україна сама винна ? думаю що скоро , мабудь ще з москви не просили ((
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Зєлю випускають тепер лише до зебілів, для внутрішнього користування. Для зарубіжних дядьків є Разумков. Це напевно після фурору президента у США. Нє?
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"Нидерланды как мощный инвестор в экономику Украины готовы к расширению сотрудничества, если для этого будут созданы надлежащие условия."- А чем занимался Порошенка и Ко все 5 лет???
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годландці не хочуть визнати рашку винною і всешукають нових фактів..
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