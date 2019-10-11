 Загороднюк вручил родителям погибших украинских Героев отличия Минобороны. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сегодня, 11 октября, в Мемориальном комплексе на территории Министерства обороны Украины во время ежедневного церемониала честь защитников Украины, Министр обороны Андрей Загороднюк наградил ведомственными наградами родителей погибших Героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Украины во время боевых действий на Востоке Украины.

"За безграничную родительскую устойчивость, жертвенность, весомый вклад в патриотическое воспитание защитников Украины, формирования высоких духовных и моральных качеств, активной гражданской деятельности и по случаю Дня защитника Украины руководитель военного ведомства вручил родителям украинских Героев отличия Минобороны - нагрудные знаки "Знак почета" и благодарности Министерства обороны Украины", - сказано в сообщении.

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Фото: пресс-служба Минобороны