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 Загороднюк вручил родителям погибших украинских Героев отличия Минобороны. ФОТОрепортаж

Министр обороны Андрей Загороднюк наградил ведомственными наградами родителей погибших Героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Украины во время боевых действий на Востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сегодня, 11 октября, в Мемориальном комплексе на территории Министерства обороны Украины во время ежедневного церемониала честь защитников Украины, Министр обороны Андрей Загороднюк наградил ведомственными наградами родителей погибших Героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Украины во время боевых действий на Востоке Украины.

Загороднюк вручил родителям погибших украинских Героев отличия Минобороны 01

"За безграничную родительскую устойчивость, жертвенность, весомый вклад в патриотическое воспитание защитников Украины, формирования высоких духовных и моральных качеств, активной гражданской деятельности и по случаю Дня защитника Украины руководитель военного ведомства вручил родителям украинских Героев отличия Минобороны - нагрудные знаки "Знак почета" и благодарности Министерства обороны Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа

Загороднюк вручил родителям погибших украинских Героев отличия Минобороны 02
Загороднюк вручил родителям погибших украинских Героев отличия Минобороны 03
Загороднюк вручил родителям погибших украинских Героев отличия Минобороны 04
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3153416
 
 
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Лучше бы квартиры вручил. А грамоты оставь себе. Тем более сейчас министерство обороны переименовать нужно в министерство капитуляции. Морякам и секстуристам ездившим на Рашку дал квартиры а патриотам защищавшим ценой своей жизни страну дал какие то бумажки ничего не стоящие.
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Морякам дали квартиры чтобы молчали про цель их похода и кто давал им команду ... и кста - почему молчат о трех сбушниках которые были на этих судах?! Где они и почему им не дали квартиры
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А потім буде їх судити, як злочинців?
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Видно по ленивой харе обсоса-суета ненужная. Откровенно ему на все это насрать.
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Ведомственные награды? Совок аж прет. Вы еще родственников погибших Героев почетными грамотами наградите Загороднюк вручил родителям погибших украинских Героев отличия Минобороны - Цензор.НЕТ 3044.
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***
В забутому селищі, де стоїть три хати
доживала свого віку старенькая мати..
Так їй доля нагадала, в безмежному світі
не було в неї нікого, кому б зрадіти.
Все життя ростила сина, себе віддавала
доки проклята війна його не забрала.
Привезли два офіцери простого солдата,
говорили - незабаром вам буду подяка
від самого президента у Київі-граді,
будуть зірку вам вручати, на війсковім параді…
Постояли біля цинку… землей прикопали,
поклонились, пом'янули, тай назад вертали.

Рік минув. Зібралась мати в далеку дорогу
чорну хустку пов'язала , помолилась Богу.
Всю дорогу до Київа не їла- не спала,
лежала собі тихесенько, синочка поминала…
Як з ляльковим автоматом захищав родину,
а як виріс - віддав серце за цьюю Країну!
Бо навчила його мати, що немає в світі
найкращого блага - ніж свій край любити!!!

Приїхала до Київа, вийшла з вокзалу,
тай поїхала на свято… мало помалу.
А у центрі, на майдані, шикується військо.
Саме там, де ще недавно, від крові було слизько!
Де стояли за свободу звичайнії люди -
та й думки не гадали, що прийдуть Іуди,
продадуть і їх… і землю, а мощі Святії
викинуть, як непотреб, щоб собаки з'їли…

Почалося теє дійство - президент, міністри…
Поспускалися з небес... та не дуже низько!
Теревенькали про волю, про захист Держави,
про велику Україну… Гімн заспівали..
Не пройшло якойсь години - запросили мати.
Замість рідної дитини - залізяку дати…
Президент, з сумним обличчям, дякував за сина -
Обіцяю! Не забуде дитину Вкраїна!
Усіляка вам підтримка! Величезні льготи…
(це нічого, що у вас діряві чоботи,
що немає світла, що забит колодязь…)
Вся Європа буде знати, що ваш син - миротворець…

Подякував, та й поїхав… жити собі далі
А що мати одна в світі - не доповідали!

Вийшла вона на вулицю, сіла у маршрутку
питає - Чи є у вас місці льготні? А водій - це шутка?
Цілий день вожу на шару… старих й ветеранів
Розплодилось вас, як вошів, як стадо… баранів!
Не поїхала!!! Вийшла… І полились сльози…
Хіба вона заробила матюки й погрози?
Нічого.. ніколи… ні в кого не просила!!!
Ні льгот, ні пособій за загибель сина.
Так їй важко стало, що останні сили
її тіло стареньке зовсім полишили…

Серед міста великого, в центрі України
ніхто навіть не побачив чорної хустини…
Бо нема нікому діла до людського болю
Матерям плювки й каміння... сірий цинк - Герою…

Руслан Д. (АТО)
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