 Загороднюк вручил родителям погибших украинских Героев отличия Минобороны. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Сегодня, 11 октября, в Мемориальном комплексе на территории Министерства обороны Украины во время ежедневного церемониала честь защитников Украины, Министр обороны Андрей Загороднюк наградил ведомственными наградами родителей погибших Героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Украины во время боевых действий на Востоке Украины.
"За безграничную родительскую устойчивость, жертвенность, весомый вклад в патриотическое воспитание защитников Украины, формирования высоких духовных и моральных качеств, активной гражданской деятельности и по случаю Дня защитника Украины руководитель военного ведомства вручил родителям украинских Героев отличия Минобороны - нагрудные знаки "Знак почета" и благодарности Министерства обороны Украины", - сказано в сообщении.
В забутому селищі, де стоїть три хати
доживала свого віку старенькая мати..
Так їй доля нагадала, в безмежному світі
не було в неї нікого, кому б зрадіти.
Все життя ростила сина, себе віддавала
доки проклята війна його не забрала.
Привезли два офіцери простого солдата,
говорили - незабаром вам буду подяка
від самого президента у Київі-граді,
будуть зірку вам вручати, на війсковім параді…
Постояли біля цинку… землей прикопали,
поклонились, пом'янули, тай назад вертали.
Рік минув. Зібралась мати в далеку дорогу
чорну хустку пов'язала , помолилась Богу.
Всю дорогу до Київа не їла- не спала,
лежала собі тихесенько, синочка поминала…
Як з ляльковим автоматом захищав родину,
а як виріс - віддав серце за цьюю Країну!
Бо навчила його мати, що немає в світі
найкращого блага - ніж свій край любити!!!
Приїхала до Київа, вийшла з вокзалу,
тай поїхала на свято… мало помалу.
А у центрі, на майдані, шикується військо.
Саме там, де ще недавно, від крові було слизько!
Де стояли за свободу звичайнії люди -
та й думки не гадали, що прийдуть Іуди,
продадуть і їх… і землю, а мощі Святії
викинуть, як непотреб, щоб собаки з'їли…
Почалося теє дійство - президент, міністри…
Поспускалися з небес... та не дуже низько!
Теревенькали про волю, про захист Держави,
про велику Україну… Гімн заспівали..
Не пройшло якойсь години - запросили мати.
Замість рідної дитини - залізяку дати…
Президент, з сумним обличчям, дякував за сина -
Обіцяю! Не забуде дитину Вкраїна!
Усіляка вам підтримка! Величезні льготи…
(це нічого, що у вас діряві чоботи,
що немає світла, що забит колодязь…)
Вся Європа буде знати, що ваш син - миротворець…
Подякував, та й поїхав… жити собі далі
А що мати одна в світі - не доповідали!
Вийшла вона на вулицю, сіла у маршрутку
питає - Чи є у вас місці льготні? А водій - це шутка?
Цілий день вожу на шару… старих й ветеранів
Розплодилось вас, як вошів, як стадо… баранів!
Не поїхала!!! Вийшла… І полились сльози…
Хіба вона заробила матюки й погрози?
Нічого.. ніколи… ні в кого не просила!!!
Ні льгот, ні пособій за загибель сина.
Так їй важко стало, що останні сили
її тіло стареньке зовсім полишили…
Серед міста великого, в центрі України
ніхто навіть не побачив чорної хустини…
Бо нема нікому діла до людського болю
Матерям плювки й каміння... сірий цинк - Герою…
Руслан Д. (АТО)