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 Директор интерната продавал в трудовое рабство несовершеннолетних в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские разоблачили руководителя одного из интернатов Запорожской области, который предоставлял несовершеннолетних подопечных для выполнения тяжелой работы посторонним лицам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

"Полицейские Запорожской области получили оперативную информацию о том, что руководитель одного из интернатов Запорожской области за денежное вознаграждение предоставляет сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь", - говорится в сообщении.

10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа "КОРД", под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1000 гривен за предоставление 4 несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет , мальчиков, постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка городского типа Приазовское.

На данный момент в интернате проводятся следственные действия. Решается вопрос о задержании его руководителя.

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Директор интерната продавал в трудовое рабство несовершеннолетних в Запорожской области, - Нацполиция 01
Директор интерната продавал в трудовое рабство несовершеннолетних в Запорожской области, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3153402
 
 
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Касовий апарат був? Податки платив? А ще міг би відкрити гральний заклад Директор интерната продавал в трудовое рабство несовершеннолетних в Запорожской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9595
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ціль зелємана знищити інтернати як ворогів народу...
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Ой дурак, теперь будет ему кондратий за ту тысячу гривен.
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Навєрно,особо опасна групіровка дєйствувала,раз КОРД викликали.
Та й правільно,нічого до труда привчати,нехай як в Одесі,сплять одне з одним,презики з хімією їдять.І КОРД не треба викликати,бо свій ОМОН є. Заставляли жевать презерватив и пытают электрошокером: новые «подвиги» областного центра реабилитации детей
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шо посеешь .....
а потом имеем великоразумный нарид
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