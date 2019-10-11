 Директор интерната продавал в трудовое рабство несовершеннолетних в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

"Полицейские Запорожской области получили оперативную информацию о том, что руководитель одного из интернатов Запорожской области за денежное вознаграждение предоставляет сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь", - говорится в сообщении.

10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа "КОРД", под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1000 гривен за предоставление 4 несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет , мальчиков, постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка городского типа Приазовское.

На данный момент в интернате проводятся следственные действия. Решается вопрос о задержании его руководителя.

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