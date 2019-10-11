 Директор интерната продавал в трудовое рабство несовершеннолетних в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области.
"Полицейские Запорожской области получили оперативную информацию о том, что руководитель одного из интернатов Запорожской области за денежное вознаграждение предоставляет сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь", - говорится в сообщении.
10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа "КОРД", под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1000 гривен за предоставление 4 несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет , мальчиков, постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка городского типа Приазовское.
На данный момент в интернате проводятся следственные действия. Решается вопрос о задержании его руководителя.
Та й правільно,нічого до труда привчати,нехай як в Одесі,сплять одне з одним,презики з хімією їдять.І КОРД не треба викликати,бо свій ОМОН є. Заставляли жевать презерватив и пытают электрошокером: новые «подвиги» областного центра реабилитации детей
а потом имеем великоразумный нарид