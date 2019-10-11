 КОРД задержал ОПГ за разбойное нападение в Киевской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около двух часов ночи на спецлинию "102" поступило сообщение о разбойном нападении от 48-летнего жителя одного из сел Кагарлицкого района Киевской области. Мужчина рассказал, что в его дом проникли четверо неизвестных лиц, избили его, затем связали сына и, угрожая применением оружия, забрали наличные средства - $37 тыс. и 40 тыс. гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. На раскрытие преступления были сориентированы все оперативные подразделения полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий вблизи трассы "Кременец-Ржищев", проходящей недалеко от населенного пункта, где было совершено преступление, правоохранители обнаружили сожженный автомобиль Opel Astra, на котором передвигались нападавшие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "На пол, руки за голову!" - бойцы КОРДа обезвредили банду ромов, ограбивших пенсионерку на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уже через несколько часов, силами Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области, Обуховского отдела полиции, подразделений Департамента стратегических расследований НПУ, в сотрудничестве с 3 управлением ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и силовой поддержке бойцов КОРД и полиции особого назначения Киевщины были установлены личности злоумышленников и место их пребывания. Все участники нападения задержаны.

Преступная группа действовала в составе 6 уроженцев Республики Азербайджан в возрасте от 21 до 32 лет, под руководством своего 35-летнего земляка, а ныне - жителя Кагарлицкого района Киевской области. Организатор группы в прошлом отбывал наказание за ограбление в составе группы.

При проведении неотложного обыска по месту временного проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли вещи потерпевших и украденные средства.

В настоящее время все участники преступной группы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается проверка на причастность группировки к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Группа злоумышленников обворовала 13 терминалов на Закарпатье, - полиция. ФОТОрепортаж





