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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Николаев (1204) мемориальная доска (111) военнослужащие (4323) Ян Осока (827) 79 отдельная аэромобильная бригада (33)

 Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве. ФОТОрепортаж

Вчера, 9 октября, на здании Николаевского высшего училища физической культуры торжественно открыли мемориальную доску Николаю Витальевичу Гуцаленко (позывной Кока), 1991 года рождения, уроженцу города Первомайск Николаевской области, младшему лейтенанту, командиру 2-го взвода 3-й роты 1-го батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 21 февраля 2017 в районе поселка Водяное Донецкой области получил тяжелого осколочного ранения головы, от которого скончался 23 февраля в областной клинической больнице имени Мечникова.

Об этом говорится на сайте Николаевского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мемориальная доска появилась на здании Николаевского высшего училища физической культуры, где с 2005 г. по 2009 гг. учился Герой. Николай Гуцаленко учился на отделении гребле и каноэ, он неоднократно становился победителем чемпионатов Украины, был призером международных соревнований. После окончания училища поступил в Николаевский национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова. Получив высшее образование, Николай Гуцаленко вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Он был кадровым военнослужащим, и в составе 79-й десантно-штурмовой бригады участвовал в ожесточенных боях, которые велись на востоке нашей страны. В частности, защищал Донецкий аэропорт", - говорится, в частности, в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мемориальные доски воинам Ивану Олийныку и Александру Шляхтычу, погибшим в боях под Степановкой и на Саур-Могиле в 2014 году, открыли в Пирятине. ФОТОрепортаж

Николай Витальевич Гуцаленко родился 19.12.1991 года в городе Первомайск Николаевской области.

С детства увлекался греблей, тренировался в Первомайской ДЮСШ у тренера Александра Федорченко.

В 2005 году поступил в Николаевское высшее училище физической культуры (тренер - Александр Шевченко), а после его окончания - в Национальный университет кораблестроения, который так и не закончил. В течение восьми лет входил в состав сборной Николаевской области. В составе байдарки-двойки вместе с Андреем Сачковским выполнил норматив мастера спорта. На чемпионате Украины 2014 года на байдарке-двойке в паре с Вадимом Деревинским занял третье место по марафону.

В 2014 году оставил учебу в университете и поступил в войска. Прошел службу на военной карьере от солдата до командира взвода, младшего лейтенанта. Участвовал в обороне Донецкого аэропорта, боях под Марьинкой, на Саур-могиле.

Похоронен в Николаеве. У него остались родители, жена и маленький сын.

"За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, высокий профессионализм, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (25.12.2015).

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга", награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (10.04.2017, посмертно).

Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 01
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 02
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 03
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 04
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 05
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 06
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 07
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 08
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 09
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 10
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 11
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 12
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 13
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 14
Мемориальную доску воину 79-й ОДШБр Николаю Гуцаленко, погибшему на Донбассе, открыли в Николаеве 15

Источник: https://censor.net.ua/p3153261
 
 
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Богата николаевская земля героями ибо это святая земля великой Украины и народ будет помнить и чтить своих отважных сыновей отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей великой Родины !
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Царство Небесне і Вічна пам'ять Герою ,який ціною свого життя захистив Українську Землю від терористів і найманців РФ !
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Nado ne tolko memorialnyje doski stavit,no i ulicy nazvat imenami gerojax.
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