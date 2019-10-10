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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика?" - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты проводят пикет под зданием, где проходит пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Активисты держат плакаты со своими вопросами к президенту Зеленскому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пресс-марафон с Зеленским. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 01
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 02
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 03
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 04
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 05
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 06
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 07
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 08
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 09
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 10
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 11
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 12
Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3153155
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко предложил семь шагов, как избежать российской ловушки на Донбассе

"Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика?" - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским - Цензор.НЕТ 6634
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Ви про тех внутри? Харчуется и речит...
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Сваты открыли два заводика в РФ? Тогда да.
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Ви про тех внутри? Харчуется и речит...
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Порошенко предложил семь шагов, как избежать российской ловушки на Донбассе


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Чёй-то маловато пАдонкаФ собралось! Тудой бы пологнать передвижной военкомат и всех на штурм Горловки, как они мечтают!
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Сваты открыли два заводика в РФ? Тогда да.
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Перейди на трасляцию пресс-конференция Президента. Сегодня все 8% соевых будут на цензоре сидеть
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Я работать пошла, Сереж

Гляну вечером ✌🏻
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не сваты покупают электричество у козлостана
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деяким заклинило ті Свати, носяться з ними ,як дурень з писаною торбою.
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вы ж носились с мифической "Липецкой фабрикой", почему нам нельзя?
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Ха, ничего конкретного и близко спрашивать не будут.
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Единственный вопрос который нужно задавать клоуну это - почему потрох,ахметка и прочие цуркисы до сих пор на свободе.
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Вот тот с плакатиком про зарплату учителям судя по лицу учитель и учитель года 😂😂

Да и рядом там колоритный персонаж

Почем стоите, «честные»?
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Честный с бодуна воду пьёт, и не может сосредоточится.
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Почем на цензоре топчешься, честный?
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тобто зеленій дрисні треба протокольні обличчя, щоб виконувати обіцянки?
ги
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Встань напротив них и помоги Зеле играть причандалом на рояле!
Ваша помощь для него очень важна!
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Марафонец Зеленский виходит на дистанцию. В режиме нон-стоп он будет шутить, стебаться и лучезарно улибаться, снося мозг своим острумием и убивая обаянием. Народ радуется, что их делают, сбившись со счета...
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"Запитай: ********* палички поліції будуть видавать?"
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Молодцы!
Гнать зеленую плесень палками на Ростов!
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казав марафон цілий день...
вже день у розпалі, а марафонця не видно... макіяж не сподобався чи що... "Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика?" - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским - Цензор.НЕТ 8195
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Сваты это Липецкая фабрика "з новим обличчям" 😁
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яка потужна демонстрация. неужели у порошенко деньги закончились, что б хотя бы пару автобусов пенсионеров подогнать?
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Такое впечатление, что Плюсы и Сватов смотрят только порохоботы, причём поголовно все, начиная с семейства Петра Ляксеича.
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Если "Свати - це як Ліпецька фабрика", то это тоже ничто. Как и Порошенку Ліпецька фабрика не волновала и он поимел "5 лет счастья"
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Особенно вопрос про ЗП 4000$ умилило. Даже не поискали информацию кто этот фейк озвучил. Петенавты совсем не палятся)))
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Я очень агрессивно настроен к Зе-сопле.

Но этот пикет и эта статья - дешёвки. Мелко и противно проплаченные дешёвые гандоны.

Как бы Зе их сам и не выставил - типо - посмотрите на это жалкое зрелище...
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