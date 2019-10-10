 "Запитай: Свати - це як Ліпецька фабрика?" - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ
Активисты держат плакаты со своими вопросами к президенту Зеленскому.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ
Активисты держат плакаты со своими вопросами к президенту Зеленскому.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Гляну вечером ✌🏻
Да и рядом там колоритный персонаж
Почем стоите, «честные»?
ги
Ваша помощь для него очень важна!
Гнать зеленую плесень палками на Ростов!
вже день у розпалі, а марафонця не видно... макіяж не сподобався чи що...
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Но этот пикет и эта статья - дешёвки. Мелко и противно проплаченные дешёвые гандоны.
Как бы Зе их сам и не выставил - типо - посмотрите на это жалкое зрелище...