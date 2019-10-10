 "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности?" - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ
Активисты держат плакаты со своими вопросами к президенту Зеленскому.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ
Активисты держат плакаты со своими вопросами к президенту Зеленскому.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Второе- это очень слабый аргумент, почему эти мордовороты стоят с листиками под зданием, где проходит пресс-конференция президента.
Что делать будешь?
Погугли сколько журналистов акредитовали, и каких журналистов.
А происходит не пресс-конференция, а цирк шапито от клоуна с участием журналистов
Повторяешься прислуга слуги)
Башку нужно иметь выше пояса!
Выбирай сама. И то, и другое на букву П.
Поэтому и санкции запада были скорее декоративными так как, если первое лицо Украины ведёт себя , как жадная скотина, то почему они должны вести себя иначе .
Это вы повёрнуты на этих сватах.
===================================
Це в тебе в соєвій методичці таке написано?
Можеш розтлумачити - український серіал, знятий в Україні українською студією "приносят доход на кацапии"?... Де логіка? Включи мозок... Права на показ продали на раісю - значить дохід в Україну.
В Липецке окончательно закрылась фабрика Roshen, сотрудники получили расчет.11:19 - 26 апреля 2017
никак барыга шоколадный свою шоблу привел)))))