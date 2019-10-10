 "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности?" - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Активисты держат плакаты со своими вопросами к президенту Зеленскому.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ