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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (3199) пикет (609) пресс-конференция (223)

 "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности?" - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты проводят пикет под зданием, где проходит пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Активисты держат плакаты со своими вопросами к президенту Зеленскому.

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Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 01
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 02
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 03
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 04
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 05
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 06
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 07
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 08
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 09
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 10
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 11
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 12
Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідности? - активисты пикетируют пресс-марафон с Зеленским 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3153155
 
   
 Топ комментарии
 
Ви про тех внутри? Харчуется и речит...
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Молодцы!
Гнать зеленую плесень палками на Ростов!
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Ти б теж,здорова жінка,могла б бути на фронті
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У меня двое маленьких детей- это первое.
Второе- это очень слабый аргумент, почему эти мордовороты стоят с листиками под зданием, где проходит пресс-конференция президента.
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Стоять, хочуть спитати, не бачу нічого страшного
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Ну то что у тебя не вопросов так это твое дело, а что делать тем у кого они есть?
Погугли сколько журналистов акредитовали, и каких журналистов.
А происходит не пресс-конференция, а цирк шапито от клоуна с участием журналистов
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главное, что бы клоун понял. не гавкай волк )
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Чмо зеленое опять со своими шутками ниже пояса, как и его кумиры - квартальные чоткие пацанчики)
Повторяешься прислуга слуги)
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Меня твоё ниже пояса не интересует.
Башку нужно иметь выше пояса! "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 6869
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иди в будку, волк ростовский, щенкам слова не давали)
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А ты иди туда, что у тебя ниже пояса!
Выбирай сама. И то, и другое на букву П. "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 3753
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Липецкая фабрика была арестована винторогими с начала агрессии, сваты цветут и пахнут по сей день. почувствуй разницу.
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Та да. порошенко жаловался шустеру, что не смог продать её...
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Поробуйте помогать людям продавать авто, находящиеся на штрафплощадке. Будете удивлены.
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Легко! Обращайтесь. Будете удивлены! "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 6463
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Так давайте свои реквизиты связи, стоб нуждающиеся в помощи могли у Вам обратиться. "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 684
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Вы нуждающийся? Опишите ситуацию и способ связи. Я Вам покажу, как это делается - будете зарабатывать больше, чем ботом на Цензоре. У меня есть чем заниматься.
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Соєвий сам казав, що ліпецька фабрика працювала до середини 2017 ... Тобто 3,5 роки кацапської агресії пєтя фінансував путінських терористів!
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secret secret too! шелуха зеленая член в заднице своей могут почувствовать! вы им трудные вопросы не задайте, они думать не могут!
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как мило читать такие комментарии от девушки "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 5759
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Три года работала эта пресловутая фабрика до ареста , как часы, платила налоги на нарассее. Это позорище знали все. В Германии порошенко спрашивал об этом журналист на тв, так потом эту программу везде затерли.
Поэтому и санкции запада были скорее декоративными так как, если первое лицо Украины ведёт себя , как жадная скотина, то почему они должны вести себя иначе .
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надоели с попередниками, хватит уже, идите сватов смотрите
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Я этих сватов вообще никогда не смотрела и смотреть не собираюсь, последний сериал, что я смотрела - это blacklist и то не знаю, есть ли он в Украине с переводом, я смотрела без перевода.
Это вы повёрнуты на этих сватах.
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А это неважно - смотрела или нет. Удивительно другое: вам мешала липецкая фабрика - это понять можно. Но теперь вам не мешает, что пресловутые "Сваты" приносят доход на кацапии (ну чем не липецкая фабрика?), национализированный Приватбанк с огромным рефинансированием из бюджета вот-вот вернут коломойскому, это повлечет массу ужасных последствий для КАЖДОГО из нас, окружение януковича возвращается в нашу страну и на высокие посты. А ведь яныка тоже не один донбасс избрал!!! Удивительно, что люди согласны на любые гадости - лишь бы из "любимых" рук. Так получается?
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"Сваты" приносят доход на кацапии

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Це в тебе в соєвій методичці таке написано?
Можеш розтлумачити - український серіал, знятий в Україні українською студією "приносят доход на кацапии"?... Де логіка? Включи мозок... Права на показ продали на раісю - значить дохід в Україну.
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Астрономические.

В Липецке окончательно закрылась фабрика Roshen, сотрудники получили расчет.11:19 - 26 апреля 2017
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А фабрике Нестле открылась в Лозанне в 1748 году. И что?
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ахаха, то есть он не верит в чепуху для стада - отлично. значит он не дурак как стадо ползающих перед "ликами" "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 2430
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путінський стиль зневаги до біомаси. запізнив на зустріч з журналістами бо бігав.
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Причём ещё за месяц до первого тура. Деньги ведь не пахнут,да бутусов?
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Порохоботы, а не подскажите - кто у Петра Алексеевича сваты???
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это что за сборище имбецилов с листочками? ))))))
никак барыга шоколадный свою шоблу привел)))))
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олигоферма зелеботов подключилась "Запитай: "Свати" - це як Липецька фабрика?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським - Цензор.НЕТ 6623
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Запитай у пороха, мальдівські офшори це важніше за Іловайськ?
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активисты от экс президента...который позавчера мол шел себе гулял гулял , случайно и попал на майдан на акцию... зеленский так сказал...странно как то ...экс президент сам замутил формулу штаймайера и сам также разводил войска. и так же десятки договоров о тишине без обстрелов. также гибли люди в перемирья всего перечня украинских праздников. а теперь сам бастует против своих и мировых договоров...странно както и патриоты ведут себя..5 лет молчали молчали а сейчас с чей то помощью их прорвало про развод войск и эту формулу....я тоже против развода! но никто не знает какие у них ещё потом есть формулы о заканчивания мира.... войне 5 лет уже...а все орут развода нет! с путиным напрямую разговор ЗРАДА....АААА.... А КАК ОСТАНОВИТЬ БЛИН ВОЙНУ СКАЖИТЕ ГОВОРУНЫ? или вечно воевать? слушайте сидите вот слушайте его ответы на все вопроссы. ато ********* мастера не зная что думают и будут делать...
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А ці здоровенні чоловіки, що стоять з плакатами у розпач робочого дня, сплачують податки у державний бюджет та у фонд соціального страхування? Вони десь працюють, підвищують ВВП держави? Це їх роботодавець дозволив їм тримати плакати замість роботи? Вони митингують в той час, коли їх жінки та сестри заробляють свої копійчини на життя. А скільки вони сплатили до Пенсійного фонду, з якого їх батьки отримують пенсії? А через декілька років вони прийдуть за пенсією і що, мої дочки. які з часів навчання в університеті працюють,повинні будуть їх утримувати? До тих пір, поки здоровенні чоловіки, на яких орати замість трактору можна, будуть до пенсії з плакатами стояти, ніякої європейської держави у нас не буде.
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Порохоботи строем получили по листочку с одного принтера )) по чем родина?
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