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 Гражданин Азербайджана жестоко убил знакомого в Киеве и планировал его расчленить, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокурорами Киевской местной прокуратуры №6 совместно со следователями Печерского управления полиции установлена ​​личность мужчины, причастного к жестокому убийству 22-летнего гражданина Азербайджана в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, 6 октября 2019 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что возле одной из квартир в жилом доме по ул. Чигорина ощущается неприятный запах, похожий на газ.

Работники "Киевской службы спасения", которые прибыли на место вызова, обнаружили у дверей упомянутой квартиры следы крови, которые вели к выходу из подъезда, в связи с чем на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Гражданин Азербайджана жестоко убил знакомого в Киеве и планировал его расчленить, - прокуратура 01

Взломав входную дверь в квартиру, правоохранители обнаружили в помещении тело 22-летнего уроженца республики Азербайджан с ножевыми ранениями и многочисленными телесными повреждениями. Смерть мужчины, по предварительным данным, наступила за 3 дня до этого.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили бензопилу, 3 канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности, с помощью которых преступник вероятно планировал скрыть следы преступления путем расчленения тела убитого и вывоз его с места совершения преступления.

Гражданин Азербайджана жестоко убил знакомого в Киеве и планировал его расчленить, - прокуратура 02

В ходе проведения первоочередных следственных (розыскных) действий, в том числе обработки видеозаписей с камер видеонаблюдения и допросов свидетелей, следователями и оперативными работниками полиции были получены доказательства причастности к совершению преступления 23-летнего гражданина Азербайджана, который оказался знакомым убитого.

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В настоящее время заместителем руководителя Киевской местной прокуратуры № 6 согласовано сообщение о подозрении указанному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

Гражданин Азербайджана жестоко убил знакомого в Киеве и планировал его расчленить, - прокуратура 03

Во время розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения преступника, установлено, что последний пересек государственную границу. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

За совершенное злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Гражданин Азербайджана жестоко убил знакомого в Киеве и планировал его расчленить, - прокуратура 04
Гражданин Азербайджана жестоко убил знакомого в Киеве и планировал его расчленить, - прокуратура 05
Фото: пресс-служба прокуратуры

Источник: https://censor.net.ua/p3153134
 
 
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Не, я конечно по расчленению трупов не специалист, но колун Хускварна, як на мене - не самый удобный для этого инструмент.
С бензопилой - абсолютно та же история, пилить трупы бензопелой вроде как не принято..
Ну, или убитый был не простой землянин и шоб его расчленить нужен как минимум инструмент по твёрдым породам дерева.
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убийца абсолютный нуб в пилотехнике. Тут достаточно электропилы на 800 ватт.
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Выйдет под залог и спрячется в своих горах.
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"установлено, что последний пересек государственную границу. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск." Источник: https://censor.net.ua/p3153134
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Сто пудов бывшие студенты, закогтившиеся здесь. Наши дети вынуждены учиться за бугром черещз ЗНО, а эти милые дети гор тут шастают и невинно шалят. Растет при эторм, как на дрожжах, китайский анклав, типа студенческий.
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