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 Происшествия, Киевские новости
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 Вандалы залили желтой краской памятный знак воинам АТО в Киеве. ФОТО

Сегодня ночью неизвестные облили желтой краской памятную доску воинам АТО в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в полицию обратился сотрудник парка имени Рыльского и сообщил, что мемориальная доска воинам АТО, которая находится на территории парка, залита краской. Правоохранители опросили заявителя, отработали прилегающую территорию", - сказано в сообщении.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

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"Киев Оперативный" опубликовал фото оскверненного мемориала и сообщил, что краску с него удалось оперативно смыть.

Вандалы залили желтой краской памятный знак воинам АТО в Киеве 01

Источник: https://censor.net.ua/p3152956
 
 
 Топ комментарии
 
Дааа... розповзлося нечесті по країні.
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Причем дважды. Доброго дня Украина!
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Не найдешь,они уже пошли с протестами в Золотое.
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В нього алібі, він в Туреччінні у відрядженні.
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По дороге на путч
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Ну неужели не понятно, что возле таких памятных мест надо ставить камеры наблюдения. Сепары со всех сторон. Вандалы залили желтой краской памятный знак воинам АТО в Киеве - Цензор.НЕТ 7541
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сепары???...так это некудышная работа сбу.
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В любом случае такие места должны быть под наблюдением, согласны?
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Перед домом какой-то сепар окурок бросил! Падло! Вандалы залили желтой краской памятный знак воинам АТО в Киеве - Цензор.НЕТ 9110
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Вопрос: Кому это сейчас выгодно?
Ответ: Ото ж!
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возьмите и потрольте этих уродов....добавьте синенькой и получится флаг Украины.
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хоть и неожиданно! но присоединяюсь! пока не найдут ушлепков пусть бы и стоял жовтоблакитным... а потом - заставить восстановить или оплатить новый !!!
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Зловити ПОКИДЬКІВ і в ШТРАФБАТ на передову під кулі !!
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И что? Вы разрушили памятники достойных людей, вы на памятниках наших героев, погибших в Великую Отечественную свастику фашистскую рисуете, мараете бандеровскими флагами. А здесь вякаете? Еще не то будет.
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у ватніій балалайці мізків : одна палка 2 струна я господар вся страна) яка "вялика отечествена"? Друга світова.
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Запам,ятай шльондро лугандонська не було жодноі Вялікай атечест вайни , була друга світова війна і забудь вже за пам,ятники таких ублюдків як Жуков Сталін і інша совковська гопота іх вже ніколи в Украіні не буде,!
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А чому не зеленою? Вся на виборчу компанію пішла?
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******************** ЗЄлупенська наволоч роздухарилася.
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Это не вандалы, а моральные уроды..........😡
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Нехай курва у вас тварюк руки відсохнуть !
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Как начали бороться с памятниками, так до сих пор не успокоются.
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