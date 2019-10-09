 Вандалы залили желтой краской памятный знак воинам АТО в Киеве. ФОТО

Об этом говорится в сообщении столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в полицию обратился сотрудник парка имени Рыльского и сообщил, что мемориальная доска воинам АТО, которая находится на территории парка, залита краской. Правоохранители опросили заявителя, отработали прилегающую территорию", - сказано в сообщении.
Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.
"Киев Оперативный" опубликовал фото оскверненного мемориала и сообщил, что краску с него удалось оперативно смыть.
Ответ: Ото ж!