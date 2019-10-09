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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (760) ОГА (1518) Бунечко (1)

 "Помовчіть, будь ласка", - глава Житомирской ОГА Бунечко поддержал "формулу Штайнмайера" и нагрубил выступающим против активистам. ВИДЕО+ФОТО

На внеочередной сессии Житомирского областного совета 8 октября рассматривалось обращение к руководству государства о недопустимости имплементации "формулы Штайнмайера". В ее защиту высказался глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.info.

Так, на сессии выступил депутат "Самопомочи" Остап Маланюк, который зачитал обращение с призывом к президенту: "Мы, депутаты Житомирского областного совета решительно осуждаем попытки реализации так называемой "формулы Штайнмайера" и предоставления особого статуса оккупированным территориям и размена перспектив украинского государства на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором. Обращаемся к президенту Украины: ввести практику принятия судьбоносных для государства решений с учетом мнения общества путем проведения всенародного референдума".

К депутатам также обратились и представители общественности, которые пришли на сессию с плакатами "Нет капитуляции" и "Нет отводу войск".

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После этого председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко изложил свою позицию и позицию президента Украины по "формуле Штайнмайера": "Стоит ли пугаться "формулы Штайнмайера"? Нет. Она не предполагает, что Украина признает аннексию Крыма, она не отказывается от Донбасса ни в коем случае, она не предполагает, что выборы на Донбассе пройдут уже завтра, она не предполагает, что выборы на Донбассе пройдут под дулами автоматов. "Формула Штайнмайера" говорит только об одном: когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса - после проведения местных выборов, которые состоятся только по Конституции Украины, только по законодательству Украины. И тем, кто говорит: кто побоится туда идти (участвовать в выборах), отвечаю - я не побоюсь, я поеду, я там был".

Во время его речи кто-то из общественных активистов попытался возразить, но Бунечко выкрикнул в его сторону: "Помолчите, пожалуйста".

В конце своего выступления Виталий Бунечко кивал на предшественников, которые, по его словам, пытаются сейчас расшатывать ситуацию на Майдане, а до этого "сдали Крым" и допустили войну на востоке Украины.

Обращение в итоге так и не было принято.

Помовчіть, будь ласка, - глава Житомирской ОГА Бунечко поддержал формулу Штайнмайера и нагрубил выступающим против активистам 01

Глава ЖОГА Виталий Бунечко

Помовчіть, будь ласка, - глава Житомирской ОГА Бунечко поддержал формулу Штайнмайера и нагрубил выступающим против активистам 02
Помовчіть, будь ласка, - глава Житомирской ОГА Бунечко поддержал формулу Штайнмайера и нагрубил выступающим против активистам 03

Депутат от "Самопомочи" Остап Маланюк

Источник: https://censor.net.ua/p3152904
 
 
 Топ комментарии
 
Вроде появилась петиция, о переносе Офиса Моники в Золотое, откуда будет вывод войск. Значит туда же офис этого мудака нужно перенести. Будет маркер работа формулы ШахерМахера.
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Бусечка зелепупа, ай маладєц сєпарьониш!
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Откуда эта худоба в Житомире?
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Вроде появилась петиция, о переносе Офиса Моники в Золотое, откуда будет вывод войск. Значит туда же офис этого мудака нужно перенести. Будет маркер работа формулы ШахерМахера.
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Модератор Цензора - зелефил или кремлефил ?
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про нову владу евреского Зеленского афериста и его пи пи пи слуг читайте научно популярную статью Википедии что есть цензурно чистый продукт... по ссылке.....
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имееется ввиду культурное слово СОДОМИЯ
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Из-за того, что твои деды выпивали, это совсем плохо отразилось на твоих умственных способностях..
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капітулянтів пора саджати в тюрму,за зраду України!!!!!
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вперед на передову, чого тут сидиш?
тут теплише?
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я в лікарні зараз,але якщо скажеш де ти і в якому окпі,я можливо приїду до тебе,разом постріляєм москалів
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активисты у Порошенко на зарплате сидят,никто из них не работает,а деньги есть
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давиче зе с батькой в Житомере встречялись, может и главе жога что то пообещяли.....
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Зелечка назначил Бунечку. Бунечка топит за Зелечку. А как иначе?
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судя по харе главы - пецин свинохряк - кто бы сомневался ))
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УГУ. 12.08.19 "Зеленский назначил главой Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко." Ну а виноват конечно Порошенко, тут я согласен.
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73 % бусічки в носі навіть в туалет бояться ходити, бо в темноті їх піджидає Порошенко.
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Точно!!!Их там пол команды у Зе!!!!
Вот к примеру

Стефанчук Руслан Олексійович
"Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 1491
вот другой

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а теперь свинарню в студию "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 3708 "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 3708
они воровали за родину "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 1167 "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 1167
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Добре відпрацьовує, призначення: чмо, чмо, чмо, мням мням.
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Кто такой бунечка? Подневольная шавка. Сегодня так,завтра эдак. Чего изволите из Киева,не более. Один из многих подобных.
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а хулиганы, которые ворвались на сессию, хоть знают, кто такой Штайнмайер?
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Это уже было!!! Какой результат тоже понятно!!!
В 2008 году Штайнмайером был предложен трёхэтапный план урегулирования грузино-абхазского конфликта, который предполагал возвращение беженцев, восстановление Абхазии на деньги Грузии и в будущем

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
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вряд ли...
Они же не смотрели выступление зелебобы, где он разъяснял, что штанмайер - это классный чувак "Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 9935
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они не смотрели великого пе - и не знают как воровать правильно)))
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Метод один!!! Активистов которые не прошли АТО и тем более женщин эти подонки слушать не будут!!! Украина им до лампочки! Украина для них это место где они зарабатывают! А федерализации они будут рады! Свиные рыла хотят стать князьями!!!
Только бойцы АТО и патриоты могут заставить!!!(вспомните как во время Майдана решения обл Рад даже на востоке удавалось получить силой!!! заходили майдановцы в залы рады и/или митинговали перед входами в Рады!!!!)!!!! Для этих свинных рыл Путын и Расея не враги!!!!

Только силовое давление улицы!!!!
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От же ж ********** такая, нагрубил, сказал "Помовчіть будь ласка". Даже из наградного не шмальнул.
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Зеленский перед выборами обещал, что никакого особого статуса и это в интервью РБК есть, а пришел к власти и сразу сменил риторику на Медведчуковскую, что надо Особый статус и амнистию боевикам и федерализацию. Зеленский брехло!
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Девушка плачет - ты же обещал на мне жениться !!!
Он отвечает - мало ли что я на тебе обещал.
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правильно сказал - люди хотят мира, а активистам автоматы в руки и на штурм Перекопа !
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Ша! Выступает дипломат большой межколхозной политики!
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Sho tama, pacziki z 30-ki ta 95-ki gotujutsja rozganjati zletivshu z kotushok parhatu bandu?
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Секта Рашенки объявила мобилизацию по спасению своего Хряка на 14 число. Пашинского закрыли, надеюсь и это чмо окажется там же.
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К сожалению Житомирщина еще тот иудейский регион.
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Виталий Бунечко має бути люстрований. Він явний українофоб
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https://petition.president.gov.ua/petition/75702

О переносе офиса президента Украины в пгт Золотое, Луганской области.
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Итак, подведем итог дня.
Зепомойка в виде ЗеЛайв на ютубе вьіложила компромат на Белецкого открьіто вьіступив против националистов.
Ну что же, зеленьіе границу нарисовали, вьіступив против националистов, против национальньіх интересов и против национального государства.
Пусть теперь зе#₴#@% себя патриотами не назьівают, сами напросились.
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Бунєчко просто прихильник кацо -світу , звичайний сепар , такий самий як мер міста Сміли Цибко , якого повернула зелена влада на посаду. На фото мер Сміли Цибко поносив Україну в москві " оплот " в 2014, 2015 , 2016 .... і досі .
"Помовчіть, будь ласка", - голова Житомирської ОДА Бунечко підтримав "формулу Штайнмаєра" і нагрубив активістам, які виступали проти - Цензор.НЕТ 5388
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Когда это "будь ласка" стало грубостью? Порохатые скоро и "Отче наш" обплюют, лишь бы нагадить на Зе.
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А тут іще про це =новоє ліцо=
https://www.zhitomir.info/news_187421.html

Вранці 8 жовтня, перед початком позачергової сесії Житомирської обласної ради, голова облдержадміністрації Віталій Бунечко дав пресбрифінг щодо «формули Штайнмаєра». Однак Житомир.info не вдалося на нього потрапити - на захід журналістів нашого ресурсу не запросили. Брифінг також не був анонсований на сайті ОДА. Про захід ми дізналися з публікації Віталія Бунечка у соцмережі, де пресбрифінг транслювався у прямому ефірі.

Голова ОДА зачитав підготовлену промову, запевнивши, що «ніякої капітуляції, ніяких «договорняків» не буде» і що президент «не здасть Україну».

А сьогодні зе-посланці їздитимуть по вухах у Житомирі
В Житомир приїхав міністр оборони, щоб розказати про «формулу Штайнмаєра»
9 жовтня 2019, 10:40https://www.zhitomir.info/news_187448.html

У Житомирі 9 жовтня в обласній філармонії проходить зустріч в рамках програми «Діалоги про Україну», яка покликана детально роз'яснити процес мирного врегулювання на Донбасі відповідно до так званої «формули Штайнмаєра».
«Захід пройде у Житомирі в рамках програми «Діалоги про Україну», яку ініціював Президент Володимир Зеленський. Вона передбачає публічні обговорення та роз'яснення важливих для України тем, насамперед про імплементацію «формули Штайнмайєра». Під час зустрічі представники Уряду детально пояснять, які кроки для припинення війни будуть здійснені найближчим часом, за які «червоні лінії» влада не заступатиме та навіщо Україна погодилася на «формулу Штайнмаєра». Учасники зустрічі матимуть змогу висловити свої думки та пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донеччині та Луганщині й поставити запитання. Мета таких зустрічей - безпосередній діалог влади та суспільства, у результаті якого має бути напрацьована спільна позиція та спільні рішення з чутливих і важливих питань», - анонсувала цей захід 8 жовтня пресслужба ОДА.

І служка долучився
https://www.zhitomir.info/news_187452.html

Народний депутат від Житомира Ігор Герасименко (фракція партії «Слуга народу») після відвідання зони ООС висловив свою позицію щодо розведення військ.

Про це 9 жовтня Герасименко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Щойно повернувся з робочої поїздки, де у складі групи Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки відвідав зону ООС. Отримав багато запитань і маю чіткі відповіді. Як людина військова, даючи відповідь на запитання про розведення військ, можу сказати, що це непростий, але необхідний процес заради безпеки наших громадян. Розведення лише на кілометр, обов'язково з обох боків, підрозділи Національної поліції України залишаються в зоні відведення. Що стосується тверджень, що війська відводяться в «чисте поле», це не так. Щодо Станиці Луганської, війська відведені на завчасно підготовлені, інженерно обладнанні позиції, в районі Петровського, позиції також готові, в Золотому-4, обладнання позицій завершується», - повідомляє народний депутат.
Він наголошує, що Збройні Сили України повністю контролюють ситуацію та в разі загострення обстановки готові зайняти попередні позиції, а місцеві жителі підтримують розведення військ.
«Також хочу запевнити, що повага, вдячність, почуття гордості до наших військовослужбовців, які брали участь у військових діях, була, є, і буде! Відповідаючи на питання про посвідчення УБД та пільги, хочу ще раз наголосити, що Президент України чітко сказав, жодні пільги для військових не скасовуватимуть, на наступний рік має бути передбачене фінансування соціального забезпечення військовослужбовців. Це також моя чітка позиція», - написав Ігор Герасименко.
В неділю рублі відпрацьовував Кузьміних.
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Вот и пошло потихоньку разделение. Первые звоночки. И это уже реальный раскол, внутренний. Вот это и есть реальная цель пуйла, а не формулы, шмаеры и прочи пампас. Есть реальный шанс появления новороссии руками самих же бобиков. План работает и это только начало.
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Скоро выборы,это существо легло под власть и раздвинуло булки ! Что не сделаешь чтоб остаться у корыта !
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