 "Помовчіть, будь ласка", - глава Житомирской ОГА Бунечко поддержал "формулу Штайнмайера" и нагрубил выступающим против активистам. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.info.

Так, на сессии выступил депутат "Самопомочи" Остап Маланюк, который зачитал обращение с призывом к президенту: "Мы, депутаты Житомирского областного совета решительно осуждаем попытки реализации так называемой "формулы Штайнмайера" и предоставления особого статуса оккупированным территориям и размена перспектив украинского государства на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором. Обращаемся к президенту Украины: ввести практику принятия судьбоносных для государства решений с учетом мнения общества путем проведения всенародного референдума".

К депутатам также обратились и представители общественности, которые пришли на сессию с плакатами "Нет капитуляции" и "Нет отводу войск".

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После этого председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко изложил свою позицию и позицию президента Украины по "формуле Штайнмайера": "Стоит ли пугаться "формулы Штайнмайера"? Нет. Она не предполагает, что Украина признает аннексию Крыма, она не отказывается от Донбасса ни в коем случае, она не предполагает, что выборы на Донбассе пройдут уже завтра, она не предполагает, что выборы на Донбассе пройдут под дулами автоматов. "Формула Штайнмайера" говорит только об одном: когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса - после проведения местных выборов, которые состоятся только по Конституции Украины, только по законодательству Украины. И тем, кто говорит: кто побоится туда идти (участвовать в выборах), отвечаю - я не побоюсь, я поеду, я там был".

Во время его речи кто-то из общественных активистов попытался возразить, но Бунечко выкрикнул в его сторону: "Помолчите, пожалуйста".

В конце своего выступления Виталий Бунечко кивал на предшественников, которые, по его словам, пытаются сейчас расшатывать ситуацию на Майдане, а до этого "сдали Крым" и допустили войну на востоке Украины.

Обращение в итоге так и не было принято.

Глава ЖОГА Виталий Бунечко





Депутат от "Самопомочи" Остап Маланюк