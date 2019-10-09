 Операция "Мак-2019": правоохранители уничтожили 375 га посевов наркосодержащих растений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

"Нынешние результаты стали рекордными за всю историю проведения операции. В течение летне-осеннего сезона правоохранители разоблачили масштабные 375 га незаконных посевов наркосодержащих растений.

Также за время отработки не допущена утечка на нелегальный наркорынок 358 млн кустов наркосырья, что в 170 раз превышает прошлогодний результат. Прибыль преступников от сбыта такого количества наркосырья составила бы миллиарды гривен", - сказано в сообщении.

Как отметили в полиции, в 2019 году операция "Мак-2019" состоялась в обновленном правовом поле.

В конце 2018 г по инициативе Национальной полиции правительство определило четкие требования по охране объектов, использующих сельхозпредприятия, занимающиеся культивированием растений мака и конопли в промышленных целях. С этой целью охрана таких объектов должна была осуществляться исключительно подразделениями Департамента полиции охраны. Это позволило существенно уменьшить риск утечки наркосырья в нелегальный оборот. При увеличении почти вдвое площадей посевных массивов наркосодержащих культур, факты похищения с полей наркосырья по сравнению с прошлыми годами существенно уменьшились.

Основной акцент в деятельности полиции делался на документировании наркоаграриев, осуществляющих незаконное культивирование наркосодержащих растений почти промышленных масштабах. Как следствие, в августе на Полтавщине задокументирована преступная группа с признаками организованности. Ее участники посеяли и вырастили рекордный незаконный посев мака в количестве около 345 млн. растений на площади 234 гектара.

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Через месяц на Прикарпатье полиция разоблачила организованную преступную группу, которая в специально оборудованных теплицах площадью 4 га на промышленном уровне незаконно выращивала элитные сорта конопли. У злоумышленников изъято почти 90 тыс. растений конопли и более 1 тонны готового особо опасного наркотического средства "каннабис", стоимостью более 10 млн гривен. На "черном рынке" стоимость наркотического вещества, которое можно было бы изготовить из обнаруженных растений, составляет более 50 млн евро.

В общем, в результате проведения операции "МАК" начато 1863 уголовных производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 310 УК Украины (незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли). В 63% уголовных производств правонарушителям уже сообщено о подозрении.

Третий год подряд для выявления незаконных посевов наркосодержащих растений, расположенных в труднодоступных местах или замаскированных среди других сельхоз культур, полиция использует возможности беспилотной разведки территорий. В 2019 году осуществлено 307 облетов с применением современных технологий аэросъемки. По их итогам выявлено 54 факта незаконных посевов наркосырья.

"Высокие результаты нынешних оперативно-профилактических мероприятий свидетельствуют об эффективности слаженной работы всех подразделений полиции, направленной на недопущение превращения территории нашего государства на наркосырьевую базу", - сказано в сообщении.

Операция "Мак" была проведена совместными усилиями всех органов и подразделений Национальной полиции, среди которых - территориальные органы Национальной полиции, представители Департамента патрульной полиции и Департамента полиции охраны.



Фото: сайт Нацполиции