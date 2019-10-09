 Зеленский в Нью-Йорке встречался с Сэмом Кислиным, который причастен к отмыванию денег регионалами, - The Insider. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование "The Insider" при участии "Схем".
25 сентября, в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в районе гостиницы "Паркер" прошли две встречи: одна - непосредственно в гостинице, другая - в соседнем здании, в ресторане "Русская чайная". В первой, официальной, принимал участие сам Зеленский и еще несколько десятков человек. Вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу, и Зеленского на ней представлял руководитель офиса президента Андрей Богдан. Судя по фотографиям и свидетельствам двух независимых друг от друга источников, Сэм Кислин как минимум присутствовал в месте проведения первой встречи и был организатором и участником второй.
"На одном из фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы "Паркер" вместе с участниками встречи, два источника подтвердили, что человек в красном жилете (его лицо на фото не попало) - именно Сэм Кислин", - говорится в расследовании.
Первая из двух встреч была относительно публичной. Вторая встреча проходила уже в узком кругу и в конспиративной обстановке. У участников попросили не делать фотографий. "Это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в США, - поясняет источник The Insider - Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку".
В своем интервью НТВ Кислин признал, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.
У Кислина есть и свой корыстный интерес в подключении Джулиани и Трампа к раскрутке этого дела. Как пояснил The Insider источник, знакомый с Кислиным, его мотивация состоит в возвращении активов, замороженных в Украине при Порошенко в рамках розыска денег Януковича.
В 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за $8 млн по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью $20 млн, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около $23 млн долларов. Но денег он не получил - эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича.
"Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, а теперь, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался", - отмечается в издании.
В августе он внезапно приехал в Украину и стал раздавать интервью, позиционируя себя как борца с коррупцией. При этом в Киеве, в кадре за спиной у "борца" можно разглядеть Дмитрия Крючкова (в белой рубашке) - фигуранта уголовного дела о присвоении Запорожьеобленерго и причинении ущерба Украине размером в 346 млн гривен, открытого НАБУ.
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Среда, 9 октября 2019, 09:12
Расследовательский ресурс The Insider, пользующийся авторитетом и доверием, внезапно для своего расследования по визиту Зеленского в США использовал весьма сомнительный "фотофакт".
Вчера российский расследователський ресурс The Insider, который неоднократно помогал вскрыть до мелочей операции ГРУ как внутри России, так и за её пределами (обходя стороной деятельность ФСБ/СВР РФ), неожиданно сосредоточился на президенте Украины Владимире Зеленском. В частности, речь идет о материале, опубликованном на The Insider, согласно которому Владимир Зеленский, будучи в Нью-Йорке, встречался с уроженцем Одессы, американским бизнесменом, связанным с международным криминалом, Сэмом Кислиным.
По информации The Insider Сэм Кислин, основатель компании Trans Commodities и спонсор избирательных компаний экс-мэра Нью-Йорка, а ныне одного из советников Трампа Руди Джулиани, намерен через свои связи в окружении президента США, заполучить часть конфискованных государством "денег Януковича".
При этом известно, что Сэм Кислин свой человек в криминальных кругах, как Украины, так и РФ. ФБР связывает Кислина с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
И вот, настолько негативный и токсичный персонаж вдруг оказывается среди участников встречи президента Украины с еврейской диаспорой США. И об этом пишет, никто ни будь, а The Insider, для многих пример подражания на ниве высокопрофессиональных расследований, а для меня, как вы можете знать по моим многочисленным заметкам, не более чем очередная информационная площадка аффилированная Лубянкой.
Но, всё же, отвлечемся от аффилированости The Insider, и вернёмся к теме встречи Зеленского и Кислина. Причем, не личной - face to face, а, скажем так в формате массовки. Ну и какой-то непонятной. Почему непонятной? Да, хотя бы потому, что нет ни одного фото, на котором бы был изображен Кислин во всей красе, присутствующий на данной встрече, не было показано.
Да, именно так. Ведь The Insider, который смог тщательно отследить любителей Солсберских шпилей Петрова и Баширова, разложил по полочкам провал ГРУ с переворотом в Черногории с явками, паролями и фамилиями действующих сотрудников российской военной разведки, вскрыл подноготную убийцы Зелимхана Хангошвили и в принципе, публиковал до недавних пор максимально подробные "расследования" и по другой деятельности агентов ГРУ в мире, в случае с нынешним шокирующим материалом привёл в доказательство фото, на котором, рядом с президентом Украины находится некий "безликий" человек в красном жилете, идентифицировать которого невозможно. Но The Insider указывая на него, идентифицирует сию персону как Кислина.
Что тут скажешь… высокопрофессионально, чего уж! Но дальше - больше.
Если кто позабыл, то именно Кислин участвовал в активном изливании декалитров лжи и фейков в отношении Петра Порошенко, в ходе президентских выборов. Именно Кислин, синхронно с пророссийским молдавским политиком и просто бандитом Ринатой Усатым развернули атаку на тогда ещё действующего президента Украины.
Правда тогда некоторые украинские СМИ почему-то не уточнили, что Усатый связан с российской Солнцевской ОПГ и лично с Александром Гринбергом, аффилированным с ФСБ и "Единой Россией". И именно Александр Гринберг являлся главным спонсором клуба Усатого - ФК "Заря" Бельцы.
Кроме того, в 2014-м Ренато Усатый в ходе предвыборной компании, открыто заявлял, что посадит премьера, денонсирует ассоциацию с ЕС и вообще, его курирует ФСБ, а потому, ему море по колено. И это было его ошибкой, поскольку именно такая открытость послужила причиной для запрета его партии Patria (в переводе "Родина", надо же какое совпадение!), участвовать в молдавских выборах.
Кстати, стоит отметить, что лидер украинской "Родины", аффилированной с российскими спецслужбами, Сергей Марков, после событий в Одессе 2 мая 2014 года, вместе со своими помощниками до сих пор прячется в Москве, что правда не мешает ему ходить на пропагандистские эфиры к Соловьеву и рассказывать "страшилки" про Украину.
Но вернёмся к Усатому. После своего провала в 2014 году Усатый резво бежит в Россию, откуда и осуществляет вещание по указке кураторов. И последней операцией, которую через него проводили - была дискредитация Порошенко.
И вот, после того, как в текущем году молдавский кризис усугубился на пользу Москве и проходит четко по кремлевскому сценарию, в родные пенаты возвращается одиозный Усатый, с намерением отбелить свое «честное» имя.
Проще говоря, кураторы Усатого с Лубянки вернули его под аккомпанемент политического кризиса с новой легендой и новыми ценными указаниями.
Причем с учетом того сценария который разыгрывается для Молдовы, именно Усатый должен стать смотрящим за югом республики, которую планируют подвергнуть федерализации, с легализацией метастазы "русского мира" - Приднестровья.
Так вот, антипорошенковская информационная волна, которую тогда оседлали Кислин и Усатый проводилась по сценарию ФСБ. Однако не выдерживала и малейшей критики, поскольку предлагаемый ими к поглощению информационный фастфуд, был наспех сфабрикованным и несостоятельным.
Между тем, определённые массы все же его уплетали за обе щеки, даже не задумываясь об источниках и достоверности.
В данном случае с уже нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, методичка, похоже, имеет аналогичную структуру.
Суть методички - использование одиозного бизнесмена для наброса дискредитирующих нынешнюю власть нарративов. При этом, так же как в случае критики Порошенко Кислиным, материалы, представленные The Insider расценивать как "заслуживающие доверия" даже при всём желании не получается. Зато, получается, процитировать, немного перефразировав, старую российскую комедию: "Видишь Кислина? А он есть…"
Но зачем это было нужно The Insider, публиковать настолько сырой материал, с, мягко говоря, весьма сомнительным фото-фактажом? На ум приходит лишь один ответ - директивы приходящие с Лубянки резко переориентировали ресурс на американо-украинское направление, в контексте последних событий, и должны создавать дополнительный информационный фон для их усугубления. А за неимением достаточно достоверных материалов, приходится импровизировать.
))
Сэм... А на самом деле всё более прозаичней - Самуил Кислин - типичный семит, махровый такой... как и наш говнокомандующий
Вкратце инфа об этом Сёме:
Уродженця Одеси Сема (Семена) Кисліна ФБР пов'язала з Іваньковим (Япончиком) із Солнцевського ОЗУ і братами Михайлом та Левом Чорними (Ізмайлівська ОЗУ). Trans Commodities Кислина разом із Blonde Management Corp. (іншою нью-йоркською компанією, якою керував племінник Кисліна) виступила коспонсором візи Антона Малевського, лідера Ізмайлівського ОЗУ, а також використовувалась для прокачування грошей Михайлом Чорним (Кислін не заперечував партнерство із Чорним, а про Малевського нібито ніщо не чув). Крім того, до племінника Сема Кисліна Арнольда Кисліну в рамках закону RICO у США подали позов підприємці Михайло Живило та Джалол Хайдаров. Арнольд Кислін управляв Blonde anagement Corp. Management Inc у Нью-Йорку й через американські рахунки виплачував хабарі російським чиновникам, що дало змогу здійснити рейдерське захоплення їхнього бізнесу, стверджують позивачі.
Крім того, про Сема Кисліна йшлося в опублікованому в 1999 році звіті некомерційної американської організації Center for Public Integrity. «Донор Руді Джуліані (мера Нью-Йорка) пов'язаний із російським мафіозі», - написала за підсумками звіту, зокрема, газета The Moscow Times.
«Дуже смішно було слухати це звернення Кисліна із приводу Порошенка, коли знаєш людину особисто», - заявив The Insider колишній член Солцевського ОЗУ Леонід Ройтман, який нині перебуває під захистом у США. Полная статья здесь