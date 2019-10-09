 Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки и влетел в бетонные блоки в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
"На Кондратюка (конец Кольцевой) таксист на Peugeot (AI8966HC) не заметил дорожные знаки, предупреждающие о ремонте и конец дороги. Поэтому въехал в бетонные блоки, наехал на них, перевернулся и несколько метров проехал на крыше", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП в больницу попала пассажирка такси.
А у нас: гыгыгы, а чем они там занимались, гыгы, да и так таксистов много, гыгы, а может это евробляхер был, ну и что что не "бляхи", может он недавно растаможил, а "ездить" не купил.
При узгодженні з поліцією всі подають схему огородження таку, як того вимагають правила. А на практиці - один знак і максимум пара блоків, як загорожа.
Звістно, перше не виключає другого.
так написано будто в бусе два руля и у водителя и у пассажира
мож ПДД обновили ,я не в курсе .типа :
-водитель ,а равно ему пассажир - несут ответственность за управляемым ТС
Один вез меня от выставрчног зала на левобережной до радужного через Черниговскую.
В юбере, к примеру, сплошняком нацмены рулят.
То расстояние - пару км над десенкой мимо гаражей, но на навигаторе не значится и они шуруют лишние 10-15 км
А были знаки?