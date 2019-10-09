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 Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки и влетел в бетонные блоки в Киеве. ФОТОрепортаж

Вечером 8 октября на улице Кондратюка в Киеве произошло ДТП с участием такси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"На Кондратюка (конец Кольцевой) таксист на Peugeot (AI8966HC) не заметил дорожные знаки, предупреждающие о ремонте и конец дороги. Поэтому въехал в бетонные блоки, наехал на них, перевернулся и несколько метров проехал на крыше", - сказано в сообщении.

Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки и влетел в бетонные блоки в Киеве 01

Отмечается, что в результате ДТП в больницу попала пассажирка такси. 

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Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки и влетел в бетонные блоки в Киеве 02
Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки и влетел в бетонные блоки в Киеве 03
Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки и влетел в бетонные блоки в Киеве 04
Фото: Киев Оперативный

Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки и влетел в бетонные блоки в Киеве 05

Источник: https://censor.net.ua/p3152870
 
 
 Топ комментарии
 
Эх, жаль, что на гос.номерах... был бы на €вро-бляхах, местные юродивые сразу определили виновника трагедии.
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Эх, жаль, что на гос.номерах... был бы на €вро-бляхах, местные юродивые сразу определили виновника трагедии.
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Интересно, чем они там занимались, что не заметили блоки.Видать пассажирка была спереди, прикрыла таксиста.
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Проблема киевских дорог в том, что нужно хорошо знать город, чтобы по ним ездить)
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Проблема не в дорогах, а в ПРИМОРОЖЕННЫХ.
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просто спідниця була на 15 см вище колін
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так він спідницю очима шукав і тому перешкоду не помітив ? )
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Так я и спрашиваю, чем была занята? Голова была ниже обзора? А тот совсем прикрыл глаза. ОТ ЧЕГО?
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Якщо перефразувати відомий вислів то - " Жінка в автомобілі приносить нещастя "
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Вообще, конечно, сравнивая то, как ограждают дорогу у нас и как в цивилизованных странах - становится грустно...в Японии, например, при ремонте дороги ремонтируемый участок таким количеством гирлянд и процей иллюминации увешивают, что не заметить ее ночью просто невозможно. У нас же часто эти серые бетонные блоки вовсе не подствечиваются никак - даже отражателей нет - а находятся часто на неосвещенном участке дороги.
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та бо в Японии, не подсвети ремонт и произойди такое - скандал был бы и министр бы оправдывался, или пошел в отставку.
А у нас: гыгыгы, а чем они там занимались, гыгы, да и так таксистов много, гыгы, а может это евробляхер был, ну и что что не "бляхи", может он недавно растаможил, а "ездить" не купил.
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У нас також з нового року діє нове ДСТУ,8749:2017"Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожних робіт ".
При узгодженні з поліцією всі подають схему огородження таку, як того вимагають правила. А на практиці - один знак і максимум пара блоків, як загорожа.
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Чтобы замечали бетонные блоки надо их делать по типу острога, с острыми шипами навстречу. А вообще, чего хотели добиться коммунальщики? Неужели это было покушение на убийство двух и более...
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Тому що він не таксист а лабух. В Києві як сядешь в таксі, так вони починають розповідати що вони насправді не таксисти, а там біщнесмени чи ще хтось, а то так приїжджа.ть від нічого робити. Тоді питання - якщо ти не таксит, то нафіга ти приїхав коли я викликав такси? Потрібно державне регул.вання цих "таксистів", а то повбивають всіх пасажирів і пішоходів.
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Або тому, що огородження ставили не люди, а лабухи і жодної ілюмінації на ній немає.
Звістно, перше не виключає другого.
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Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки

так написано будто в бусе два руля и у водителя и у пассажира
мож ПДД обновили ,я не в курсе .типа :
-водитель ,а равно ему пассажир - несут ответственность за управляемым ТС
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Дык понаехало разных таджиков и вуйков, которые не ориентируются в городе и всю дорогу едут, уткнувшись в навигатор
Один вез меня от выставрчног зала на левобережной до радужного через Черниговскую.
В юбере, к примеру, сплошняком нацмены рулят.
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Гугл навигатор, кстати, вполне может привести к перекрытому участку дороги...причем к перекрытому далеко не вчера, а даже месяц назад.
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Дык и я о том.
То расстояние - пару км над десенкой мимо гаражей, но на навигаторе не значится и они шуруют лишние 10-15 км
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Ну - к моему дому в Киеве гугл навигатор тоже неправильно подводит - так что такси приходится вызывать к соседнему дому, иначе их заводит в чертовы е%еня, куда даже пешком от дома напрямую пройти нельзя не перелазя через заборы или не обходя километр.
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Хотелось бы увидеть фотографии этих предупредительных знаков, сделанные ночью из машины без вспышки. Что-то мне подсказывает, что об их существовании знают только местные жители. В Украине со знаками и их установкой вообще огромная проблема. Большая их часть устанавливается (вывешивается) не в соответствии с ПДД.
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Похоже фотограф знаки тоже не заметил...
А были знаки?
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водила не местный ехал по навигатору а не по дороге...... навигатор сказал что можно проехать......
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спали. Понадіялись на автопілота
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