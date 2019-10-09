 Таксист с пассажиркой не заметил дорожные знаки и влетел в бетонные блоки в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"На Кондратюка (конец Кольцевой) таксист на Peugeot (AI8966HC) не заметил дорожные знаки, предупреждающие о ремонте и конец дороги. Поэтому въехал в бетонные блоки, наехал на них, перевернулся и несколько метров проехал на крыше", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП в больницу попала пассажирка такси.

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Фото: Киев Оперативный