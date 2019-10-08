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 "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Горбатая Тува, типичная ошибка королей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

А потом - вместе в Ростов...

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Горбатая Тува, типичная ошибка королей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

+10 грн за друзей...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги

Горбатая Тува, типичная ошибка королей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Кто-то очень перепуганный делает фейковые скрины

Горбатая Тува, типичная ошибка королей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

- Людей везут в больницу с менингитом!

Горбатая Тува, типичная ошибка королей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Типичная ошибка "королей"

Горбатая Тува, типичная ошибка королей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Астанавитесь!

Горбатая Тува, типичная ошибка королей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Горбатая Тува. Свежая серия

Горбатая Тува, типичная ошибка королей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

С днем Учителя!

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3152820
 
   
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Петіні прихильники будуть пісяти окропом.. Потужно, цензор..
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А зебилы уже писают кипятком от тупого вида Моники и ее подружки Людочки-богдан???
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нет ни одного зебила моники, который был бы против Портного...
Совпадение или закономерность? "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6847
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Жизнь в оригинале.

@SeamanInTheSea


Прежде, чем идти на новый Майдан, чтобы опять сделать Порошенко президентом, вспомните, как при нем расследовали убийства людей, сделавших его президентом на Майдане 2014-го.
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Интересно, какому дебилу пришла в головенку мысль, шо люди вышли на Майдан с целью вернуть Пэдру к власти?
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Богдану. Овцам просто ЦУ сверху спустили.
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До 2016 год не думал, шо в США ТАК много идиотов. В 2019 убедился, шо в Украине ровно столько же идиотов, как и в Штатах.
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Идиотов везде много. Но в нормальных странах они не на свободном выпасе, а в коридоре возможностей. "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 246 Т.е. сами идут туда, куда активная и разумная часть граждан решила идти.

Но Мир захлестнула волна популизма и бараны стали думать, что теперь они решают, как их будут стричь.
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Мне пришла, потому что мы это начали, но они достойны настоящей военной Хунты, чтоб этих рыгозебилов чуть ли не отстреливали-порошенко этого не сможет...
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вы на русскую весну сходите . там все ваши . еще с 2014-ого ошиваются . найдете сочувствие и полное понимание "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7125
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Долбоjobы выбрали того,кто выбрал главу СБУ, министра обороны и генпрокурора "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7996
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Зато теперь ЗЕ на весь мир похвастался, что у него карманный генпрокурор и он может все порешать.
Есть, чем гордиться пламенному борцу с коррупцией и его секте.
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Тем, что она только в ваших влажных моче-половых мечтах.

В этом вас зеленые тоже нае... поимели.
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кому про шо, а удмурдам про половое.. над тобой шо в детстве буряты надругались? "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8824
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еще веселей: штопанным ловят штопанного))
"Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 803
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Не я же объекты своей неудовлетворенности выкладываю, а ты.
Это ты тут ватная самка собаки неудовлетворенная, а не я.
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ну почему же только моей.. всего народа Украины, удмурдЪ "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8285
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Тут ведь какая штука...
Нормальный взрослый чел свои мечты более-менее способен считать реализуемыми или бесплодными. Нереализуемые мечты нормальный чел оставляет для фрустраций. Для реализуемых ищет аргументы и способы в пользу их реализации.

Но мы имеем 73% очень странных людей, у которых не было абсолютно никаких реальных предпосылосчитать, что в доску ватная марионетка Коломойского (все высеры, вся жизнь Моники Зеленски была в открытом доступе и ничего не стоило убедиться, какое это говно), которая всю жизнь занималась ублажением олигархов, станет бороться с коррупцией, олигархатом и за интересы Украины.
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