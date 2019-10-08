 "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

А потом - вместе в Ростов...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Имена заказчиков всем известны", - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича, - "Народный фронт"

+10 грн за друзей...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги

Кто-то очень перепуганный делает фейковые скрины

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