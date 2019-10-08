 "Горбатая Тува", типичная ошибка "королей". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Астанавитесь!
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С днем Учителя!
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Совпадение или закономерность?
Жизнь в оригинале.
@SeamanInTheSea
Прежде, чем идти на новый Майдан, чтобы опять сделать Порошенко президентом, вспомните, как при нем расследовали убийства людей, сделавших его президентом на Майдане 2014-го.
Но Мир захлестнула волна популизма и бараны стали думать, что теперь они решают, как их будут стричь.
И долбоjobы поверили.
Есть, чем гордиться пламенному борцу с коррупцией и его секте.
В этом вас зеленые тоже
нае...поимели.
Это ты тут ватная самка собаки неудовлетворенная, а не я.
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Нормальный взрослый чел свои мечты более-менее способен считать реализуемыми или бесплодными. Нереализуемые мечты нормальный чел оставляет для фрустраций. Для реализуемых ищет аргументы и способы в пользу их реализации.
Но мы имеем 73% очень странных людей, у которых не было абсолютно никаких реальных предпосылосчитать, что в доску ватная марионетка Коломойского (все высеры, вся жизнь Моники Зеленски была в открытом доступе и ничего не стоило убедиться, какое это говно), которая всю жизнь занималась ублажением олигархов, станет бороться с коррупцией, олигархатом и за интересы Украины.