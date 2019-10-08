 При получении взятки 99 тысяч от бизнесмена-агрария в Черкасской области задержан начальник территориальной налоговой, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник гарантировал руководителю сельскохозяйственного предприятия предоставить положительное заключение по результатам налоговой проверки. Он также обещал не привлекать агрария к административной ответственности за якобы нецелевое использование земельных участков.

Свои "услуги" налоговик оценил в 99 000 гривен. Правоохранители задержали злоумышленника возле одного из торговых центров Черкасс при получении всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры Черкасского гарнизона".



