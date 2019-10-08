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 МВД станет первым государственным органом, который закупит отечественные самолеты для своих подразделений, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

8 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков подписал Меморандум с ГП "Антонов" о закупке самолетов Ан-178. Подписание документа состоялось во время XVI специализированной выставки "Оружие и безопасность".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД,

В сообщении отмечается: "Сейчас мы подписали предварительные договоренности о поставках для системы МВД АН - 178. Это украинский красавец, который впервые будет поставляться в Украину. Девять самолетов будут работать на нужды ДСНС. Еще четыре использоваться Нацгвардией", - заявил Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что АН-178, из них 9 самолетов планируются для подразделений ГСЧС, которые будут использоваться, в том числе, для пожаротушения. Национальная гвардия получит четыре единицы для перевозки грузов и личного состава.
Плюс самолетов для ГСЧС - это многомодальность, то есть пожарный самолет можно быстро переоборудовать в медико эвакуационный, грузовой или транспортный.

Отдельно планируется установка системы пожаротушения контейнерного типа, которая будет генерировать маленькие водные "бомбы".

Арсен Аваков напомнил, что система МВД уже заказала у предприятия "Антонов" самолеты АН - 142П.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что вопрос дооснащения авиапарка службы остается актуальным.
Новые самолеты дают возможность нам выполнять свои задачи лучше и оперативнее. Кроме того, работать за границей, потому что чрезвычайные ситуации не знают границ ", - отметил Николай Чечеткин.

Министр внутренних дел призвал поддерживать отечественное самолетостроение. Ведь государственные заказы - это новая жизнь для украинских моделей.

"Меморандум о приобретении 13 АН-178 для МВД - это база для движения вперед для этих моделей. Как только Украина покупает для себя, покупают иностранцы", - отметил он.

Президент ГП "Антонов" Александр Донец заявил, что предприятие надеется на дальнейшее двустороннее сотрудничество с МВД.

"МВД сделало важный шаг в государственных заказах. Они впервые заказали украинские самолеты для своих нужд. Мы надеемся, что не остановимся на самолетах АН - 178 и АН - 142П", - отметил глава ГП "Антонов".

МВД станет первым государственным органом, который закупит отечественные самолеты для своих подразделений, - Аваков 01
МВД станет первым государственным органом, который закупит отечественные самолеты для своих подразделений, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/p3152806
 
 
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странно.. куда делись вопли зебилов о авакове и рюкзаках?? свои "новые лица"?))
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рюкзаков создайот мєнтовську ескадрілію?
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вот чувак обустроил себе прачечную все отстирывает вертолеты самолеты скоро ракеты а денежки в кубышку МВД станет первым государственным органом, который закупит отечественные самолеты для своих подразделений, - Аваков - Цензор.НЕТ 5213
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