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 Происшествия, Фоторепортаж
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 17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Несовершеннолетний житель одного из сел Краснопольского района Сумской области во время поиска металла нашел пакет с двумя гранатометами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Сумской области.

"Несовершеннолетний житель одного из сел Краснопольского района во время поисков металла наткнулся в овраге на полиэтиленовый пакет. Его содержание удивило не только самого юношу, но и вызванных полицейских - в пакете находились два боевых гранатомета РПГ-22", - говорится в сообщении.

Парень объяснил правоохранителям: он время от времени занимается поисками металла, а потому обследует территорию вокруг своего села. Поэтому когда в овраге заметил притрушенный листьями полиэтиленовый пакет, сразу проверил его металлоискателем. По сигналу устройства понял, что содержимое пакета металлическое. А разглядев "находку" как следует, попросил мать вызвать полицию.

"Наши работники и сотрудники взрыво-технического отдела выяснили, что в пакете находятся две реактивные противотанковые гранаты, - комментирует Андрей Семенченко, начальник Краснопольского отделения полиции. - По данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). В рамках расследования РПГ направлены на экспертизу. Сейчас мы выясняем источник их происхождения и каким образом они попали на окраину села".

По словам руководителя взрыво-технического подразделения ГУНП в области Олега Евлаша, предварительно гранатометы были вполне боеспособными и представляли немалую угрозу для мирного населения. Ведь мощность взрыва каждого равна взрыва полкилограмма тротила, а осколки имеют убойную силу в радиусе 150 метров.

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17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция 01
17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция 02
17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция 03
17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция 04
17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3152791
 
 
 Топ комментарии
 
Тепловизор, небось, заныкал?)))Матиос, ты где, спасай, будут взрывать Пашинского с Чорновол))
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мальчик грнанатомет в овраге нашел
Ночью к соседу-сепару пришел
Точно прицелился кнопку нажал.
сосед "русзьгий мир" уже ждать перестал.
17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1683
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Тепловизор, небось, заныкал?)))Матиос, ты где, спасай, будут взрывать Пашинского с Чорновол))
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Пашинський поки що під надійним захистом товстих стін та правоохоронних органів.
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мальчик грнанатомет в овраге нашел
Ночью к соседу-сепару пришел
Точно прицелился кнопку нажал.
сосед "русзьгий мир" уже ждать перестал.

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А нахера он ? Он ведь и разорваться может в руках. Кто его проверял ? Да и по кому. Если только врагу в окно.Так свидетели от грохота увидят и сдадут. Глупая идея.
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Йшов за покупками по муніціпальному ринку. в 3 містях чув розмови, " ми думали, що Зєлєнський за нас і УКраїну". А далі.... все рівно адмін Цензора забанить.
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То он не нашёл а отдал два 17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7690молодец ,перспективный парниша ...
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странный парень...с металлоискателем... шастает по оврагам... ?
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Маленький мальчик нашел пулемет -
Больше в деревне никто не живет.
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А пистоль себе оставил, на всякий случай 17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7583
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