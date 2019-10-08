 17-летний парень нашел два гранатомета в овраге на Сумщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Сумской области.

"Несовершеннолетний житель одного из сел Краснопольского района во время поисков металла наткнулся в овраге на полиэтиленовый пакет. Его содержание удивило не только самого юношу, но и вызванных полицейских - в пакете находились два боевых гранатомета РПГ-22", - говорится в сообщении.

Парень объяснил правоохранителям: он время от времени занимается поисками металла, а потому обследует территорию вокруг своего села. Поэтому когда в овраге заметил притрушенный листьями полиэтиленовый пакет, сразу проверил его металлоискателем. По сигналу устройства понял, что содержимое пакета металлическое. А разглядев "находку" как следует, попросил мать вызвать полицию.

"Наши работники и сотрудники взрыво-технического отдела выяснили, что в пакете находятся две реактивные противотанковые гранаты, - комментирует Андрей Семенченко, начальник Краснопольского отделения полиции. - По данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). В рамках расследования РПГ направлены на экспертизу. Сейчас мы выясняем источник их происхождения и каким образом они попали на окраину села".

По словам руководителя взрыво-технического подразделения ГУНП в области Олега Евлаша, предварительно гранатометы были вполне боеспособными и представляли немалую угрозу для мирного населения. Ведь мощность взрыва каждого равна взрыва полкилограмма тротила, а осколки имеют убойную силу в радиусе 150 метров.

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