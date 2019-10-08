 В Запорожье приняли присягу 58 полицейских, которые будут работать в четырех областях. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Присягу приняли 8 октября в Запорожском центре первичной профессиональной подготовки "Академия полиции".

58 правоохранителей будут работать в Запорожской, Закарпатской, Днепропетровской и Кировоградской областях.







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