 В Запорожье приняли присягу 58 полицейских, которые будут работать в четырех областях. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
Присягу приняли 8 октября в Запорожском центре первичной профессиональной подготовки "Академия полиции".
58 правоохранителей будут работать в Запорожской, Закарпатской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
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