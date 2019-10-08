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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Запорожье (1551) Нацполиция (10198) присяга (153)

 В Запорожье приняли присягу 58 полицейских, которые будут работать в четырех областях. ФОТОрепортаж

В Запорожье слушатели центра первичной подготовки "Академия полиции", которые успешно прошли курс, приняли Присягу работника Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

В Запорожье приняли присягу 58 полицейских, которые будут работать в четырех областях 01

Присягу приняли 8 октября в Запорожском центре первичной профессиональной подготовки "Академия полиции".

В Запорожье приняли присягу 58 полицейских, которые будут работать в четырех областях 02

58 правоохранителей будут работать в Запорожской, Закарпатской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В Запорожье приняли присягу 58 полицейских, которые будут работать в четырех областях 03
В Запорожье приняли присягу 58 полицейских, которые будут работать в четырех областях 04
В Запорожье приняли присягу 58 полицейских, которые будут работать в четырех областях 05

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В Запорожье приняли присягу 58 полицейских, которые будут работать в четырех областях 06

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Источник: https://censor.net.ua/p3152769
 
 
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сначала красивые селфачки, "попередження" вместо штрафов, а потом стрельба по детям, избиение прохожих, безосновательные остановки транспортных средств, - тот случай, когда место портит людей
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Чаво,чаво они делать будут ? У Запоріжжі склали присягу 58 поліцейських, які працюватимуть у чотирьох областях - Цензор.НЕТ 7232Работать ? У Запоріжжі склали присягу 58 поліцейських, які працюватимуть у чотирьох областях - Цензор.НЕТ 7232Ну спасибо ,ну блин давно я так не смеялся ... У Запоріжжі склали присягу 58 поліцейських, які працюватимуть у чотирьох областях - Цензор.НЕТ 7232
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