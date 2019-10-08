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 Наемник РФ, пытавшийся совершить теракт в Запорожской области, приговорен к 5 годам заключения, - СБУ. ФОТО

В Запорожье по материалам контрразведки Службы безопасности Украины приговорен житель Донецкой области, который пытался совершить террористический акт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Во время досудебного расследования следователи органов безопасности установили, что уроженец РФ был завербован представителями так называемого "МГБ "ДНР". Он прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задание на совершение теракта. Для его выполнения наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти полтора килограмма пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

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"Контрразведчики СБУ задержали "подрывника" недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв. Злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Октябрьский районный суд Запорожья назначил "взрывнику" наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет", - добавили в ведомстве.

Наемник РФ, пытавшийся совершить теракт в Запорожской области, приговорен к 5 годам заключения, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3152746
 
   
 Топ комментарии
 
А Сенцов, за якобы "подготовку" получил 20 лет в мордоре.
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бред за тракт 5 лет, дырявое правосудие
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это если бы он у себя на родине украл рогалик в булочной ...
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А Сенцов, за якобы "подготовку" получил 20 лет в мордоре.
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Потому что в мордоре суды рехвормировал пукин, а у нас - уважаемый Пётр Алексеевич.
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Ну вот, Верховный Суд, а террориста судил Октябрьский районный суд Запорожья. Да и суды можно реформировать сколько угодно, как реформировать судей? Судей у нас "реформирует" Портнов...
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Знающие люди рассказывают, что судью Чауса с 3-х литровыми банками мириканских денег вывозил из Украины и прятал в Молдове именно уважаемый Пётр Алексеевич.
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"Знающие люди" рассказывают, что Яценюк в Чечне воевал, а Зеленский - наркоман...
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Судя по количеству уголовных производств, связанных с фамилией уважаемого Петра Алексеевича и фамилиями его окружения, мои знающие люди - правоохранительная и судебная системы Украины, а ваши знающие люди - совершенно не знающие люди.
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Это говорит лишь о том, что новая власть расправляется со старой, а правоохранительная и судебная системы Украины, не профессионалы, а холуи - "чего изволите, барин"...
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бред за тракт 5 лет, дырявое правосудие
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вы че гоните к 5 годам??? за терроризм надо даже не на пожизненное садить, а нужно казнить к чертовой матери!
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Потому что доказательств как обычно мало придумали.
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Это он 5 отсидит и выйдет опять теракты делать???
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Он не отсидит 5. Года 3, потом выйдет. Плюс ему еще зачтут срок пребывания в сизо, так что он и через год выйти может.
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насипали б йому в кармани кіл 5 рису, -- кража з особливим цинізмом і строк набагато більший.
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Після закону про стпрощену процедуру в'їзду з окупованого Донбасу , для сбу буде богато роботи , сепари пачками підуть провокації влаштовувати.
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как было приятно читать когда какому то судье из Харькова отрезали голову.
Сколько же тогда было благодарных коментов и просьб не останавливаться в хорошем начинании...
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И самое полезное - тот судья больше не выносит и не будет выносить несправедливых решений от "имени Украины".
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Сколько там Сенцову ***** дало якобы за то же самое??? У нас разные законы??? Да, и сколько дали торнадовцам непонятно за что?
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А почему не 24 как Сенцову????
Дебилы, б.лять!
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