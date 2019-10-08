 Наемник РФ, пытавшийся совершить теракт в Запорожской области, приговорен к 5 годам заключения, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Во время досудебного расследования следователи органов безопасности установили, что уроженец РФ был завербован представителями так называемого "МГБ "ДНР". Он прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задание на совершение теракта. Для его выполнения наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти полтора килограмма пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

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"Контрразведчики СБУ задержали "подрывника" недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв. Злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Октябрьский районный суд Запорожья назначил "взрывнику" наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет", - добавили в ведомстве.