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 Общество, Фоторепортаж
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 Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы. ФОТОрепортаж

Благодаря помощи неравнодушных граждан, в том числе читателей Цензор.НЕТ, удалось собрать деньги для приобретения в Киевский военный госпиталь двух мониторов главных показателей жизнедеятельности для крайне тяжелых бойцов и двух негатоскопов.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях я оплатила монитор для реанимации, сегодня оплатила ещё один, сумма - 82 800 грн, также два негатоскопа 14 500 грн, продукты (12 тыс.), на лекарство воину (4 тыс.) и отправили посылку на передовую. Расходов много, война продолжается, помогайте, кто чем может. Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии (не на складе), по вопросам пишите в личку, я прошу писать по существу. Карты для помощи поменялись: 4627 0551 5008 4795 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицкая Наталья", - написала она, опубликовав фото покупок, выписок и чеков.

Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 01Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 02
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 03
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 04

Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 05
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 06
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 07
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 08

Юсупова также сообщила о том, что в Киевский госпиталь скорыми привезли двух ампутантов, без руки и стопы, и в пятницу привезли воина с тяжёлым ранением ноги. Также, по ее словам, в госпитале проходят лечение много других воинов с различными ранениями и травмами, есть несколько человек с онко заболеваниями.

"Близится День защитника Украины. Коридоры госпиталя пустые, найдите пару минут поздравить и проведать наших воинов! Потребности у нас все те же, соки, вода, йогурты, кофе, чай, колбасные и сырные изделия, конфеты и печенье. Из одежды, это куртки, спортивные костюмы, футболки, ещё шампуни и пеленки под раны. Из лекарств дексалгин и кетанов в ампулах", - добавила волонтер.

Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы 09

Источник: https://censor.net.ua/p3152743
 
   
 Топ комментарии
 
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы.

Благодаря помощи граждан.. Шёл шестой год войны...
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Питав у Зефанів чому війна ще не закінчилась. Кому вона вигідна, Пороха ж вже нема. Кажуть - путіну. А до виборів вигідна була Порошенко. Так а чого Вовка не закінчить війну, як обіцяв до виборів? Відповідь: він такого не обіцяв. І все залежить від хуйла, а не від вовіка Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы - Цензор.НЕТ 6906
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Будни нынешней власти - денег для украинских больниц нет, зато они есть для строительства мостов сепаратистам.
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Питав у Зефанів чому війна ще не закінчилась. Кому вона вигідна, Пороха ж вже нема. Кажуть - путіну. А до виборів вигідна була Порошенко. Так а чого Вовка не закінчить війну, як обіцяв до виборів? Відповідь: він такого не обіцяв. І все залежить від *****, а не від вовіка Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы - Цензор.НЕТ 6906
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Ти з будки впав? Пєтя,нвіть і забув,шо таке нормандский формат
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ЕЩЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ КУДА ДЕВАЮТСЯ БАБКИ КОТОРЫЕ КРАЛ ПАРАШЕНКА? И ПОЧЕМУ ЕГО ЕЩЕ НЕ ПОСАДИЛИ?СНАЧАЛО ОРАЛИ ЧТО У ЗЕЛИ РАДА НЕ ЕГО, ПОТОМ ЧТО ПРОКУРОР НЕ ЕГО, А ТЕПЕРЬ ЧТО? КАКОЙ ТО ЛЮТЫЙ ЗАШКВАР! ПОХОДУ РЕАЛЬНО СПЕЦ. ОПЕРАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОТРОХА БЫЛА В НАДЕЖДЕ ЧТО С ДРУГИМ ДОГОВОРЯТСЯ, А ТЕПЕРЬ НАЧАЛИ И ЗЕЛЮ ТОПИТЬ
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АХХАХАХХХАХАХ, **** НУ ЗВЕРИНЕЦ РЕАЛЬНО! НУЖНЫ ЛИ НАМ ТАКИЕ "НАШИ ЛЮДИ"?
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Парадокс! ..Уже говорят что всё сделали! И опять......Грабят сцуки?!
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Будни нынешней власти - денег для украинских больниц нет, зато они есть для строительства мостов сепаратистам.
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которые опять ремотне и смета завышена процентов на 50% ???
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Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы.

Благодаря помощи граждан.. Шёл шестой год войны...
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Але в той же час , зелена влада , знайшла гроші на покупку 16 літаків для Авакова . Питання -що важливіше , і нафіга йому літаки ? П'ятдесят гвинтокрилів мало ? Завтра яхти купляти будуть ?
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СПАСИБО ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ.
А вот ЗЕ 6 млн потратил на президентский оркестр
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130 миллионов на институт " Беспамятства" и ложной истории.
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п'ять років "війни" і барижна влада не спромоглася між дерибаном бюджету купити копієчне обладнання для тих хто її захищав.
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Ни один волонтер еще не опубликовал баноквскую выписку поступлений и расходов на мкарточку. НИ ОДИН!!! Расходы показывают, а разницу между поступлениями и расходами - ни-ни.
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