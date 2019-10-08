 Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь куплены мониторы главных показателей жизнедеятельности и негатоскопы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях я оплатила монитор для реанимации, сегодня оплатила ещё один, сумма - 82 800 грн, также два негатоскопа 14 500 грн, продукты (12 тыс.), на лекарство воину (4 тыс.) и отправили посылку на передовую. Расходов много, война продолжается, помогайте, кто чем может. Напоминаю, что мы находимся в отделении травматологии (не на складе), по вопросам пишите в личку, я прошу писать по существу. Карты для помощи поменялись: 4627 0551 5008 4795 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицкая Наталья", - написала она, опубликовав фото покупок, выписок и чеков.















Юсупова также сообщила о том, что в Киевский госпиталь скорыми привезли двух ампутантов, без руки и стопы, и в пятницу привезли воина с тяжёлым ранением ноги. Также, по ее словам, в госпитале проходят лечение много других воинов с различными ранениями и травмами, есть несколько человек с онко заболеваниями.

"Близится День защитника Украины. Коридоры госпиталя пустые, найдите пару минут поздравить и проведать наших воинов! Потребности у нас все те же, соки, вода, йогурты, кофе, чай, колбасные и сырные изделия, конфеты и печенье. Из одежды, это куртки, спортивные костюмы, футболки, ещё шампуни и пеленки под раны. Из лекарств дексалгин и кетанов в ампулах", - добавила волонтер.