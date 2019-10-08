 Экс-руководство ГФС "оккупировало" государственную базу отдыха под Киевом. Нефьодов намерен вернуть имущество. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сюжете телепрограммы "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе в постоянное пользование 15 гектаров земли, которая сейчас стоит почти 300 млн грн. На нем таможенникам разрешили построить базу отдыха - реабилитационный центр "Конча-Заспа". которая должна была принимать на отдых, реабилитацию и профилактику всех сотрудников ведомства.





За год на огражденной территории возвели 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанцию и скважину. Общая стоимость работ - более 19 млн.грн. Но оказалось, что деньги тратились совсем не для реабилитации обычных работников.

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Например, двухэтажный дом из темного дерева со стеклянной террасой и отдельным паркингом за 4380 гривен в месяц, по документам, арендует бывший главный инспектор Киевской региональной таможни Олег Суршко. Договор аренды подписан до 2033 года.





Похожий двухэтажный коттедж из темного дерева и паркингом по документам арендует тоже до 2033 года и тоже за скромные 4 360 гривен в месяц Геннадий Романенко, работавший до 2014-го года начальником Киевской региональной таможни и успевший побыть советником экс-председателя ГФС Романа Насирова, который, к слову, также не остался не у дел.

В 2016-м он арендовал до 2033 года за 6 770 грн в месяц пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж на 177 квадратных метров с мебелью, сантехникой и даже постелью и посудой.

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Еще один экс-чиновник на длительной реабилитации - Игорь Калетник, глава таможни при Януковиче и не менее одиозный вице-спикер Верховной Рады, которому инкриминировали протягивание законов 16 января.

Договор аренды между Профсоюзом таможенников и Калетником подписан 15 февраля 2011 года года. Буквально сразу же стороны согласовали еще один важный документ. Заявлением на реконструкцию и ремонт арендованного дома Калетник попросил буквально перестроить дом. Капитальный ремонт ему согласовали. Инвестирование в арендованное у государства имущество - классическая схема вывода недвижимости в частную собственность, которую ранее уже использовал, например, бывший первый заместитель генпрокурора Виктора Пшонки, а ныне нардеп Ренат Кузьмин на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

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"Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость назад в профсоюз и продать на аукционе. И такого у нас еще много - куча активов ГФС имеет странный юридический статус", - написал в фейсбуке глава таможенной службы Максим Нефьодов, комментируя сюжет.