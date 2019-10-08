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 В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко. ФОТО

Вблизи Николаева в трагическом ДТП погибли заместитель начальника ГУНП - начальник криминальной полиции полковник полиции Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника УПН ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

"Утром 8 октября на автодороге "Херсон - Николаев" вблизи с. Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей ТОYОТА и Lexus.

В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко 01
Фото: Аброськин/Facebook

В результате ДТП в автомобиле ТОYОТА погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении г. Николаев. С места происшествия водитель Lexus был госпитализирован", - сказано в сообщении.

В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко 02
Владимир Илличко

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц". Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко 03
Сергей Сидоренко

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших полицейских, всем, кто любил и уважал их. У Владимира Илличко остались жена и 13-летний сын. Скорбим вместе с вами. Склоняем головы перед их светлой памятью", - говорится в сообщении полиции.

В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко 04
В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко 05
В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко 06
В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко 07
В ДТП под Николаевом погибли замначальника Нацполиции области Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Илличко 08
Фото: Новости N

Источник: https://censor.net.ua/p3152675
 
 
 Топ комментарии
 
Надеюсь лиди не пострадали?
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Для меня каждый солдат ВСУ как офицера имеет уважение и почтение а каждый погибший в АТО-ООС болит в душе и скорблю. А аваковская псарня -это мусор и мразь. Туда им дорога..
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Так і напишуть - при виконанні службових обов"язків.
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Мабуть босів наркомафії переслідували.
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с разрешенной скоростью за городом - 80 км/ч....
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Ок, придумай теперь теорию заговора о том что кто-то намеренно в кого-то вьехал на дороге, а по другому аварии не случаются. Точнее даже не так, такие люди не могут погибнуть в аварии - это не возможно, от слова совсем У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко - Цензор.НЕТ 9509
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Безусловно, -такие люди, как правило ПДД не соблюдают, а чуть шо -палят из глоков налево и направо...
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погоны как у прапорщика и у старшего прапорщика. Звездочки в смысле.. или подобие звездочек - не понятно. Снежинки на погонах.
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це нова форма укр. поліції, невже лахту так погано готують?) зірки давно скасовані.
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да что нам делать больше нечего чем погоны ваши изучать. просто спросил, так как не знал.
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У Пригожина вже нестача кваліфікованих кадрів.) мабуть санкції працюють.
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ага, поднажмите еще санкциями. А то уже забываем про них пока не напомнят вдруг У ДТП під Миколаєвом загинули заступник начальника Нацполіції області Сидоренко і в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності Іллічко - Цензор.НЕТ 6900
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Снежинки все шестиконечные. Восьмиконечные это азимуты как на компасе.
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Для меня каждый солдат ВСУ как офицера имеет уважение и почтение а каждый погибший в АТО-ООС болит в душе и скорблю. А аваковская псарня -это мусор и мразь. Туда им дорога..
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А говорят что наша полиция мало получает. Откуда такие тачки у честных мусоров?
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Боротьба за наркомафією інколи - дуже прибутковий бізнес.
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У нашей полиции хороший нюх на наркотики. Но за рулем - это уже перебор.
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Не дивно, або бухі або нанюхані...мусора головні порушникі..
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Погибших конечно жаль, но у меня вопрос откуда у полицейских с зарплатой в 10-15т грн -ТОYОТА?
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Там же написано - боротьба з наркозлочинністю.
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из двух япошек только лексус как танк а как же ланд крузер..
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Так і напишуть - при виконанні службових обов"язків.
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Pемни безопасности не нужны полицейским ???
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Они считают себя богами, поэтому не нужны.
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Теперь на фото "Pемни безопасности" есть.
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При порохе менты друг друга валили насмерть при задержании бандитов.
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Валили - это хорошо.
Только не при задержании, а при разборках кому грабить граждан.
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да ребята. Плохи у вас дела с таким отношением к полицейским.. каждый второй коммент это даже не знаю как обьяснить.. вам не в государстве жить надо, а на хуторе близ диканьки.
С таким отношением к полиции.. это деградация полная. Уж извините. Мое мнение.
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У вас на них молятся? И в царя веруют?
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не молятся, но такого отношения, да еще и к погибшим - это дебилизм, это ненормально для человека и гражданина своей страны.

жаль что вы это не понимаете..
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Та всем насрать, как и у вас, не фантазируй.
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На тибя, крутого пацана из сраной подворотни, всем насрать.
Менты ларьки бомбить мешают?
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тИбя? Тупой грамотей, каким боком ОБНОН к ларькам?
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В каждом городе наркоторговлю возглавляет или крышует ОБНОН.
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ми дуже сподівались на рехворму полюції, та воно, шо не роби, - опять автомат калашнікова получайєця
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Деградація поліції під керівництвом сабакова..громадян тут не мішай..
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rfrj как они работают так к ним и относятся
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Ясно як Божий день. Обоє перли по 120 та обоє розмовляли по телефону, також були не пристібнуті пасками. А Фортуна бац і задом повернулася.
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Шевченково, неприятное место, там постоянно аварии. Эту дорогу давно нужно было сделать четырех полосной и поставить там камеры контроля скорости.
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На том участке дороги - дороги нет, сплошные ямы или канавы в перемешку с нормальной дорогой. Стоят знаки ограничивающие скорость. Но мусорне насрать.
Посмотрите, как часто «правоохранители» становятся участниками серьезных ДТП. Небожители ***. Забывают что законы физики для всех одинаковы.
Теперь водителя Лексуса сажать будут
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Интересно, а по какому такому служебному делу в одной машине ехали начальник криминальной полиции и главный в области по борьбе с наркотой??? Причем Шевченково - это практически граница Николаевской и Херсонской областей.
Вот что они там делали вдвоем?
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Плантации конопли проверяли, бо это не просто мусора, а мусора-аграрии.
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Аварий хороших не бывает, но это таки хорошая.
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