 Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яре. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Раввины прочитали молитву за жертв трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.
прямий ефір, ліве і наживо - то не його
Свои додавили, да Вованчик?
В Бабьем Яру расстреливали не только евреев,но только представители Совета Федерации еврейских общин смогли взять за ухо этого еврейского мальчика и притащить в Бабий Яр,что бы он там со скорбным ****** постоял полчаса.Нюхнуть наверное не дали,а то увидя такую массу людей,он мог бы затянуть:"каждый вечер ,вечер наступает вдруг.."
Але і Пєця теж не кращій. Українців знову пошили в дурні.
Однако