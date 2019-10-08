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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бабий Яр (86) Зеленский (3166) память (948)

 Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яре. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яре в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Раввины прочитали молитву за жертв трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нам нужно сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем, - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру

Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яре 01

Источник: https://censor.net.ua/p3152673
 
 
 Топ комментарии
 
после феерического зашквара с игнором преЗЕм акции памяти, зелепут будет каждую неделю скорбную рожу корчить..Идиот-с
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Зеля а где твоя Буденовка на голове.... Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 5503
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"Получитє дубль два!"(с) Багаторічна робота актором навчила, що хороший кадр не обов'язково робити з першого дубля. ***. ***.
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Вот это другое дело! ФЕО российская контора, тут необходимо и обязательно!
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Это не тот случай, когда поздно лучше чем никогда
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Не завжди відпускає - дії речовин мають нестабільний характер.
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якось не вдається йому нічо з першого дубля: то до меморіалу прийшов проти ночі, а це переприйшов вдруге і з авторитетами...з брифінгом формули шайтанмаєра вообще всьо на хіхах і хахах, потім на другий день довелось роліком дублірувати...
прямий ефір, ліве і наживо - то не його
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Тепер Вовочку туди кожен день водитимуть як школяра-двійочника?
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Кому этот цирк нада? Зеля зашкварился и продолжает шкварится по нарастающей - чегото хорошего и искреннего от него ждать бессмысленно.
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Кожен день та на колінах ЗЕлені повинні просити вибачення перед багатостраждальним єврейським народом!
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Лучше поздно, чем таки ни когда. Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 7207
Свои додавили, да Вованчик? Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 7410
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после феерического зашквара с игнором преЗЕм акции памяти, зелепут будет каждую неделю скорбную рожу корчить..Идиот-с
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Поздно. Хватит выкручиваться и врать, первая реакция самая показательная и Зеля проявил себя во всей красе. Хорошее дело не щитается хорошим если сделано из под пинка.
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вова,вова...ця х..ня тобі не допоможе! бо і до ростова не встигнеш, і ізраїльский паспорт може не знадобитися...тож все в твлїх руках
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Трагедию своих соотечественников, тем более занимая такую должность, искренне, по нормальному почтить не спромогся, а после начал врать и выкручиваться. Аморал и полный отморозок
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тому що не встиг пейси відростити, тому без капелюха)
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Могли б йому найти капелюха с пейсами.Було б бажання.)
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Еврейский цирк....Интересно, кому это было нужно - еврейским общинам или Чуваку ?
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Поклонникам чувака, они думают что всё в этой жизни можно отыграть взад.
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а загиблих українців ця шмаркля вирішила не вшановувати?
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Тут кожного дня похорон,своїх ховають,а воно з похмурою пикою стоїть жертв сторічної давнини оплакує..ППЦ "рассмєши смєшного"!
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То ще й з оунівцями вшануй їх теж там розстріляно немало Олена Теліга теж,а то виходить жиди самі потерпілі.
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Давайте порохоботы больше про жыдов. Там и уши торчат, там харя еврея Джюса мерещится, тут пархатые презика заангажировали. Проиграете ж...
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значит про Вальцмана можно брехать а Вовка неприкосновенный ?
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Этот из секты 73-процентных свидетелей зеленой шмаркли.У них бубочка по умолчанию святой. Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 4087
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Мог бы и ролик записать и прохрипеть о том как он сожалеет.)
В Бабьем Яру расстреливали не только евреев,но только представители Совета Федерации еврейских общин смогли взять за ухо этого еврейского мальчика и притащить в Бабий Яр,что бы он там со скорбным ****** постоял полчаса.Нюхнуть наверное не дали,а то увидя такую массу людей,он мог бы затянуть:"каждый вечер ,вечер наступает вдруг.." Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 5222
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Я в шоке, порошенко начал использовать шестёрок для разжигания антисемитизма....мозги есть? Это давно не работает.
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Уважаемый Гей Катул, тут зеленую шмарклю обсуждают, Порох давно ужу не президент.
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опять пороха за уши притянули))) вы бараны плосколобые научитесь жить без порошенко)))
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Теперь понятно куда он рванет из Украины.
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мнения разделились . да и он сам еще не определился . в Израиле свои по вере а в Ростове свои по духу Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 7699
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шо то Вовка не по форме одет . явно чего то не хватает
Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 3491
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Він туди необрізаним йти не хотів, а тепер мабуть всЁ, свєршилось.
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События в бабьем яру как самый яркий пример отступления войск и результат перемирия с врагом.
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Кстати, еврейки хасидские иногда такие красивые в Умани встречаются, что я....
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Он и в третий раз ходил за ёлкой, и добыл её… Но это было уже весной, и он отнес ёлку обратно.

Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 3580
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Правильно Юля казала перед першим туром, що Вовік - це велика біда для країни буде.
Але і Пєця теж не кращій. Українців знову пошили в дурні.
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А от заЙулка отримала трохи не теє що хотіла. Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 4927 А йулеБОТи так сраку рвали, що за клована вона буде премьєром.
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ох трудная работа у Зеботофермы, даже если пишут про тимошенко и Зеленского, то обязательно надо упрекнуть Порошенко
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Евреи живут на этой земле не одну сотню лет, они тоже имеют на её право. Украинцы не ведут род от питекантропов....Позорнее антисемитизма приём выдумать сложно. Какой дурень у соевого советует?
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А расстреляных жыдами в 1937-1938 году украинцев в Бабином Яру "они" решили не вспоминать .
Однако
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Евреи свою цену тоже заплатили, как и мы. Давайте уважать друг друга.
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ты евреев с нами не путай, они 60 лет воюют за свою землю и ни один израилетянин не сказал что он устал от войны и давайте мирится с палестиной
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А ізраїльтяни араби, чи палестинці за чию землю воюють?
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Да ,согласен. Взаимоуважение - достойное условие для сосуществования народов. Но Вы это скажите Коломойскому, Фуксу, Боголюбову, Кернесу, Пинчуку, Фирташу, Рабиновичу, Суркису, Мендель, Дубинскому и пр. и пр.,,хозяевам жизни,,
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Интересно, ЗЕ долго тренировался, чтобы такую скорбную рожу скорчить?
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это фотошоп. Там еще рояль был, но его закрасили.
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Мне, кстати эти пейсатые религиозники не нравятся, так они и в Израиле большинству не нравятся....
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Ни один герой Израиля пейсов не носил, атеисты в основном и только респект им.
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может быть хоть эти мудрые дядьки зеле в его бошку что то вложат
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Порошенко тоже хотел из украинцев сделать религиотов, хрен там. Прихожане-захожане в церкви мизерная.
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Как говорили вчера повстанцы за сою, хитрые ужи жида торчали, вот и притянули.
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Молодец, Зеля! Учись на мелких ошибках, а не крупных.
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Бєня заставив вибачитись.Він такий,строгий,може й ремня дать.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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