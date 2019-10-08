 Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яре. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Раввины прочитали молитву за жертв трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.

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