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 Общество, Фоторепортаж
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 Разведение сил возможно только после 7 дней "тишины", - министр обороны Загороднюк. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, министр обороны Украины Андрей Загороднюк посетил пгт Станица Луганская, где в рамках достигнутых договоренностей произошло разведение сил и средств и сейчас идет процесс демонтажа инженерных сооружений .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министра обороны сопровождали начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, заместитель руководителя Нацполиции Украины Вадим Троян, председатель Луганской и Донецкой областных администраций, а также представители украинской стороны СЦКК.

Участники рабочей группы осмотрели ход строительства моста вблизи Станицы Луганской, проинспектировали ход работ по демонтажу инженерных сооружений и пообщались с военными и представителями СМИ.

Разведение сил возможно только после 7 дней тишины, - министр обороны Загороднюк 01

Отвечая на вопрос журналистов относительно запланированного разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого министр обороны Украины в очередной раз подчеркнул, что указанный процесс сможет начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток. Министр также отметил, что после завершения процесса разведения, задачи по контролю за демилитаризованной зоной будут возлагаться на работников Национальной полиции Украины. Как подчеркнул Загороднюк, украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 27 раз обстрелял позиции ВСУ, в том числе дважды ударил по Золотому - одному из участков разведения сил. Потерь нет, - ОС

Разведение сил возможно только после 7 дней тишины, - министр обороны Загороднюк 02

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации, - отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году".

Разведение сил возможно только после 7 дней тишины, - министр обороны Загороднюк 03

В свою очередь, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак конкретизировал, что разведение войск должно произойти зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

Разведение сил возможно только после 7 дней тишины, - министр обороны Загороднюк 04

"Новые позиции украинских военнослужащих будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе, - сообщил генерал-лейтенант Руслан Хомчак. - Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию".

Разведение сил возможно только после 7 дней тишины, - министр обороны Загороднюк 05
Разведение сил возможно только после 7 дней тишины, - министр обороны Загороднюк 06
Разведение сил возможно только после 7 дней тишины, - министр обороны Загороднюк 07
Разведение сил возможно только после 7 дней тишины, - министр обороны Загороднюк 08
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3152628
 
 
 Топ комментарии
 
7 дней???
Прааастите, но вы еб...нулись?
7 дней потерпеть, чтобы потом количество мирных и ВСУшников погибших при атаке на сотни??
Давайте пол часа без обстрелов и сдаем всю Украину... Хули то мелочиться??
В МО реально набирают альтернативно одаренных.
Пусть министры и Зе команда своих выродков в серую кинут и потом разводят стороны....
Типа, как подстаховка...
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и куда ВСУ вернётся в случае нарушения договорённостей если инженерные сооружения демонтированы
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в том то и прикол)))
Старые демонтировать, новых нет....
И давай, воюй....

А потом вылезет кто-то из МО или Зеля лично и голосом опущенного проблеет: " Ну ми жы не знале. Ми веть паверили на слово... Ну прастити нас, родственники погибших, ми не хатели...."
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Подступные жители Золотого шумят, зеленую тишину нарушают...
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"Разведение войск должно произойти зеркально" - значит не произойдёт.
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Если не произойдёт, то хрен им, а на всякие формулы Штайнмайера. У Украины вполне законное основание будет.
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Та ******** вже давно розвели Разведение сил возможно только после 7 дней "тишины", - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 2649
Тільки кловунофіли цього визнати не хочуть, "стісняются"
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и куда ВСУ вернётся в случае нарушения договорённостей если инженерные сооружения демонтированы
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в том то и прикол)))
Старые демонтировать, новых нет....
И давай, воюй....

А потом вылезет кто-то из МО или Зеля лично и голосом опущенного проблеет: " Ну ми жы не знале. Ми веть паверили на слово... Ну прастити нас, родственники погибших, ми не хатели...."
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В томто и прикол чтобы слить армию ета зелёная мрвзь делает ето сознательно
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В Україні є два ворога,котрі бажають українцям зла.Перші окуповують частину нашої землі і знищують все україньске,другі бажають продати українську землю,зробити дефолт та нажитися.Вихід тільки один,знищення ворога.
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7 дней???
Прааастите, но вы **...нулись?
7 дней потерпеть, чтобы потом количество мирных и ВСУшников погибших при атаке на сотни??
Давайте пол часа без обстрелов и сдаем всю Украину... **** то мелочиться??
В МО реально набирают альтернативно одаренных.
Пусть министры и Зе команда своих выродков в серую кинут и потом разводят стороны....
Типа, как подстаховка...
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Шо воно за министр сырливое как и зелёная сопля
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всё настолько хреново, что даже коты ходят к биндеравцам...
Розведення сил можливе лише після 7 днів "тиші", - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 2378
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А вместо разведенных, надо золотую ваЗЕлиновую Лену в Золотое переместить и ваЗЕлина с дробовиком сторожем поставить.
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какое нах разведение!?
какие бледь 7 дней тишины?!
какой демонтаж НАШИХ позиций!?
почему до сих пор открыты дороги и мосты ИЗ оккупированных территорий?!

почему по лднровским тряпкм на столбах круглосуточно не работает пулеметчик?!
ЗЭ и МО совсем *********...
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сейчас Зеля издаст указ что достаточно и 3х часов
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Ще придумайте як в теплоенерго, коли середня температура за 7 днів ....
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почему 7?Не 6 лине 40? Идея КВНовская, экспромт...
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В свете того,как Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе , всё это туфта, сдача позиций.
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ілі , єслі путін скаже сємь раз-"тішіна".
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