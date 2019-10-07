 Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк. ФОТО

В сообщении пресс-службы Минобороны отмечается, что в составе рабочей группы, в которую также вовлечены заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, чиновники посетили город Золотое Луганской области, где в рамках достигнутых в предыдущие годы в Минске договоренностей запланирован процесс разведения войск, информирует Цензор.НЕТ.
Глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи в указанном населенном пункте.
Во время общения, в частности, речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинского и другого обеспечение жителей Золотого. Андрей Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил и Национальной полиции и в дальнейшем активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан.
"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть", - отметил министр обороны.
По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур. Задачей Центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан и обеспечения их безопасности.
Андрей Загороднюк заверил, что совместными усилиями армейцев и власти будет обеспечен надлежащий уровень безопасности людей.
Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
Источник: https://censor.net.ua/n3152508
Т.е. Министр обороны предал народ, которому присягал. Хотя...
А Загороднюк-то реально не присягал. Он нам ничего не должен.
Будет замес будь здоров..
Можно даже ставки поставить.
Моника Вафлински не просидит и до нового года..
Снесут чепуху..
І їм начхати на своє життя і безпеку ?
Может надо еще со свистульками, флажками и шариками собраться? Государственную измену свистульками и шариками обычно останавливают.
По многочисленным просьбам трудящихся подняты цены на ковры, водку, колбасу...
- Новогоднее советское поздравление
По многочисленным просьбам трудящихся (по многочисленным просьбам ветеранов, жителей, товарищей и так далее) - фраза-заклинание совковой эпохи, призванная отводить от чиновников все возможные в подлунном мире беды и напасти, связанные с объяснением населению причины принятия очередной лютой в качестве генеральной линии партии.
При нем же, пока тот не *********, большинство мерзостей совершалось именно с этой формулировкой, с тем, видимо, расчетом, что у посыпанного сахаром говна вкусовые качества повышаются до высот воистину недосягаемых. Поэтому данной фразой в СССР могли оправдываться любые действия, даже содержащие в себя зачастую абсолютно взаимоисключающие параграфы, как то: возведение новых поселений и затопление их под водохранилища, открытие новых заводов и последующее их расформирование, повышение цен на соль/сахар/все, запрещение книг и фильмов, диктатура пролетариата (на заре туманной юности) и все прочее. Суды над вредителями, шпионами и буржуями, влекущие за собой ссылки в *****, расстрелы, лагеря и прочие приятные мелочи, проводились уже просто таки по требованию этого самого трудового народа.
Наряду с «многочисленными просьбами трудящихся», со страниц газет и из зомбоящика периодически просили о чем-нибудь ветераны, матери-героини, простые солдаты, стахановцы и иные представители народа. Наравне с «просьбами» была весьма популярна фраза «Для дальнейшего улучшения жизни…», означавшая, что нижеследующим указом гайки закрутят по самое не балуйся, а в магазинах не останется даже прилавков. Короче говоря, Orwell approves.
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Вроде бы была инфа, что жители против, а здесь в новости - «в целом поддерживают концепцию разведения сил».......
https://www.zhitomir.info/news_187398.html
Голова Житомирської облради скликає позачергову сесію задля двох питань: продаж землі та «формула Штайнмаєра»
Завтра.
вопрос: эта статья это реклама корпораций "Богдан"...
ЗЫ.. я лично, ездил на медичке.. очень даже ничего..