EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  1212  45
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5998) Донбасс (19559) Загороднюк (41) Золотое (23)

 Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк. ФОТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак совершили рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

В сообщении пресс-службы Минобороны отмечается, что в составе рабочей группы, в которую также вовлечены заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, чиновники посетили город Золотое Луганской области, где в рамках достигнутых в предыдущие годы в Минске договоренностей запланирован процесс разведения войск, информирует Цензор.НЕТ.

Глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи в указанном населенном пункте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Когда подписываются документы, оторванные от блока безопасности, это создает риски для мирного населения и ВСУ, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Во время общения, в частности, речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинского и другого обеспечение жителей Золотого. Андрей Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил и Национальной полиции и в дальнейшем активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан.

"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть", - отметил министр обороны.

По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур. Задачей Центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан и обеспечения их безопасности.

Также смотрите: "Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО

Андрей Загороднюк заверил, что совместными усилиями армейцев и власти будет обеспечен надлежащий уровень безопасности людей.

Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 01
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 02
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 03
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 04
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 06
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 07
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 08
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 09
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 10

Также читайте: Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер

Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 11
Фото: mil.gov.ua

Читайте также: Наемники РФ 20 минут били по Золотому - один из участков разведения сил. С начала суток - 7 вражеских обстрелов, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3152589
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а вот и ответ расеи:
Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
Источник: https://censor.net.ua/n3152508
 показать весь комментарий
 
 
и особенно о их планах. Кто нибудь знает, а что у них за планы...
 показать весь комментарий
 
 
"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО
 показать весь комментарий
 
 
За якісь півроку зелена влада заявить що населення Хмельницького підтримує відвід ВСУ під Львів.
 показать весь комментарий
 
 
Тоді нехай ті, хто схвалює таке розведення військ залишить там своїх дтей
 показать весь комментарий
 
 
согласен, льошика минометчика туда
 показать весь комментарий
 
А може ти туда разом зі своїми зеватніками?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Может ты со своими пэрыгами за годыны войну, ой, пардон АТО, ой, звыняюсь, ООС закончишь, не?
 показать весь комментарий
 
Під керівництвом малоросів служити не збираюсь. Іди служи ти тепер малоросня зелєпупська.
 показать весь комментарий
 
 
"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО

Т.е. Министр обороны предал народ, которому присягал. Хотя...
А Загороднюк-то реально не присягал. Он нам ничего не должен.
 показать весь комментарий
 
 
Вы определитесь вранье уже достало опять турбо режим всем дудеть в одну дудку так хоть скоморохов шапочки оденьте чтоб мы понимали что так Вы шутите


 показать весь комментарий
 
 
Сепары Зе сливают Украину..
Будет замес будь здоров..
Можно даже ставки поставить.

Моника Вафлински не просидит и до нового года..
Снесут чепуху..
 показать весь комментарий
 
 
а как же от простых о танках. Как вы врать то наловчились, хотя в целом это не есть одобрением, а так фиксация факта, что кто то согласился, но не все.
 показать весь комментарий
 
 
Хомчак ето тот который бросил в окружении 2000 своих бойцов на уничтожение врагу, а сам навкарачках убежал через кукурузное поле? Тогда Золотому тоже нечего переживать. Они под надежным прикрытием Хомчака Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4962
 показать весь комментарий
 
 
Тобто, зе-влада хоче нам втокмачити, що жителі Золотого - ідіоти ?
І їм начхати на своє життя і безпеку ?
 показать весь комментарий
 
 
А шо там штабы сопротивления капитуляции?

Может надо еще со свистульками, флажками и шариками собраться? Государственную измену свистульками и шариками обычно останавливают.
 показать весь комментарий
 
Эй четвертая власть , а вы чего молчите ничего не говорите, хоть чего то промычите. А то я этим козлам не верю.!
 показать весь комментарий
 
 
Хомчак как никто знает как договариваться с врагом. Спросите у него как он договорил зеленый коридор под Илловайском и куда подевались его 2000 подчиненных бойцов
 показать весь комментарий
 
 
Мій комент трохи нижче - про "многочисленньіе просьбьі трудящихся".

По многочисленным просьбам трудящихся подняты цены на ковры, водку, колбасу...
- Новогоднее советское поздравление
 показать весь комментарий
 
 
ПаРаша сообщила, что она не сторона конфликта и никаких отведений не обещает. После этого все разговоры о перемирии как минимум бессмысленны.
 показать весь комментарий
 
 
Відкриваємо лурк:

По многочисленным просьбам трудящихся (по многочисленным просьбам ветеранов, жителей, товарищей и так далее) - фраза-заклинание совковой эпохи, призванная отводить от чиновников все возможные в подлунном мире беды и напасти, связанные с объяснением населению причины принятия очередной лютой в качестве генеральной линии партии.

При нем же, пока тот не *********, большинство мерзостей совершалось именно с этой формулировкой, с тем, видимо, расчетом, что у посыпанного сахаром говна вкусовые качества повышаются до высот воистину недосягаемых. Поэтому данной фразой в СССР могли оправдываться любые действия, даже содержащие в себя зачастую абсолютно взаимоисключающие параграфы, как то: возведение новых поселений и затопление их под водохранилища, открытие новых заводов и последующее их расформирование, повышение цен на соль/сахар/все, запрещение книг и фильмов, диктатура пролетариата (на заре туманной юности) и все прочее. Суды над вредителями, шпионами и буржуями, влекущие за собой ссылки в *****, расстрелы, лагеря и прочие приятные мелочи, проводились уже просто таки по требованию этого самого трудового народа.
Наряду с «многочисленными просьбами трудящихся», со страниц газет и из зомбоящика периодически просили о чем-нибудь ветераны, матери-героини, простые солдаты, стахановцы и иные представители народа. Наравне с «просьбами» была весьма популярна фраза «Для дальнейшего улучшения жизни…», означавшая, что нижеследующим указом гайки закрутят по самое не балуйся, а в магазинах не останется даже прилавков. Короче говоря, Orwell approves.
 показать весь комментарий
 
Вы ***** что совсем ипанутые а это тогда что такое Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5422 Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2222


.
 показать весь комментарий
 
 
Речь шла о восстановлении инфраструктуры, дорог и т д - я не понял, они выведут оттуда войска, а потом в серой зоне где возможно действие ДРГ противника будут восстанавливать инфраструктуру? Может еще деньги из Ощадбанка будт туда возить на почту? Так можно Донецк началь восстанавливать, собрать бригады самоубийц и вперед
 показать весь комментарий
 
 
Что-то здесь «не чисто»..........🙁
Вроде бы была инфа, что жители против, а здесь в новости - «в целом поддерживают концепцию разведения сил».......
 показать весь комментарий
 
 
У нас министр обороны типо гражданский , кто одел на это чмо форму ????????
 показать весь комментарий
 
Нарешті й наші розчухалися ...
https://www.zhitomir.info/news_187398.html

Голова Житомирської облради скликає позачергову сесію задля двох питань: продаж землі та «формула Штайнмаєра»

Завтра.
 показать весь комментарий
 
 
Що означає «в цілому»??? Зібрали «кращіх з кращіх» й запитав??? А що робити з тими людьми, що готові кидатись під танки, щоби вони не відходили??? Ти падлюко зелене...
 показать весь комментарий
 
досить вже називати розведення булок розведенням сил!
 показать весь комментарий
 
 
на всех фотках присутствуют автомобили "Богдан": медички и пикапы..
вопрос: эта статья это реклама корпораций "Богдан"...
ЗЫ.. я лично, ездил на медичке.. очень даже ничего..
 показать весь комментарий
 
 
"Вся Украина будет нашей": Соловьев рассказал, как Россия воспользуется "формулой Штайнмайера" -https://www.obozrevatel.com/crime/solovev-rasskazal-kak-rossiya-ispolzuet-formulu-shtajnmajera.htm?fbclid=IwAR1jfJjvsSUNAZrk-e7KXVB4tlUKPKt-BxBq0fzg6Fdl2v0CPV-Ik48pR6o
 показать весь комментарий
 
А как узнали？ референдум провели？ или очередной звиздеж..？
 показать весь комментарий
 
Как то здорово г...ном завоняло от этой новой власти...
 показать весь комментарий
 
 
Похмуро іржу: реклама вискочила (праворуч від коментів)... схоже, AdBlock знає, що пропустити - футболка на щось натякає...

Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6647
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх