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Все про:Днепр_город (2840) Метрополитен (621) СБУ (13898) закупки (177)

 Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила руководство коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" на закупке некачественного оборудования, которое поставило под угрозу работу объекта критической инфраструктуры и жизни людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце 2017 чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР, под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного "металлолома" была максимум 100 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Проведенная судебная экспертиза установила, что в результате противоправной сделки коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 млн гривен. По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров.

Сейчас руководителю КП "Днепропетровский метрополитен" и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Продолжается досудебное следствие.

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Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ 01
Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ 02
Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ 03
Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3152546
 
 
 Топ комментарии
 
АСТАНАВИТЕСЬ! Кало,мойский хлопнул Ролдину на 6 млрд$ и гуоляет. Это не интересно???
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Ты прямо биограф лидера "Объединённой еврейской общины". Настучи во сколько обошлась синагога, и сколько МАУ выкручивало из бюджета и лохов, которые ей пользовались. Добавь что кинул ФК Днепр, как только кормушку из бюджета закрыли.
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Ну все, доигрались...Под домашний арест, потом залог - и здравствуй, свобода!
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АСТАНАВИТЕСЬ! Кало,мойский хлопнул Ролдину на 6 млрд$ и гуоляет. Это не интересно???
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Почему очень интересно, а еще интересно, что он будучи губернатором Днепропетровской области собрал и профинансировал батальоны Днепр-1, Днепр-2, которые не дали расползтись сепарам по всей Украине, это Петя со своими бесконечными перемириями дал им укорениться и закрепиться.
А Ахметов наоборот ФИНАНСИРОВАЛ и ОРГАНИЗОВЫВАЛ сепарские батальоны типа Восток, он выгонял своих рабов на митинги, требовать "особый статус" а потом просто гудел, типа в поддержку Украины.
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Ты прямо биограф лидера "Объединённой еврейской общины". Настучи во сколько обошлась синагога, и сколько МАУ выкручивало из бюджета и лохов, которые ей пользовались. Добавь что кинул ФК Днепр, как только кормушку из бюджета закрыли.
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НАСРАТЬ. Для меня главное что у меня в городе нет сепаров, потому что их тогда на границе областей переловили. Потом отжали Красноармейск (Покровск). Вам там в Киеве или еще где там откуда, весело и прикольно наверное, а у нас все это через нас прошло. Колонны техники и военных туда и колонны сожженых танков обратно. Машины с 200-тым грузом, и блок-посты с вооруженными людьми.
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Что ты мелишь ))))))))) какие колонны сожженных танков? Ты реально начни писать фантастические романы для душевно больных! В Днепре сепаров своих с головой, а за $$$$ любой еврей продаст мать родную, а эти и за $$.
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Я знаю о чем пишу, я это своими глазами видел. Дорога с Днепра в Донецк. Её сейчас немного отремонтировали, а местные дороги после бронетехники в кашу, особенно та что из Просяной в Межевую, и никто ничего не делает.
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И что за оборудование, парочка ЧПУ? Что-то мне подсказывает, что здесь буря в стакане воды.
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Бурная деятельность по спасению родины скорее
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И что за оборудование, парочка ЧПУ? Что-то мне подсказывает, что здесь буря в стакане воды.

Правильно мыслите. На любом предприятии работают подрядчики, которым платят большие деньги и часть их возращается в карманы руководителей
Продукция предприятий реализуется только через подставные фирмы,руководителями которых являются люди подотчетные собственнику завода изготовителя
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Что они могли купить? Турки же всё покупают.
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Фото не убеждают. Краска облупилась, но не факт что оборудование не рабочее. А если рабочее, то 2,6 млн. вменяемая цена.
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