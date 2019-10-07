 Руководство Днепровского метрополитена закупило некачественное оборудование, нанесен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце 2017 чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР, под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного "металлолома" была максимум 100 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Проведенная судебная экспертиза установила, что в результате противоправной сделки коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 млн гривен. По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров.
Сейчас руководителю КП "Днепропетровский метрополитен" и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.
Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.
Продолжается досудебное следствие.
А Ахметов наоборот ФИНАНСИРОВАЛ и ОРГАНИЗОВЫВАЛ сепарские батальоны типа Восток, он выгонял своих рабов на митинги, требовать "особый статус" а потом просто гудел, типа в поддержку Украины.
Правильно мыслите. На любом предприятии работают подрядчики, которым платят большие деньги и часть их возращается в карманы руководителей
Продукция предприятий реализуется только через подставные фирмы,руководителями которых являются люди подотчетные собственнику завода изготовителя