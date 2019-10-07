 Начальница отделения госбанка наживалась на переселенцах в Харькове, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленница систематически требовала от "переселенцев" деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. За каждого "клиента" на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 гривен за каждое продление начислений", - говорится в сообщении.
Через противоправную сделку чиновница, с нарушением действующего законодательства, насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса.
В рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение руководительницей отделения двух "траншей" неправомерной выгоды на общую сумму почти пятнадцать тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения чиновнице госбанка в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Декларация режиссера прилагается
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
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