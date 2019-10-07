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 Начальница отделения госбанка наживалась на переселенцах в Харькове, - СБУ. ФОТО

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заведующую отделением одного из государственных банков на злоупотреблениях по обслуживанию внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленница систематически требовала от "переселенцев" деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. За каждого "клиента" на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 гривен за каждое продление начислений", - говорится в сообщении.

Через противоправную сделку чиновница, с нарушением действующего законодательства, насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса.

В рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение руководительницей отделения двух "траншей" неправомерной выгоды на общую сумму почти пятнадцать тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения чиновнице госбанка в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Начальница отделения госбанка наживалась на переселенцах в Харькове, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3152539
 
 
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интилесно, бальцая или не оцень?
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так она не на них наживалась . а на нас давая пенсию тем кто живёт в дыре .
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цензор, что за дела с граматикой? срочно исправить на "нацяйнике"!
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да таких как она - десятки, если не сотни, такими объявлениями обклеены все столбы и заборы в ордло...
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Скоро на экранах "Украины", фильм от режиссера Моника Вава95 "Платим пенсии всем всем всем, включая граждан Израиля!"
Декларация режиссера прилагается
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
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Срочно в номер!
Шок:
Лолита Мальдивская улыбаясь, машет ручками своим "хозяевам", которые всячески лижут своему рабу в шоколаде жопку...
Многосерийный фильм, наследие санта барбары, шел 5 лет с 2014 по 2019 годы.
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Порох в прошлом, сидит как и всек его подельники и люби друзи Ахметов, Гонтарева, Бабломойский, Гепа , и прочие прочие из ТОП100 олигархов Украины!
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А кто же тогда деньги на Майдане раздает? Начальниця відділення держбанку наживалася на переселенцях у Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4724
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Хоть бы раз попасть на денежную раздачу. Всю жизнь из своего кармана приходится башлять(((
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А чего ты с номером, в коровнике присвоили? Бык?
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эконом подрыв государства.раньше сразу к стенке...
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