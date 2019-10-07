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 Сидел на руках у водителя: в ДТП на Киевщине погиб 7-летний мальчик, - полиция. ФОТОрепортаж

Вчера вечером на автодороге с. Надоросивка, Володарского района автомобиль влетел в бетонную преграду, погиб малолетний ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В  ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что 33-летний житель Броваров с пасынком ехали на рыбалку, мальчик сидел на коленях у отца. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с бетонным ограждением", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в результате аварии 7-летний ребенок погиб на месте происшествия, а водителя в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию.

Сидел на руках у водителя: в ДТП на Киевщине погиб 7-летний мальчик, - полиция 01

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

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Сидел на руках у водителя: в ДТП на Киевщине погиб 7-летний мальчик, - полиция 02
Фото: пресс-служба ГСЧС в Киевской области

Источник: https://censor.net.ua/p3152500
 
 
 Топ комментарии
 
Короче нас забрасывают разными новостями о ДТП, а их всегда достаточно, чтобы отвлечь от главного!
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Зарплата 4000 долларов у учителей? Нова-собаков министр мвд? Пытаются унизить успехи зекоманды!
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Короче нас забрасывают разными новостями о ДТП, а их всегда достаточно, чтобы отвлечь от главного!
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Зарплата 4000 долларов у учителей? Нова-собаков министр мвд? Пытаются унизить успехи зекоманды!
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Скорее всего, даже повысят, нужно будет платить за домбасяней а у них там только за газ долгов перед рашкой на несколько миллиардов долларов.
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ахах, да ну, это же плевок всем в рожу - че мы должны платить за орков то?
они же сами верещат шо Днобасс = Параша. Пусть Сечин платит, или Миллер.
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Бобік не дешевий тобто рівень життя вище середнього а мозгів немає, дитина в такому положенні загинула б від подушки безпеки навіть якби швидкість була меншою....RIP
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придурок якийсь. Дитина на руках у водія - то вже придурок, а ще й швидкість перевищив..
Жах.
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Такое вижу каждый день - маленькие дети на руках у водителя. Меня до 16 лет вообще не переднее сиденье не пускали, не то, что на руки брать.
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Водителю: я желаю тебе выжить и потом всю жизнь жить с тем, что ты УБИЛ своего сына, не выполнив элементарные правила безопасности дорожного движения - детский стул СЗАДИ, пристегнутый ремнем безопасности. И я очень надеюсь, что многие неумные водители, прочитав эту статью и посмотрев эти фотографии, поумнеют. (И я сомневаюсь...)
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умнение это очень длительный и не простой процесс, а поумнеть с такой вопиющей степени тупости как у этого водителя вообще невозможно, это нужно поколений 6 ждать
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Потому что дебил, 7ми летнего в кресле, если уж есть на мерседес и нет на кресло - хотя бы на заднее сиденье и пристегнуть, все были бы живы..
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Каких только идиотов не бывает. Видел летом придурка, который сидел на крыше москвича и пил пиво на ходу. Бардак везде.
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