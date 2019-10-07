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 Акция "Суд над Путиным" прошла под посольством РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле посольства России 7 октября, в день 67-летия президента РФ Владимира Путина, прошла акция "Суд над Путиным".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Активисты провели импровизированный Гаагский суд над Владимиром Путиным за совершенные им военные преступления против человечности. В частности, активист, переодетый в костюм заключенного Путина, давал показания за совершенные преступления в Грузии, Молдове, Украине - на Донбассе и в Крыму, Чечне и Сирии.

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Поддержать участников акции под посольство РФ пришел и бывший политзаключенный Владимир Балух.

"Я верю, что мы дождемся времени, когда будем давать показания (в Гаагском трибунале. - Ред.). Будем давать показания правдивые и откровенные. Нам для этого, в отличие от них, не надо лгать. Скажем правду и этого будет достаточно", - заявил Балух.

Здание посольства охраняется нацгвардейцами.

Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 01
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 02
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 03
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 04
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 05
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 06
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 07
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 08
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 09
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 10
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 11
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 12
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 13
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 14
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 15
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 16
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 17
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 18
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 19
Акция Суд над Путиным прошла под посольством РФ в Киеве 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3152478
 
 
 Топ комментарии
 
Сколько бездельников в Украине Акция "Суд над Путиным" прошла под посольством РФ в Киеве - Цензор.НЕТ 5901
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Сцарь Малорос уже выразил поддержку ХУИЛЕ!?)))
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Целых 73% дурников и желателей шары...
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Я думал уже настоящий суд начался, а тут кукольный.
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Там где-то бегает Антиколорадос, пьет кофе и протестует.
х.з., как ему не страшно, вычислить легко могут. настолько ненавидит Путина шо готов быть убитым даже. очень смелый и желчный юрист)
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ти ба, дехто ще цікавиться коли йому день анге. -- люцифера.
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Кстати, если правда хиромантия, то можно узнать когда "герой" новости подохнет то.
Хотя..... так можно договориться шо и высеры попов - тоже мол правда то)
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И что посадили? А товарищу Балуху поосторожнее надо быть.
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Почему фотографии Порошенко - барыги, мародера и убийцы нет.
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"Я верю, что мы дождемся времени, когда будем давать показания в Гаагском трибунале. - . Будем давать показания правдивые и откровенные" да здравствует гаагский суд, самый справедливый суд в мире !
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З днюхою, *****! Приносимо глибокі вітання!

Акція "Суд над Путіним" відбулася під посольством РФ у Києві - Цензор.НЕТ 2310
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у путена сьогодні день народження...цікаво..., який подарунок підготував клоун крім формули штайнмаєра?? чи просто зганяє на корпоратівчік..."бабла срубіть"...
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Детство в жопах играет. Займитесь чем - то полезным.
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